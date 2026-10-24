अभिनेता धनुष राजकारणात येणार? कोणत्या पक्षात जाणार, संपत्तीची रंगली चर्चा?

DHANUSH AIADMK AND TVK POLITICAL ENTRY SPECULATION: तामिळनाडूच्या राजकारणात अभिनेता थलपती विजय यांच्या विजयानंतर आता आणखी एका अभिनेत्याच्या राजकीय प्रवेशाची चर्चा सुरु आहे. 'कोलावरी डी' या गाण्यामुळे जगभर प्रसिद्ध झालेल्या अभिनेता धनुष राजकारणात प्रवेश करणार असल्याचं बोललं जातय. दरम्यान तामिळगा वेत्री कळघम या विजय यांच्या पक्षानं धनुषचं स्वागत असल्याचं म्हटलय. मात्र याच्या त्याच्या चर्चावरून त्याच्या संपत्तीबाबत सुद्धा बोललं जातय. .धनुषच्या एकूण संपत्तीबाबत अधिकृत माहिती उपलब्ध नाही. परंतु काही माध्यमांच्या अंदाजानुसार त्याची संपत्ती सुमारे २३० कोटी असल्याचं सांगितलं जातय. धनुष अभिनेता असण्यासोबतच तो सिनेमा निर्माता, गायक आणि गीतकार म्हणूनही काम करतोय. तसंच त्याने २०१० मध्ये वंडरबार फिल्म्स या निर्मिती संस्थेची सुद्धा सुरुवात केली आहे. याशिवाय धनुषच्या व्यावसायिक उपक्रमांमध्ये ‘ग्लोबल व्हेंचर्स’ या कंपनीचाही उल्लेख केला जातो. माहितीनुसार अभिनेता आणि राजकारणी असा प्रवास करणाऱ्या थलपती विजय यांच्याकडे ६४८ कोटी रुपयांची संपत्ती असल्याचं निवडणूक प्रतिज्ञापत्रातील तपशीलात म्हटलं होतं. .त्यामुळे आता धनुषने राजकारणात प्रवेश केल्यास कोणत्या पक्षात जाणार, याबाबतही चर्चा सुरू आहे. AIADMK या पक्षाने धनुषचं स्वागत करण्याची तयारी दर्शवल्याचं वृत्त आहे. पक्षाचे नेते आणि माजी मंत्री के. टी. राजेंद्र बालाजी यांनी धनुष हा मोठा कलाकार असून तरुणांमध्ये त्याचा प्रभाव असल्याचं म्हटलं. .एकूणच, थलपती विजय यांच्या राजकीय यशानंतर धनुषच्या नावाची चर्चा सुरू झाली असली, तरी त्याच्या राजकीय प्रवेशाबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही. त्यामुळे धनुष कोणत्याही पक्षात प्रवेश करणार की स्वतःचा राजकीय पक्ष स्थापन करणार, याबाबतची उत्सुकता कायम आहे. .‘ती केवळ आई नाही, आमची आदिशक्ती’; आईबद्दल बोलताना प्राजक्ता माळी म्हणाली, ‘नृत्य शिकण्यासाठी घरातून विरोध, पण…’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.