रंगभूमी गाजवलेला गारंबीचा बापू आता रुपेरी पडद्यावर ! पोस्टरने वेधलं लक्ष

Entertainment News : एकेकाळी काशिनाथ घाणेकर यांनी गाजवलेलं नाटक गारंबीचा बापू पुन्हा एकदा सिनेमारूपात प्रेक्षकांच्या भेटीस येत आहे. या आधीही या नाटकाचं रूपांतर सिनेमात करण्यात आलं होतं आणि आता पुन्हा एकदा हे नाटक सिनेमाच्या रूपात प्रेक्षकांच्या भेटीस येतेय. सोशल मीडियावर पोस्टर शेअर करत याबद्दल घोषणा करण्यात आली..साहित्यकर्मी, कादंबरीकार श्री. ना. पेंडसे लिखित मराठी रंगभूमी आणि साहित्यविश्वात रसिकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणारी अत्यंत लोकप्रिय कलाकृती आता मोठ्या पडद्यावर प्रदर्शित होणार आहे. मराठी रंगभूमी आणि साहित्यविश्वात रसिकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवलेले, अत्यंत गाजलेले आणि प्रेक्षकांचे लाडके नाटक 'गारंबीचा बापू' आता एका चित्रपटाच्या रूपात प्रेक्षकांसमोर येणार असून ‘निर्णय’, ‘हिरकणी’ ( बाबासाहेब पुरंदरे लिखित ), ‘योद्धा’ यांसारखे दर्जेदार मराठी चित्रपट तसेच अमेझॅान प्राईमवरील ‘मिसेस अॅण्ड मिस्टर खुराना’ वेबसीरिजचे दिग्दर्शक गुरुप्रसाद इनामदार या चित्रपटाचे दिग्दर्शन करत आहेत..गुरूप्रसाद फिल्म्स प्रस्तुत 'गारंबीचा बापू - गोष्ट एका वाघाची ' या आगामी मराठी चित्रपटाचे पोस्टर नुकतेच सोशल मीडियावर झळकले असून या घोषणेमुळे सिनेसृष्टी आणि प्रेक्षकांसह साहित्य वर्तुळातही मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे..यापूर्वीही या विषयावर नाटक येऊन गेले असले तरीही नव्या काळाचे प्रगत तंत्रज्ञान आणि एका वेगळ्या भव्य दृष्टिकोनाचा मिलाफ साधत ही अजरामर कथा पुन्हा एकदा रुपेरी पडद्यावर जिवंत होणार आहे. ज्येष्ठ साहित्यिक श्री. ना. पेंडसे यांच्या लेखणीतून उतरलेला 'बापू' नव्या रूपात कसा असेल, याबद्दल प्रेक्षकांमध्ये आतापासूनच चर्चा सुरू झाली आहे..नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या या पोस्टरमध्ये धगधगती आग आणि त्या आगीच्या ज्वाळांसमोर दोन हातांनी दरवाजाचे खांब घट्ट पकडून उभा असलेला एक बलदंड व्यक्ती पाठमोरी दिसत आहे. त्याची ही भेदक पाठमोरी आकृती आणि आग चित्रपटातील संघर्षाची तीव्रता दाखवून देते. त्यातच पोस्टरवरील 'एका वाघाची गोष्ट' ही टॅगलाईन चित्रपटाच्या कथानकाच्या भव्यतेला साजेशी आहे..'गुरूप्रसाद फिल्म्स' प्रस्तुत या चित्रपटाचे दिग्दर्शन गुरूप्रसाद इनामदार यांनी केले असून चित्रपटाची पटकथा आणि संवाद शशी पेंडसे यांनी लिहिले आहेत. लवकरच हा चित्रपट रसिकांच्या भेटीस येत असून हा चित्रपट प्रेक्षकांना एक नवा सिनेमॅटिक अनुभव देणार यात शंका नाही.' या आगामी मराठी चित्रपटाचे पोस्टर नुकतेच सोशल मीडियावर झळकले आहे. या घोषणेमुळे सिनेसृष्टी आणि प्रेक्षकांसह साहित्य वर्तुळातही मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे..यापूर्वीही या विषयावर नाटक येऊन गेले असले तरीही नव्या काळाचे प्रगत तंत्रज्ञान आणि एका वेगळ्या भव्य दृष्टिकोनाचा मिलाफ साधत ही अजरामर कथा पुन्हा एकदा रुपेरी पडद्यावर जिवंत होणार आहे. ज्येष्ठ साहित्यिक श्री. ना. पेंडसे यांच्या लेखणीतून उतरलेला 'बापू' नव्या रूपात कसा असेल, याबद्दल प्रेक्षकांमध्ये आतापासूनच चर्चा सुरू झाली आहे..पहिल्या लग्नात विश्वासघात ! घटस्फोटानंतर तब्बल 12 वर्षांनी प्रसिद्ध अभिनेत्रीने गुपचूप उरकला साखरपुडा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.