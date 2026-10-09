थकलेला चेहरा, डोक्यावर टक्कल, छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय मालिकेच्या हिरोची ही अवस्था, तुम्ही ओळखलंत का?

छोट्या पडद्यावरील मालिका या प्रेक्षकांच्या आवडीच्या असतात. मालिकेचा टीआरपी कायम ठेवण्यासाठी कथानकात अनेक बदल केले जातात. त्यात मालिकेतील कलाकारही अनेक पद्धतीच्या भूमिका साकारताना दिसतात, कधी सकारात्मक तर कधी नकारात्मक. मात्र कधीकधी कथानकाच्या गरजेनुसार कलाकारांना वेगवेगळ्या वेशभूषादेखील कराव्या लागतात. त्यांना स्वतःचा लूक बदलावा लागतो. असाच लूक बदललाय स्टार प्रवाहच्या टॉप मालिकेच्या हिरोने. त्याचा एक फोटो व्हायरल होतोय ज्यात त्याच्या डोक्यावर टक्कल आहे. हातात काठी आणि साधे कपडे घालून तो सगळ्यांसमोर आलाय. ज्यात त्याला ओळखणंदेखील कठीण झालंय. कोण आहे हा हिरो? .तुम्ही ओळखलंत का या अभिनेत्याला?या लूकसाठी अभिनेत्याने प्रचंड मेहनत घेतलीये. या लूकसाठी त्याला २- २ तास मेकअप करायला लागला आहे. शिवाय या लूकसाठी प्रॉस्थेटिक मेकअपचा वापर करण्यात आला आहे. त्यामुळे मेकअप काढायलादेखील त्याला बराच वेळ लागतोय. त्याने सांगितलं की जेव्हा त्याने स्वतःला पहील्यांदा या लूकमध्ये बघितलं तेव्हा तोच स्वतःला ओळखू शकला नाही. सेटवरची मंडळीदेखील त्याला ओळखू शकली नाही. हा अभिनेता आहे स्टार प्रवाहवरील लोकप्रिय मालिका 'ठरलं तर मग'चा हिरो अमित भानुशाली..'ठरलं तर मग' मालिकेत आलेल्या ट्विस्टसाठी अमितला हा मेकअप करावा लागतोय. सायली आणि अर्जुन महीपतला पकडण्यासाठी खूप प्रयत्न करतायत. त्यासाठीच अमितने म्हणजेच अर्जुनने हा लूक केला आहे. फक्त अर्जुनच नाही तर सायलीने देखील तिचा लूक बदलला आहे. तीदेखील ओळखू येत नाहीये. आता हे दोघे मिळून महीपतला कसे पकडणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय. .एवढ्या रात्री नाना पाटेकरांवर अंतिम संस्कार का करण्यात आले? मुलगा मल्हारने सांगितलं खरं कारण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.