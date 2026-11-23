RITEISH DESHMUKH AND GENELIA DESHMUKH AIRPORT VIDEO: रितेश देशमुख आणि जेनिलिया यांचा मोठा चाहतावर्ग आहे. चाहत्यांना दोघांची जोडी प्रचंड आवडते. अनेकांचे दोघे आवडते कपल आहेत. आपल्या वागण्या-बोलण्यातून ते नेहमीच चाहत्यांची मनं जिंकून घेताना पहायला मिळतात. दरम्यान अशातच रितेश देशमुखचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये रितेश एका छोट्या चाहत्यासाठी चक्क एअरपोर्टवर डान्स करताना पहायला मिळतोय. त्याचा हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. .'विरल भय्यानी' या इन्स्टाग्राम पेजवर रितेश देखमुखचा एक व्हिडिओ शेअर करण्यात आलाय. सुरुवातीला एक लहान मुलगा रितेशच्या जवळ आलेलं पहायला मिळतय. यावेळी तो फोनमध्ये काही तरी शोधत असल्याचं दिसतय. यावेळी रितेश आणि जेनिलिया त्याच्याकडे हसत पहाताय. त्यानंतर तो मुलगा त्याच्या फोनमध्ये 'वेड लागलय' हे गाणं लावतो. दुसऱ्या क्षणी लगेच रितेश त्या छोट्या मुलासोबत 'वेड लावलय' या गाण्यावर डान्स करताना पहायला मिळतोय. दोघांचा डान्स पाहून जेनिलिया सुद्धा हसते. डान्स पुर्ण झाल्यात रितेश त्या मुलाला टाळी देतो आणि निघून जातो. सध्या सोशल मीडियावर या व्हिडिओची बरच चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. .अनेकांनी व्हिडिओवर कमेंट करत रितेशचं कौतूक केलय. एका नेटकऱ्याने लिहलं की, 'हा माणूस खरंच खूप भारी आहे. एकदम down to earth' तर दुसऱ्या एकानं लिहलं की, 'भाऊ आम्हाला तुमचा खूप अभिमान वाटतो.' तर अनेकांनी त्या मुलाचं खूप लक असल्याचं म्हटलय. सध्या सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. .दरम्यान, रितेश आणि जिनिलिया यांची चाहत्यांशी असलेली ही आपुलकी अनेकदा पाहायला मिळते. त्यांच्या साधेपणामुळे आणि मनमोकळ्या स्वभावामुळे ही जोडी चाहत्यांच्या पसंतीस उतरते. आता एअरपोर्टवरील या छोट्या डान्स व्हिडीओमुळे रितेशने पुन्हा एकदा चाहत्यांची मनं जिंकली आहेत..सचिन तेंडुलकरांची लेक होणार बॉलिवूडच्या प्रसिद्ध कुटुंबाची सून? लग्नाच्या चर्चांमागचं सत्य समोर!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.