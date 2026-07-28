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फाळणीची जखम आणि आशेचा किरण! प्रीती झिंटा अन् सनी देओलच्या 'बटवारा १९४७' चित्रपटाची पहिली झलक

SUNNY DEOL BATWARA MOVIE TRAILER: जवळपास ३० वर्षांच्या प्रदीर्घ काळानंतर दिग्दर्शक राजकुमार संतोषी आणि सनी देओल ही जोडगोळी एकत्र काम करत आहे.
BATWARA MOVIE TRAILER

BATWARA MOVIE TRAILER

ESAKAL

Payal Naik
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'बटवारा १९४७' या बहुप्रतीक्षित चित्रपटाचा ट्रेलर अखेर प्रदर्शित झाला आहे! आमिर खान प्रॉडक्शन्सची ही निर्मिती असून, दिग्दर्शक राजकुमार संतोषी यांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार झालेला हा चित्रपट येत्या १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी 'विभाजन दिना'च्या मुहूर्तावर प्रेक्षकांच्या भेटीला येतोय. यात सनी देओल, शबाना आझमी आणि प्रीती झिंटा मुख्य भूमिकेत दिसणार आहेत.

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