इराणमध्ये अनिवार्य हिजाबच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी प्रसिद्ध गायिका परस्तू अहमदी आणि तिच्या टीममधील चार सदस्यांना कठोर शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. हिजाब न घालता ऑनलाइन संगीत मैफल आयोजित केल्याचा ठपका ठेवत गायिका परस्तू अहमदीला ७४ फटके मारण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, ही शिक्षा प्रत्यक्षात अंमलातही आणण्यात आली आहे. याशिवाय तिच्या कलात्मक आणि व्यावसायिक कामांवर तसेच परदेश प्रवासावर दोन वर्षांसाठी निर्बंध घालण्यात आले आहेत. या घटनेमुळे इराणमधील महिलांचे स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .मानवाधिकार संस्था 'इराण ह्युमन राइट्स' (IHRNGO) ने सोमवारी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर यासंदर्भात माहिती दिली. बचाव पक्षाचे वकील मुस्तफा निली यांनीही शिक्षेच्या अंमलबजावणीला दुजोरा दिला आहे. 'एमतेदाद' या वृत्तसंस्थेशी बोलताना त्यांनी सांगितले की, कोम शहरातील सरकारी वकील कार्यालयाच्या शिक्षा अंमलबजावणी विभागात परस्तू अहमदीला फटके मारण्यात आले. न्यायालयाने तिला सार्वजनिक सभ्यतेचा भंग केल्याप्रकरणी दोषी ठरवले होते..Premium|Iran Geopolitics : अमेरिका-इस्राईलच्या दबावातही इराण ठाम; पश्चिम आशियाच्या राजकारणाला नवे वळण?.टीममधील चार सदस्यांनाही शिक्षाया प्रकरणात परस्तू अहमदीसोबत तिच्या कॉन्सर्ट टीममधील चार सदस्यांनाही प्रत्येकी ७४ फटके मारण्याची शिक्षा सुनावण्यात आली. यामध्ये कॉन्सर्ट आयोजक मोहसेन लश्करी, संगीतकार सोहेल फकीह-नासिरी, अमीन ताहेरी आणि अमीर-अली पिरनिया यांचा समावेश आहे. या पाचही जणांना पुढील दोन वर्षे कोणत्याही कलात्मक किंवा संगीतविषयक उपक्रमांमध्ये सहभागी होता येणार नाही. तसेच परदेशात जाण्यावरही बंदी घालण्यात आली आहे..डिसेंबर २०२४ मधील कॉन्सर्टमुळे वादया संपूर्ण प्रकरणाची सुरुवात डिसेंबर २०२४ मध्ये झाली. त्यावेळी परस्तू अहमदीच्या 'कारवानसराय कॉन्सर्ट'चा व्हिडिओ यूट्यूबवर प्रसिद्ध झाला होता. या व्हिडिओमध्ये ती हिजाब न घालता गाताना दिसत होती. तिच्यासोबत पुरुष संगीतकारही होते. ही मैफल कोम शहराजवळील ऐतिहासिक 'देर-ए गाचीन कारवानसराय' येथे चित्रित करण्यात आली होती. या व्हिडिओनंतर इराणच्या अनिवार्य हिजाब नियमांबाबत वाद निर्माण झाला होता. आता या प्रकरणात कठोर शिक्षा झाल्याने आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही या घटनेची चर्चा सुरू झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.