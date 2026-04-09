हिंदी चित्रपट संगीतकारांमधील 'राजकुमार'

- नितीन मुझुमदार .Entertainment News : हिंदी चित्रपट संगीताच्या जवळ जवळ शतकी इतिहासात त्यांच्याएवढे प्रयोग मला नाही वाटतं कोणी केले असतील आणि नुसतेच प्रयोग करून थांबले असे नाही तर प्रत्येक प्रयोगाला यशस्वी करताना त्यांनी एका वेगळ्या उंचीवर नेले.सुमारे तीन दशकांच्या कारकिर्दीत त्यांच्यापेक्षा अधिक चित्रपटांना संगीत देणारे संगीतकार झालेही असतील..पण त्यांच्याइतका लोकप्रिय हिंदी चित्रपट गीतांचा 'स्ट्राईक रेट ' कोणी नाही राखला ,याबाबतीत दर्दी संगीत रसिकांमध्ये माझ्या मते एकमत होईल..क्रिकेटच्या भाषेत बोलायचे तर टेस्ट क्रिकेट च्या युगामध्ये या माणसाची कारकीर्द घडली पण कामगिरी अशी केली की जणू आजच्या युगातील ऑल फॉरमॅट प्लेअर असावा!! हिंदी चित्रपट संगीताच्या विविधतेच्या सर्व स्तरांवर यांची ' दादा ' गिरी अगदी स्पष्ट दिसावी. दर्जा राखलेली विविधता ऐकायची असेल तर या माणसाने संगीत दिलेली गाणी ऐका!!! आजकाल जसे क्रिकेटमध्ये 'ऑल फॉरमॅट प्लेअर्स 'खूप दुर्मिळ असतात तसंच काहीसा हा प्रकार होता.त्यांनी आपल्या संपूर्ण कारकीर्दीत उडत्या चालीची ठेका धरायला लावणारी गाणी दिली.त्यांच्या अनेक गाण्यांना शास्त्रीय संगीताचाही बाज होता ,त्यांनी स्वतः शास्त्रीय संगीत शिकलेले होते. त्यांनी काहीसा अपारंपरिक असलेला स्वतःचा आवाज स्वतःच्या संगीत दिग्दर्शनात मोजक्या वेळी पण अत्यंत प्रभावीरीत्या वापरला.लोकसंगीतामध्ये माखलेली त्यांच्या आवाजातील आर्तता रसिकांना भावून गेली नसती तरच नवल..त्यांचे बालपण गेले त्या प्रदेशातील लोकसंगीताचा त्यांच्या आवाजावर,त्यांच्या संगीत शैलीवर खूप प्रभाव होता,शास्त्रीय आणि पश्चिमात्य अशा दोन्ही प्रकारच्या संगीताच्या सुरावटी आणि त्यांचा योग्य तो मिलाफ वापरण्याची त्यांची पूर्ण क्षमता होती ,ती त्यांनी वेळोवेळी वापरली देखील! होय,तुम्ही बरोबर ओळखले .मी बोलतोय एकमेवाद्वितीय सचिन देव बर्मन यांच्याबद्दल..सुमारे पंधरा वर्षांपूर्वी मी ज्यांना त्यांच्या साहित्य सहवास येथील निवासस्थानी काही काळ भेटू शकलो होतो त्या संगीततज्ञ कै डॉ अशोक रानडे यांनी आपल्या 'Hindi Film Songs:Music Beyond Boundaries ' या पुस्तकात सचिन देव बर्मन हे वेगवेगळ्या १५ प्रकारचे संगीत रचू शकत याचा आवर्जून उल्लेख केला आहे.सहसा हिंदी चित्रपट सृष्टीतील संगीत दिग्दर्शकांची सर्जनशीलता एक ते दीड दशक टिकते असा आजवरचा अनुभव (सन्माननीय अपवाद आहेत) मात्र सचिनदा जवळ जवळ तीन दशके टिकून होते.त्यांचे अकाली निधन नसते झाले तर आणखी काही वर्षे सुद्धा!.कोमिल्ला, आगरताला,कोलकाता आणि मुंबई अशा चार ठिकाणी सचिनदांचे आयुष्य व्यतीत झाले.पैकी मुंबई वगळता इतर तिन्ही ठिकाणे पूर्व तसेच ईशान्य भारतातील.त्यामुळे येथील निसर्गाचा,लोकसंगीताचा,समाज जीवनाचा सचिनदां वर मोठा प्रभाव होता..आणि तो त्यांच्या संगीतातून आणि त्यांच्या गायकीतून देखील आपल्याला ठायी ठायी जाणवत रहातो..सचिनदा त्रिपुराचे राजकुमार.कदाचित सोन्याचा नसेल पण नक्कीच चांदीचा चमचा तोंडात घेऊन जन्मलेले.वडिलांच्या नऊ अपत्यांपैकी एक. लहानपणापासून ओढ संगीताकडे.पुढील शिक्षणासाठी त्यांच्यासाठी नैसर्गिक दिशा होती कोलकात्याची!कोलकातामध्ये त्यांच्या संगीतविषयक जाणिवा अधिक प्रगल्भ झाल्या.संगीत दिग्दर्शन परिपक्व होऊ लागले मात्र सचिनदांना वेध लागले होते मुंबईचे !.मुंबईच्या हिंदी चित्रपटसृष्टीच्या संगीत क्षेत्रातील अफाट अवकाश त्यांच्यातील कलाकाराला खुणावू लागले होते.हिंदी चित्रपट सृष्टीच्या संगीत सुवर्णयुगातील हा सर्वात महान अष्टपैलू कलाकार मुंबईत दाखल झाला आणि त्या सुवर्ण युगाची इतर सहप्रवाश्यांबरोबर एक प्रकारे नांदीच झाली!उत्तम भवितव्य आणि कलेच्या आराधनेसाठी सचिनदा मुंबईत आले तरी त्यांचे मन तिथे स्थिरावायला वेळ लागला.कोलकातामध्ये त्यांचे संगीत क्षेत्रातील मित्र तसेच जाणकार यांचे छान वर्तुळ जमले होते.मात्र करिअर च्या दृष्टीने केव्हाही मुंबई हा एक सुयोग्य निर्णय होता. 'आठ दिन ' चित्रपटातील गाण्यासाठी त्याचा पहिलाच टेक एकदम ओके ठरला आणि मग मी दादामुनींना सांगितलं की किशोरने महाविद्यालयात जाऊन शिक्षण चालू ठेवण्याची काहीच गरज नाही"..बर्मन कुटुंबियांच्या अतिशय जवळच्या वर्तुळात असलेल्या एका सुहृदाशी खास या लेखाच्या दृष्टीने बोललो तेव्हा त्यानेही काही रंजक माहिती दिली. तो म्हणाला,"सचिनदा आणि त्यांची पत्नी मीरा दी या दोघांनाही पंचमने ,म्हणजे आपल्या लेकाने खूप चांगले, वेगळे काही शिकावे असे वाटत होते.त्याने या क्षेत्रात म्हणजे चित्रपटाच्या क्षेत्रात यावे असे त्यांना मनोमन वाटत नव्हते,पंचम त्याच्या जन्मानंतर अनेक वर्षे त्याच्या आजीकडे ,मीरा दी बर्मन यांच्या आईकडे अनेक वर्षे वास्तव्यास होता.तिथेच त्याचे शालेय शिक्षण झाले.मात्र पंचमला शिक्षणात फारसा रस नव्हता" "एकदा तर लहानगा पंचम हार्मोनिका सफाईने वाजवित होता आणि त्याच्या नकळत दादा ऐकत होते...आणि ऐकून झाल्यावर सचिनदा पंचम ची संगीतातील समज आणि वादनातील सफाई बघून आश्चर्यचकित झाले होते,पंचमने स्वतः ती ट्यून कम्पोज केली होती! .ज्याच्या आधारे पुढे एक गाणे देखील बेतण्यात आले( ए मेरी टोपी पलट के आ!- फन्टूश)ट्यून ऐकल्यानंतर, लेकाने चांगली प्रगती केली आहे याची सचिनदाना कल्पना आली,त्यांनी मुलाला विचारले देखील की तुला हे कोणी शिकवले,तर म्हणाला ,"नाही,माझा मीच शिकलो!!!" "यथावकाश सचिनदांना आपला लेक genius आहे याची जाणीव झाली व त्यांनी त्याला मुंबईला आणले" मात्र सचिनदांचे एक प्रसिद्ध अवतरण आहे,"Defeat from a son in excellence is the greatest victory ever". मला वाटतं पंचमने सचिनदांना अभिमान वाटावा अशी स्वतःची कारकीर्द घडविली. सचिनदांनी देखील संगीत क्षेत्रात एवढे अफाट यश आणि लोकप्रियता मिळवून देखील निर्गवी वृत्ती कायम राखली. "My name would be writ on water " हे जॉन किट्स या प्रसिद्ध इंग्लिश कवीचे हे अवतरण ते नेहमी स्वतः बद्दल बोलताना उद्धृत करायचे.. स्वतः सचिनदा मुंबईत सुरुवातीला अजिबात रमले नाहीत.कोलकाता त्यांच्या भावविश्वात विशेष स्थान राखून होते.कोलकात्याने त्यांचे स्वागत केले होते,तिथे ते छानपैकी रुजले होते.येथील संगीतक्षेत्रात त्यांचे नाव झाले होते आणि त्यांचा स्वतः चा असा एक चाहता वर्ग देखील तयार झाला होता. त्यामुळे सचिनदांनी कोलकाताला परत जाण्याचा निर्णय घेतला व परतीची तयारी सुरूही केली.त्याच सुमारास दादामुनी अशोक कुमार यांनी 'मशाल ' चित्रपटासाठी संगीताची जबाबदारी देऊ केली होती. 'मशाल 'चे पहिले गाणे त्यांनी त्यांचे गुरु के. सी. डे यांचे पुतणे व सचिनदा यांचे सहायक मन्ना डे यांच्याकडून गाऊन घेतले.त्या गाण्यानंतर मन्ना डे यांच्याकडे संगीत दिग्दर्शनाची सूत्रे देऊन कोलकाता गाठायचे त्यांच्या मनात होते.पण नियतीच्या मनात तसे नव्हते..मन्ना डे यांचे त्या चित्रपटासाठी गायलेले 'ऊपर गगन विशाल ' हे गाणे रसिकांनी डोक्यावर घेतले..मन्ना डे यांना हवा होता तो गायकाचा ब्रेक मिळालाच पण सचिनदा देखील संगीत दिग्दर्शक म्हणून मुंबईत स्थिरावले आणि तेथेच थांबले ते कायमसाठीच! मन्ना डे यांच्याप्रमाणेच संगीतकार मदन मोहन यांनी देखील सचिनदांकडे सहायक म्हणून 'दो भाई ' चित्रपटासाठी काम केले होते!! तत्पूर्वी ते लष्करात जवान म्हणून कार्यरत होते..मुंबईतील सुरुवातीच्या काळात सचिनदा आणि त्यांच्या पत्नी मीरा दी यांचा मुक्काम बरीच वर्षे खार येथील आजही अस्तित्वात असलेल्या हॉटेल एव्हरग्रीन येथील पहिल्या मजल्यावर असलेल्या रूम नंबर १९ मध्ये प्रतिदिवस रु १६० इतके भाडे देऊन होता!१९५३ साली सचिनदांनी नौशादशी स्पर्धा करून देव आनंदच्या 'टॅक्सी ड्रायव्हर ' साठी फिल्मफेअर पुरस्कार जिंकला त्यानंतर मधल्या काळात अनेक चित्रपटांना अप्रतिम संगीत देऊन देखील सचिन देव बर्मन यांना तो पुरस्कार पुन्हा मिळाला तब्बल दोन दशकांनी 'अभिमान ' साठी!!.मधल्या काळात सचिनदांना १९६१ साली हृदयविकाराचा त्रास झाला,तब्बल ५ महिने ते आजारी होते.मात्र हा संपूर्ण काळ देव आनंद 'गाईड ' चे संगीत सचिनदांचेच हवे म्हणून थांबून होता! बरे झाल्यावर सचिनदांकडे केवळ 'गाईड'चेच काम होते आणि कामाला सुरुवात केल्यावर त्यांनी अक्षरशः पाच दिवसात पाच गाणी कम्पोज केली!! गाता रहे मेरा दिल(किशोर लता), आज फिर जीने की तमन्ना है(लता), दिन ढल जाये,तेरे मेरे सपने(रफी), वहा कौन है तेरा(स्वतः सचिन दा) मोसे चल(लता) अशी एक से एक गाणी गाईड मध्ये होती तरी पण त्या वर्षीचा संगीत दिग्दर्शनाचा 'फिल्म फेअर 'पुरस्कार मिळाला बहारो फुल बरसाओ हे रफीचे एकच गाणे गाजलेल्या 'सूरज ' ला !!अर्थात ज्यांच्या कारकीर्दीवर रसिकमान्यतेची सुवर्णमोहोर उमटली आहे त्या सचिनदांच्या संगीताचे मूल्यमापन किती पुरस्कार मिळाले या अनुषंगाने होऊच शकत नाही!! सचिन दा नी देखील याची दखल फार गांभीर्याने घेतली नाही. मात्र 'सुनो मेरे बंधू रे 'या सचिनदेव बर्मन यांच्या सत्या सरन लिखित चरित्रात फिल्मफेअर पुरस्काराच्या निवडीसंबंधी पडद्यामागची काहीशी विस्ताराने माहिती मिळते..'गाईड ' मधील ' मोसे छल किये जा ' या गाण्याबद्दल एक रंजक आठवण.प्रसिद्ध संतुरवादक पंडित शिवकुमार शर्मा यांनी सचिनदांकडे खूप साऱ्या गाण्यात संतूर वादन केले आहे.मात्र या गाण्यात('मोसे छल' मध्ये)त्यांना काय वाटले कुणास ठाऊक त्यांनी कोणे एके काळी ,फार पूर्वी तबला वादन करणाऱ्या शिवकुमारजीना फर्मावले की या गाण्यासाठी तुम्ही तबलावादन करा! सचिनदांना नाही कसे म्हणणार या विचाराने शिवकुमारजींनी त्या गाण्यात तबलावादनाची कामगिरी समर्थपणे पार पाडली आहे!!!!सचिनदांच्या पत्नी मीरा यांनी सचिनदांना संपूर्ण कारकीर्दीत अगदी समर्थ साथ पडद्यामागे राहून केली.त्या स्वतः एक निष्णात शास्त्रीय गायिका होत्या.१९४९पर्यंत त्यांनी बंगाली भाषेतून अनेक वर्षे खूप सारी गाणी गायली देखील आहेत आणि ती लोकप्रिय देखील झाली होती..सचिनदांच्या कारकीर्दीचा हा लेखाजोखा मी घेतला आहे तो एका सामान्य संगीत रसिकाच्या दृष्टिकोनातून.त्यांच्या कारकीर्दीचे ,त्यांनी संगीत दिग्दर्शन केलेल्या गाण्यांचे शास्त्रीय विश्लेषण करणे हा या लेखनाचा हेतू नाही आणि तेवढी माझी पात्रता देखील नाही.सचिनदांचे निधन होऊन पन्नास वर्षे झाली तरी आजही त्यांनी संगीत दिलेल्या गाण्यांची मोहिनी जनमानसावर कायम आहे.सचिनदांनी लता मंगेशकरांचा आवाज प्रभावीपणे मोठ्या प्रमाणावर वापरलाच पण किशोरकुमार आणि मोहम्मद रफी हे दोघेही सचिनदांकडे साधारण सारख्या प्रमाणात गायले आहेत हे सचिनदांचे कौशल्यच!मागील शतकात एवढ्या स्तरांवर अष्टपैलूत्व दाखविलेला एकमेव हिंदी चित्रपट संगीतकार याबाबत बहुतांशी रसिकांचे एकमत असेल..सचिनदांचे कोलकाता येथील १९४०च्या दशकात बांधलेले साऊथ एंड पार्क ,साऊथ कोलकाता हे दुमजली घर स्मारक म्हणून करण्याचे गेली अनेक वर्षे नियोजित आहे.मात्र रसिकांच्या मनात सचिनदा आणि त्यांची गाणी कायमच वास्तव्याला असतील!शेवटी मी माझ्या आवडीची, सचिनदा यांनी संगीत दिलेली काही निवडक गाण्यांची यादी देत आहे.१) ठंडी हवाये लहराके- आये चित्रपट नौजवान - लता मंगेशकर- साहिर लुधियानवी -१९५१.२) आज फिर जीने की तमन्ना - गाईड - लता मंगेशकर - शैलेंद्र -१९६५.३) तुम न जाने किस जहा में - सजा - लता मंगेशकर - साहिर -१९५१.४) तेरे मेरे सपने अब - गाईड - मोहम्मद रफी - शैलेंद्र -१९६५.५) दिन ढल जाये गाईड - मोहम्मद रफी -१९६५.६) मेरे साजन है उस पार - बंदिनी - गायक स्वतः सचिन देव बर्मन - शैलेंद्र -१९६३.७) मेरा सुंदर सपना - दो भाई - गीता दत्त - राजा मेहंदी अली खाँ - १९४७.८) सफल होगी तेरी आराधना - आराधना - गायक स्वतः सचिन देव बर्मन - आनंद बक्षी -१९६९.९) नैन दिवाने - अफसर - सुरैया - नरेंद्र शर्मा -१९५०.१०) वहा कौन है तेरा - गाईड - गायक स्वतः सचिन देव बर्मन - शैलेंद्र -१९६५.११) आँखो में क्या जी - नौ दो ग्यारह - किशोर कुमार, आशा भोसले - मजरूह सुलतानपुरी -१९५७.१२) फैली हुई है सपनोंकी बाहे घर नंबर ४४ - लता मंगेशकर - साहिर लुधियानवी -१९५५.१३) रुला के गया सपना मेरा - ज्वेल थिफ - लता मंगेशकर - साहिर लुधियानवी -१९६७.१४) सुन मेरे बंधू रे - सुजाता - गायक स्वतः सचिनदेव बर्मन - मजरूह सुलतानपुरी -१९६०.१५) तदबीर से बिगडी हुई - बाजी - गीता दत्त - साहिर लुधियानवी -१९५१ .१६) पिया बीना पिया बीना - अभिमान - लता मंगेशकर - मजरूह सुलतानपुरी - १९७३.१७) अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी - अभिमान - लता मंगेशकर - मजरुह सुलतानपुरी -१९७३.१८) नदिया किनारे हेराये - अभिमान - लता मंगेशकर - मजरूह सुलतानपुरी -१९७३.१९) शोखियो में घोला जाये - प्रेम पुजारी - लता मंगेशकर ,किशोरकुमार - नीरज - १९७०.२०)वक्त ने किया क्या हसी सितम - कागज के फूल - गीता दत्त - कैफी आझमी -१९५९.२१) रात अकेली है - ज्वेल थिफ - आशा भोसले - मजरुह सुलतानपुरी -१९६७.२२)फुलोंके रंगसे - प्रेमपुजारी - किशोरकुमार - नीरज -१९७०.२३)मोसे छल किए जाये - गाईड - लता मंगेशकर - शैलेंद्र -१९६५.२४)खिलते है गुल यहा - शर्मिली - लता मंगेशकर ,किशोरकुमार - नीरज - १९७१.२५) मेघा छाये आधी रात - शर्मिली - लता मंगेशकर - नीरज - १९७१.२६) पिया तोसे नैना लागे - गाईड - लता मंगेशकर - शैलेंद्र -१९६५.२७) बचपन के दिन भी क्या दिन थे - सुजाता - गीता दत्त, आशा भोसले - मजरूह सुलतानपुरी -१९५९.२८)पिया बीना पिया बीना - अभिमान - लता मंगेशकर - मजरुह सुलतानपुरी -१९७३.२९) मोरा गोरा अंग लई ले - बंदिनी - लता मंगेशकर - गुलजार -१९६३.३०)हम आपकी आँखोमे - प्यासा - मोहम्मद रफी ,गीता दत्त - साहिर लुधियानवी -१९५७.३१)जीवन की बगिया - तेरे मेरे सपने - किशोरकुमार ,लता मंगेशकर - नीरज -१९७१.३२)ए मैने कसम ली किशोरकुमार, लता मंगेशकर - नीरज - १९७१.३३)बडी सुनी सुनी है - मिली - किशोरकुमार - योगेश -१९७५.३४)जैसे राधाने माला जपी - तेरे मेरे सपने - लता मंगेशकर - नीरज - १९७१.३५) सुनरी पवन - अनुराग - लता मंगेशकर - आनंद बक्षी -१९७२.३६)तेरे मेरे मिलन की ये रैना - अभिमान -लता मंगेशकर,किशोरकुमार - मजरह सुलतानपुरी -१९७३. 