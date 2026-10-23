माझ्या सासूबाई- सासरे दोघंही एकदम बिनधास्त आहेत... काय काम करतात माधुरी दीक्षितचे सासू- सासरे? म्हणते- प्रत्येक बाईला...

अभिनेत्री माधुरी दीक्षित सध्या 'कोण होणार करोडपती'चं सूत्रसंचालन करताना दिसतेय. तिने कार्यक्रमात आपल्या स्पर्धकांशी बोलताना अनेक गोष्टींचा खुलासा केलाय. माधुरीने १९९९ मध्ये डॉ. नेने यांच्याशी लग्नगाठ बांधली. लग्नानंतरही माधुरीने तिचं अभिनयाचं करिअर सुरू ठेवलं. मात्र या सगळ्यात तिला सासू- सासऱ्यांनी खूप मदत केली. माधुरीच्या सासूबाईंचं नाव अनु नेने आहे आणि वडिलांचं नाव माधव नेने आहे. आता कार्यक्रमात माधुरीने तिचे सासूसासरे काय करतात आणि त्यांनी तिला कशी मदत केली याबद्दल सांगितलं आहे. .कार्यक्रमात बोलताना माधुरी म्हणाली, 'माझ्या सासूबाई आणि सासरे दोघंही एकदम बिनधास्त आहेत. माझ्या सासूबाई स्वत: रिअल इस्टेट एजंट आहेत आणि माझे सासरे इंजिनिअर आहेत. ते दोघंही पहिल्यापासून काम करतात…आणि इतकंच नाही तर माझी मुलं लहान असताना जेव्हा मी कामासाठी बाहेर असायचे तेव्हा माझे सासू-सासरे मुलांची सुद्धा काळजी घ्यायचे. त्यामुळे पहिल्यापासून त्या दोघांनी मला खूप सपोर्ट केला. मला कधीच…अजिबात असं वाटलं नाही की, ते माझे सासू-सासरे आहेत. नेहमीच त्यांनी मला माझ्या आई-बाबांप्रमाणे साथ दिली. प्रत्येक बाईला असंच सासर मिळालं पाहिजे.'.'कोण होणार करोडपती' कार्यक्रमात आतापर्यंत अनेक कलाकारांनी हजेरी लावली आहे. सोनाली बेंद्रे, आदिनाथ कोठारे, यामी गौतम, रेणुका शहाणे, प्रिया बेर्डे हे कलाकार या मंचावर येऊन गेले आहेत. याच कार्यक्रमात माधुरीने तिची मुलं काय काम करतात याबद्दल सांगितलं होतं. तिचा मोठा मुलगा अॅपल कंपनीत काम करतो तर लहान मुलाने मित्रांसोबत मिळून रोबोटिक मध्ये स्टार्टअप सुरू केल्याचं तिने सांगितलं..सीनमध्ये नव्हतं तरीही त्याने तिचा हात धरला... स्मिता जयकर यांनी सांगितला सलमान- ऐश्वर्या यांचा किस्सा, म्हणाल्या,- ११ वाजले तरी....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.