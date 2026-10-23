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माझ्या सासूबाई- सासरे दोघंही एकदम बिनधास्त आहेत... काय काम करतात माधुरी दीक्षितचे सासू- सासरे? म्हणते- प्रत्येक बाईला...

Madhuri Dixit In Laws Profession And Family Life: माधुरी दीक्षितने पहिल्यांदाच सासू- सासऱ्यांबद्दल भाष्य केलंय. तिचे सासू-सासरे काय करतात हेदेखील पहिल्यांदाच तिने सांगितलं आहे.
madhuri dixit on mother in law and father in law

madhuri dixit on mother in law and father in law

esakal

Payal Naik
Updated on

अभिनेत्री माधुरी दीक्षित सध्या 'कोण होणार करोडपती'चं सूत्रसंचालन करताना दिसतेय. तिने कार्यक्रमात आपल्या स्पर्धकांशी बोलताना अनेक गोष्टींचा खुलासा केलाय. माधुरीने १९९९ मध्ये डॉ. नेने यांच्याशी लग्नगाठ बांधली. लग्नानंतरही माधुरीने तिचं अभिनयाचं करिअर सुरू ठेवलं. मात्र या सगळ्यात तिला सासू- सासऱ्यांनी खूप मदत केली. माधुरीच्या सासूबाईंचं नाव अनु नेने आहे आणि वडिलांचं नाव माधव नेने आहे. आता कार्यक्रमात माधुरीने तिचे सासूसासरे काय करतात आणि त्यांनी तिला कशी मदत केली याबद्दल सांगितलं आहे.

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