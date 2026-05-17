"दीपालीला गुण मिळू नये म्हणून त्या अभिनेत्रींनी विरोध केला" टिळेकरांनी दाखवली इंडस्ट्रीची काळी बाजू

Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीमधील प्रसिद्ध दिग्दर्शक आणि निर्माते महेश टिळेकर त्यांच्या स्पष्टवक्तेपणासाठी ओळखले जातात. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी दीपाली सय्यदबाबतीतील एक आठवण शेअर केली. ज्यामुळे इंडस्ट्रीमधील एक काळी बाजू समोर आली. .राजश्री मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत महेश टिळेकर यांनी ही आठवण सांगितली. त्यांनी निर्मिती केलेल्या रियालिटी शो दरम्यान घडलेली घटना त्यांनी उघड केली. काय म्हणले ते जाणून घेऊया. ."आम्ही धूमधमाका मराठीमधील पहिला रियालिटी डान्स शो केला. त्यात अनेक मराठी अभिनेत्री सहभागी झाल्या होत्या. नरेंद्र पंडित आणि वर्षा उसगावकर कार्यक्रमाचे परीक्षक होते. त्या रियालिटी शोमध्ये दीपाली सय्यदचा डान्स परफॉर्मन्स उत्तम व्हायचा त्यामुळे बाकी काही अभिनेत्री खूप जळायच्या. ही गोष्ट तुम्ही नरेंद्र पंडित आणि वर्षा उसगावकर यांनाही विचारू शकतात. तिला चांगले गुण मिळायचे म्हणून त्या जळायच्या."."एकदा डान्स परफॉर्मन्सला तिने काही रुमाल हातात घेतला तर बाकी सगळ्यांनी विरोध केला होता तिला गुण देऊ नका म्हणून. त्या सगळ्या व्हॅनिटीमध्ये जाऊ बसल्या होत्या. आम्ही परफॉर्मन्स पुढे करणार नाही अशी भूमिका घेतली. चॅनेलनेही त्यांची बाजू घेतली. पण मी, वर्षा आणि नरेंद्र पंडित दीपालीच्या बाजूने उभे राहिलो. तिच्यावर अन्याय होतोय असं आम्ही म्हटलं."."दीपालीला हे कळल्यावर तिने स्वतःहून सांगितलं की तुम्ही असं करू नका. तुम्ही मला गुण नाही दिले तरीही चालेल. पण तिचा डान्स उत्तम होता. तिने दुसऱ्या राऊंडला तितकाच उत्तम परफॉर्मन्स दिला. नंतर तीच तो शो जिंकली. तिच्या त्या पार्टीला या सगळ्या निर्लज्जासारख्या उपस्थित होत्या." असं ते पुढे म्हणाले .