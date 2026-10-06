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वडिलांच्या चपला घालण्यामागची भन्नाट गोष्ट, सोनाली बेंद्रेच्या ‘सोहळा’ची कथा काय?

WHY DOES PASHYA WEAR HIS FATHER’S SHOES:सोनाली बेंद्रे प्रस्तुत ‘सोहळा’चा ट्रेलर रिलीज झाला आहे. १३ वर्षीय पश्याच्या बालपणातून मोठे होण्याचा प्रवास आणि वडिलांच्या चपला घालण्याची अनोखी परंपरा सिनेमात पाहायला मिळणार आहे.
Sohala Trailer

Sohala Trailer

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

SONALI BENDRE SOHALA MARATHI MOVIE TRAILER: सोनाली बेंद्रेने आजवर अनेक सुपरहिट चित्रपट दिले आहेत. दिलजले', 'मेजर साब', 'सरफरोश', 'हम साथ-साथ हैं' आणि 'हमारा दिल आपके पास है' यांसारख्या गाजलेल्या चित्रपटांमधून तिने प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवले. मात्र, आता सोनाली बेंद्रे अभिनेत्री म्हणून नव्हे, तर प्रस्तुतकर्ता म्हणून 'सोहळा' हा मराठी चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला घेऊन येत आहे.

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