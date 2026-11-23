झी मराठीवरील घराघरात गाजलेली मालिका म्हणजे 'रात्रीस खेळ चाले' या मालिकेतील प्रत्येक पात्र गाजलं. अण्णा नाईक, शेवंता यांच्या सोबतच पांडू, सुशल्या, अभिराम, माई अशा सगळ्यांनीच प्रेक्षकांच्या मनात घर केलं. त्यातलंच एक गाजलेलं पात्र म्हणजे वच्छी. मालिकेत ही भूमिका अभिनेत्री संजीवनी पाटील यांनी साकारली होती. मात्र तिसऱ्या सीझनला अचानक मालिकेत वच्छीच्या मृत्यूचा सीन आला आणि या भूमिकेची शोमधून एक्झिट झाली. आता संजीवनी यांनी आपण मानधन वाढवून मागितल्यामुळे पात्र मारलं गेलं असं म्हटलंय. शिवाय त्यांनी निर्मात्यांवर गंभीर आरोपही केलेत. .राजश्री मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत संजीवनी म्हणाल्या, 'आमचा दुसरा सीझन व्यवस्थित झाला. पण, कसंय प्रत्येकाला पोटही असतं. मी याआधी सुद्धा एका इंटरव्ह्यूमध्ये ही गोष्ट सांगितली होती. मला अडीच हजार मिळत होते. जेव्हा लोकांना आता मी ही गोष्ट सांगते, तेव्हा त्यांचं असं होतं…काय सांगताय? अख्खी सिरियल अडीच हजारात केलात? पण, मी सुद्धा काहीच बोलले नाही. तिसऱ्या सीझनला मात्र असं वाटलं की, मला थोडेतरी पैसे वाढवून द्या. आता मी माझंच सांगत नाहीये. पण, मालिकेतल्या ज्या तीन-चार भूमिका गाजतात. त्यामुळे चॅनेल, प्रोडक्शन जसं मोठं होतं. त्याचप्रमाणे कलाकाराचा सुद्धा विचार करा. पाचशे-हजार रुपये वाढवून दिल्याने काय फरक पडला असता? मी अडीचच्या पुढे साडेतीन-चार हजार मागितले. मग त्यावरून थोड्या गोष्टी झाल्या. त्यांनी नंतर मला पाचशे-सातशे रुपये वाढवून दिले.”.अभिनेत्री पुढे सांगते, “माझं असं झालं पाचशे-सातशे रुपयांसाठी मी भीक का मागतेय? बरं तिसरा सीझनही चालला नाही. या सगळ्यादरम्यान आणखी एक गोष्ट झाली होती, ती म्हणजे शेवंताने ( अपूर्वा नेमळेकर ) मालिका सोडली. तिच्याही काही गोष्टी होत्या. आता आमचं चॅनेलशी बिनसलं वगैरे असं बोलता येणार नाही, तेव्हा समजूतदारपणा गरजेचा होता. मी सुद्धा वच्छीच्या भूमिकेसाठी प्रचंड मेहनत केली होती. माझे सीनही उन्हात असायचे, घरात सीनही नव्हते. मी टॅनही झाले होते. मला आठवतंय, मी एकाच दिवशी २१ सीन केले होते. छोटे-मोठे काहीही असो मी २१ सीन केले होते. त्यानंतर मी आजाराही पडले होते. पण, मी असं म्हणत नाही की, या गोष्टींकडे लक्ष द्या, मला विचारा. मात्र, थोडा समजूतदारपणा दाखवला पाहिजे होता. कारण, वच्छी सुद्धा तेवढीच महत्त्वाची होती.”.'अभिनेत्री म्हणून वाईट नव्हते, माणूस म्हणून वाईट नव्हते. मग, कलाकार म्हणून ते माझ्याशी असं का वागले? एखाद्या कलाकाराला काहीच येत नसतं तरीही १२००-१५०० रुपये पर डे दिले जातात. माझं पात्र त्या मालिकेत जाणीवपूर्वक मारलं गेलं. त्या भूमिकेची लोकप्रियता एवढी होती, मला पुरस्कारही मिळाला होता. पण, पैसे मागितल्यावर मी डोईजड झाले. बरं या सगळ्यात दिग्दर्शकाचा संबंध नाही. ते खूप चांगले होते, चॅनेल वाल्यांचं म्हणणं सुद्धा मला माहिती नाहीये. शेवटी तो तिसरा सीझन चाललाच नाही. तिसऱ्या सीझनसाठी मी स्वामी समर्थ मालिकाही सोडली होती. मला त्याचा पश्चाताप होतो.'.'मालिका सोडताना ‘तुला कसं काम मिळतंय बघू’ असं बोललं गेलं होतं. त्यांचे ते शब्द खरेही ठरले. मला काम मिळत नव्हतं. ‘अबोली’ मालिका करताना तेथील एकजण आणि ‘रात्रीस खेळ चाले’चे निर्माते हे दोघंही मित्र होते. त्यामुळे तिथेही वाईट अनुभव आला. मी मग मालिकांमध्ये कामच केलं नाही. आता मी सिनेमे करते. याशिवाय माझ्याकडे माझं कुटुंब आहे. मी त्यांच्याबरोबर वेळ घालवते आणि कलावती आईंचं नामस्मरण करते. मी माझ्या आयुष्यात आता आनंदी आहे.'.'मुळशी पॅटर्न' फेम अभिनेत्रीने दिली गुडन्यूज; लग्नाच्या ६ वर्षानंतर होणार आई, बेबी बम्पचे फोटो शेअर करत म्हणते- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.