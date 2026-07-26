राजकुमार रावचा 'प्रहार' तूर्तास लांबणीवर! हे आहे कारण

दिग्दर्शक दिनेश विजान यांच्या मॅडॉक फिल्म्स बॅनरखाली तयार होत असलेला *आणि अभिनेता राजकुमार राव मुख्य भूमिकेत असलेला बहुप्रतीक्षित चित्रपट 'प्रहार' बाबत एक मोठी बातमी समोर आली आहे. आधी हा चित्रपट ७ ऑगस्ट रोजी प्रदर्शित होणार होता, परंतु आता निर्मात्यांनी हा चित्रपट तूर्तास पुढे ढकलण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. दिनेश विजान आपल्या चित्रपटांचे प्रमोशन खूप आधीपासून करतात, मात्र बॉक्स ऑफिसवरील इतर मोठ्या चित्रपटांच्या गर्दीमुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे..७ ऑगस्ट रोजी प्रदर्शित झाल्यास, 'प्रहार'च्या एका आठवड्याच्या आधी ३० जुलैला 'स्पायडर-मॅनः बँड न्यू डे' प्रदर्शित होत आहे, तर १४ ऑगस्टला 'बटवारा १९४७' आणि 'आवारापन २' हे चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर उतरणार आहेत. या चित्रपटांमुळे 'प्रहार'सारख्या गंभीर चित्रपटाला प्रेक्षकांची पसंती मिळण्यासाठी एक मोकळी विंडो मिळणे गरजेचे होते, म्हणूनच हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले. हा चित्रपट सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांच्या आयुष्यावर आधारित आहे..मात्र हा चित्रपट पाहण्यासाठी आणि राजकुमार राव याच्या अभिनयाची जादू अनुभवण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक आहेत. आता हा चित्रपट कधी प्रदर्शित होतो याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय. .डोहाळे जेवणादिवशी सायलीला अटक; गंभीर आरोप, महीपतची एंट्री, 'ठरलं तर मग'चं कथानक बदलणार, प्रोमो पाहून प्रेक्षक शॉक .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.