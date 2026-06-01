अल्फाच्या सेटवर आलियाच बॉबी देओलसोबत खरंच भांडण झालेलं? अभिनेता खुलासा करत म्हणाला....'त्यावेळी अनेक गोष्टींकडे मी...'

BOBBY DEOL REACTS TO ALIA BHATT FIGHT RUMOURS ON ALPHA SETS: बॉलिवूड अभिनेता बॉबी देओल याने त्याच्या करिअरमध्ये अनेक सिनेमामध्ये काम केलं. त्याची आश्रम सीरिज आणि अॅनिमल सिनेमातील अभिनय प्रेक्षकांना प्रचंड आवडला. आता बॉबी देओल त्याच्या बंदर सिनेमामुळे चर्चेत आला आहे. तसंच तो अल्फा सिनेमामध्ये सुद्धा पहायला मिळणार आहे. दरम्यान अल्फाच्या सेटवर बॉबी देओल आणि आलियामध्ये वाद झाल्याचं बोललं जात होतं. त्यावर आता स्वत: बॉबी देओलने प्रतिक्रिया दिली आहे..एका मुलाखतीत बोलताना बॉबी देओल अफावांबद्दल म्हणाला की, 'मला सर्वांत आधी माझ्या मित्राकडून याबाबत कळलं होतं. मित्राने मला त्या पसरलेल्या अफवेचा स्क्रीनशॉट पाठवला होता. ते पाहून मी शॉक झालो होतो. माझ्या मनात विचार आला की, लोक खरंच इतके रिकामे आहेत की, काहीही लिहून व्हायरल करु शकतात. आलिया खूप हुशार अभिनेत्री आहे.'.'आलिया सिनेमात काम करताना खूप मेहनत घेते. तिने या सिनेमातील फाईट सीन्ससाठी खूप तयारी केली होती. आमच्या खूप चांगला बाँण्ड आहे. परंतु कोणी आमच्याबद्दल असं का लिहलं? हे मला माहित नाही. परंतु या फक्त अफवा आहे. मी आता गोष्टी सिद्ध करण्याच्या भानगडीत पडत नाही. तिथल्या ९० टक्के गोष्टी खऱ्या नसतात. आमच्या दोघांमध्ये सगळं काही ठीक आहे' असा खुलासा बॉबीनं केलाय..दरम्यान अल्फा सिनेमाची गेल्या अनेक दिवसापासून चर्चा रंगतीय. हा सिनेमा फ्रँचायझीमधली महिला कलाकरांची मुख्य भूमिका असलेला पहिला सिनेमा आहे. यात आलिया भट्ट आणि शर्वरी वाघ मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे १० जुलै रोजी हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.