प्राजक्ता माळीनं केलंय किंग खानसोबत काम! एका सीनसाठी घेतलेले 17 टेक; SRKसोबतची जुनी क्लिप व्हायरल

PRAJAKTA MALI TOOK 17 TAKES FOR SWADES SCENE: मराठी मनोरंजनविश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री प्राजक्ता माळी हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. तिने मालिका, सिनेमातून प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवलय. 'जुळून येती रेशीमगाठी' या मालिकेतून तिला वेगळी ओळख मिळाली. सध्या ती महाराष्ट्राची हास्यजत्रा या शोमध्ये सूत्रसंचलन करताना पहायला मिळतेय. अभिनयासह ती यशस्वी उद्योजिका सुद्धा आहे. तिचा स्वत:चा दागिन्याचा ब्रँड आहे. तसंच कर्जतजवळ आलिशान फार्महाऊस सुद्धा आहे..आता अभिनय क्षेत्रात अग्रेसर असलेल्या प्राजक्ताने करिअरच्या सुरुवातील म्हणजेच २००४ मध्ये शाहरुख खानच्या आयकॉनिक स्वदेस शिनेमात छोटीशी भूमिका साकारली होती. होय हे खरंय... प्राजक्ता स्वदेस सिनेमात किंग खान गायत्री जोशीच्या मागे मागे दुकानाबाहेर येते. तेव्हा घाईघाईत तो दोन मुलींना धडकतो. त्यातील प्राजक्ता माळी एक असते. असं माहिती आहे की, प्राजक्ताच्या करिअरची ती सुरुवात होती, त्यामुळे शाहरुखसोबत काम करताना ती थोडी नरवस होती. त्यामुळे त्या छोट्या सीनसाठी तिने अनेक टेक घेतले होते. .प्राजक्ताने काही दिवसापूर्वी तिच्या इन्स्टा स्टोरीवर या सीनचे फोटो, व्हिडिओ शेअर केलेत. तसंच तिने आठवणींना उजाळा दिलाय. त्यात तिने लिहलेलं की, 'शाहरुखसोबतचा एक दुर्मिळ फोटो, होय ती मीच आहे.' असं तिन म्हटलय. .प्राजक्तासह अनेक मराठी अभिनेत्रींच्या करिअरची सुरुवात हिंदी सिनेमातून झाली आहे. छोट्या छोट्या भूमिका साकारत त्यांनी स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केलीय. मुन्नाभाई सिनेमाच्या फ्रँचायझीमध्ये प्रिया बापट पहायला मिळाली होती तर गजनी सिनेमात सई ताम्हणकरने छोटी भूमिका साकारली होती. .'1000 हून अधिक इंजेक्शन घेतली'; श्रद्धा कपूरच्या मावशीची झालेली अशी अवस्था, तेजस्विनी म्हणाल्या, '35 वर्षाआधीच बाळ होणं गरजेचं'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.