अल्फाच्या सेटवर आलियाच बॉबी देओलसोबत खरंच भांडण झालेलं? अभिनेता खुलासा करत म्हणाला....'त्यावेळी अनेक गोष्टींकडे मी...'

BOBBY DEOL REACTS TO ALIA BHATT FIGHT RUMOURS ON ALPHA SETS:अल्फा चित्रपटाच्या सेटवर आलिया भट्ट आणि बॉबी देओल यांच्यात वाद झाल्याच्या चर्चांवर अखेर बॉबी देओलने मौन सोडले आहे. एका मुलाखतीत बोलताना त्याने या सर्व बातम्या निराधार असल्याचे सांगितले.
Apurva Kulkarni
BOBBY DEOL REACTS TO ALIA BHATT FIGHT RUMOURS ON ALPHA SETS: बॉलिवूड अभिनेता बॉबी देओल याने त्याच्या करिअरमध्ये अनेक सिनेमामध्ये काम केलं. त्याची आश्रम सीरिज आणि अॅनिमल सिनेमातील अभिनय प्रेक्षकांना प्रचंड आवडला. आता बॉबी देओल त्याच्या बंदर सिनेमामुळे चर्चेत आला आहे. तसंच तो अल्फा सिनेमामध्ये सुद्धा पहायला मिळणार आहे. दरम्यान अल्फाच्या सेटवर बॉबी देओल आणि आलियामध्ये वाद झाल्याचं बोललं जात होतं. त्यावर आता स्वत: बॉबी देओलने प्रतिक्रिया दिली आहे.

