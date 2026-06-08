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रंगभूमी गाजवलेला गारंबीचा बापू आता रुपेरी पडद्यावर ! पोस्टरने वेधलं लक्ष

Garanbicha Bapu Movie Poster Out : एकेकाळी रंगभूमी गाजवलेलं गारंबीचा बापू हे नाटक आता सिनेमारूपात प्रेक्षकांच्या भेटीस येत आहे. जाणून घेऊया या नव्या सिनेमाविषयी आणि त्याच्या लक्षवेधी पोस्टरविषयी.
रंगभूमी गाजवलेला गारंबीचा बापू आता रुपेरी पडद्यावर ! पोस्टरने वेधलं लक्ष
kimaya narayan
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Entertainment News : एकेकाळी काशिनाथ घाणेकर यांनी गाजवलेलं नाटक गारंबीचा बापू पुन्हा एकदा सिनेमारूपात प्रेक्षकांच्या भेटीस येत आहे. या आधीही या नाटकाचं रूपांतर सिनेमात करण्यात आलं होतं आणि आता पुन्हा एकदा हे नाटक सिनेमाच्या रूपात प्रेक्षकांच्या भेटीस येतेय. सोशल मीडियावर पोस्टर शेअर करत याबद्दल घोषणा करण्यात आली.

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