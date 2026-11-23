सध्या ‘बापट’ हे नाव डीजेचा दणदणाट, ध्वनिप्रदूषण आणि सोशल मीडियावरील मीम्समुळे चर्चेत आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता रंगभूमीवरही ‘बापट’ नावाचं नवं विनोदी नाटक प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. मात्र, या नाटकाचा सध्याच्या कोणत्याही वादाशी संबंध नाही. राम बापट नावाच्या एका साध्या माणसाच्या आयुष्यात घडणाऱ्या गमतीशीर घटनांवर आधारित या नाटकाचं नाव आहे ‘गेला बापट कुणीकडे..’.गैरसमज, नात्यांमधील गुंतागुंत आणि अनपेक्षित प्रसंगांतून निर्माण होणारा विनोद हे या नाटकाचं वैशिष्ट्य असणार आहे. नुकतीच या नाटकाची पत्रकार परिषद पार पडली. ‘भरत जाधव एंटरटेनमेंट्स’ प्रस्तुत आणि ‘ब्रह्मांडनायक पिक्चर्स’ निर्मित या नाटकाचं लेखन, दिग्दर्शन आणि गीतलेखन राजेश देशपांडे यांनी केलं आहे. हार्दिक मोगावीरा निर्माते, तर राम राणे सहनिर्माते आहेत. मिलिंद फाटक, पूर्णिमा तळवलकर, शार्दूल सराफ, गौरी सुखटणकर, पालवी कदम, चिंतन लांबे, राम राणे आणि विजय मिरगे यांच्या भूमिका नाटकात पाहायला मिळणार आहेत..नाटकाचे प्रस्तुतकर्ते आणि अभिनेते भरत जाधव यांनी या कलाकृतीला महाराष्ट्रभर पोहोचवण्याची इच्छा व्यक्त केली. ते म्हणाले, “चांगली कलाकृती निर्माण होणं महत्त्वाचं असतंच; पण तिच्या पाठीशी खंबीरपणे उभं राहून ती अधिकाधिक रसिकांपर्यंत पोहोचवणंही गरजेचं आहे. या नाटकाचे मुंबई-पुण्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रयोग व्हावेत, अशी माझी मनापासून इच्छा आहे. त्यासाठी माझे आशीर्वाद आणि आवश्यक तिथे सक्रिय पाठिंबाही कायम असेल.”.लेखक-दिग्दर्शक राजेश देशपांडे यांनी नाटकाच्या नावामागची गंमत उलगडली. ते म्हणाले, “या नाटकाची कथा मला कोरोना काळात सुचली. मात्र, नाटकाचं नाव सध्या चर्चेत असलेल्या ‘बापट’ प्रकरणावरून सुचलं. नावातील मिश्कीलपणामुळे उत्सुकता निर्माण होते; पण नाटकाची कथा पूर्णपणे वेगळी आणि रंजक आहे. भरत जाधव यांची साथ, निर्मात्यांचा विश्वास आणि संपूर्ण टीमच्या सहकार्यामुळे ही कलाकृती साकार झाली.” नाटकाच्या संगीत दिग्दर्शनाची जबाबदारी तुषार देवल यांनी सांभाळली आहे. प्रकाशयोजना शीतल तळपदे, वेशभूषा महेश शेरला आणि रंगभूषा उदय तांगडी यांची आहे. नेपथ्य संदेश बेंद्रे यांचं असून अनुदीप जाधव व्यवस्थापन पाहत आहेत. गोट्या सावंत सूत्रधार आहेत..पुणे आणि मुंबईत कधी होणार प्रयोग?नाटकाचे शुभारंभाचे प्रयोग डिसेंबरमध्ये आयोजित करण्यात आले आहेत.५ डिसेंबर, शनिवार: दुपारी १२.३० वाजता, बालगंधर्व रंगमंदिर, पुणे६ डिसेंबर, रविवार: सायंकाळी ५ वाजता, विठ्ठलराव तुपे नाट्यगृह, हडपसर१३ डिसेंबर, रविवार: रात्री ८.३० वाजता, महाकवी कालिदास कलामंदिर, मुलुंड१५ डिसेंबर, मंगळवार: दुपारी ४ वाजता, प्रबोधनकार ठाकरे नाट्यगृह, बोरिवली.पाचशे-हजारासाठी भीक... 'रात्रीस खेळ चाले'ची वच्छी काय म्हणाली? बघू तुला कसं काम मिळतंय अशी धमकी दिली गेली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.