'घरोघरी मातीच्या चुली' फेम रेश्मा शिंदेकडे गुड न्यूज? बेबी बम्पसोबतचे फोटो व्हायरल, चाहत्यांच्या प्रतिक्रिया चर्चेत

छोट्या पडद्यावरील कलाकार हे प्रेक्षकांचे आवडते असतात. त्यांच्या आयुष्यात घडणाऱ्या गोष्टी जाणून घेण्याची त्यांना उत्सुकता असते. कलाकारांची लग्न, त्यांचं वैयक्तिक आयुष्य याबद्दल जाणून घेण्यास चाहते उत्सुक असतात. मराठमोळी अभिनेत्री रेश्मा शिंदेदेखील चाहत्यांमध्ये चांगलीच लोकप्रिय आहे. ती तिचे फोटो चाहत्यांसोबत शेअर करत असते. अशातच आता तिचे काही फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. हे फोटो पाहून रेश्मा गरोदर आहे का असा प्रश्न चाहत्यांना पडलाय. .'रंग माझा वेगळा' या मालिकेमधून रेश्माला लोकप्रियता मिळाली. रेश्माने २०२४ मध्ये पवनसोबत लग्नगाठ बांधली होती. पवन हा दाक्षिणात्य आहे. त्यामुळे तिच्याबद्दल आणि तिच्या सासरच्या लोकांबद्दल जाणून घेण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक असतात. अशातच रेश्माने तिचे काही फोटो शेअर केलेत. यात ती तिचा बेबी बम्प फ्लॉन्ट करताना दिसतेय. या फोटोंमध्ये अभिनेत्री प्रेग्नंट असल्याचं दिसत आहे. या फोटोंवर चाहत्यांनी कमेंट करत प्रश्न विचारले आहेत. 'तू खरंच आई होणार आहेस का?' लवकरच तू आई होशील तथास्तू", अशा कमेंट्स चाहत्यांनी केल्या आहेत. .मात्र रेश्मा आई होणार नाहीये. तिचा हा लूक मालिकेतील आहे. सध्या ती जान्हवीची भूमिका साकारत असलेल्या घरोघरी मातीच्या चुली मालिकेच्या सेटवरील हे फोटो आहेत. या मालिकेत रेश्मा साकारत असलेली जानकी प्रेग्नंट असल्याचं दाखवण्यात आलं आहे. जानकीच्या लूकमधील हे फोटो आहेत. मात्र चाहते ती खऱ्या आयुष्यात कधी आई होणार याची वाट पाहत आहेत. .सेटवर वडील गेल्याचा फोन, हातानेच केला इशारा; कट म्हणताच जन्मदात्यासाठी हमसून रडले अशोक सराफ, कॅमेरामनने सांगितली घटना .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.