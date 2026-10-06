वडिलांच्या चपला घालण्यामागची भन्नाट गोष्ट, सोनाली बेंद्रेच्या ‘सोहळा’ची कथा काय?

SONALI BENDRE SOHALA MARATHI MOVIE TRAILER: सोनाली बेंद्रेने आजवर अनेक सुपरहिट चित्रपट दिले आहेत. दिलजले', 'मेजर साब', 'सरफरोश', 'हम साथ-साथ हैं' आणि 'हमारा दिल आपके पास है' यांसारख्या गाजलेल्या चित्रपटांमधून तिने प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवले. मात्र, आता सोनाली बेंद्रे अभिनेत्री म्हणून नव्हे, तर प्रस्तुतकर्ता म्हणून 'सोहळा' हा मराठी चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला घेऊन येत आहे. .या चित्रपटाचा ट्रेलर नुकताच प्रदर्शित झाला आहे. 'सोहळा'ची कथा १३ वर्षीय पश्याभोवती फिरते. महाराष्ट्रातील पारंपरिक वयात येण्याच्या विधीवरून चित्रपटाचे नाव घेण्यात आले आहे. पहिल्यांदा वडिलांच्या चपला घालण्याच्या या विधीला पश्याच्या बालपणातून मोठे होण्याच्या प्रवासाचे प्रतीक म्हणून मांडण्यात आले आहे. सैकत बागबान यांनी चित्रपटाचे दिग्दर्शन केले आहे. .रोज ऑडिओ व्हिज्युअल्सच्या बॅनरखाली गोल्डी बहल आणि कॅरिऑन फिल्म्सच्या बॅनरखाली सचिन श्रीवास्तव, रत्ना श्रीवास्तव आणि कविता बागबान यांनी चित्रपटाची निर्मिती केली आहे. प्रवीन दलिम्बकर, देवदत्त प्रशांत गोणे, वर्षा मालवडकर, वैष्णवी संजय घोडके आणि एलेसांद्रा व्हेलन मेरिडिज़ यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. .ट्रेलरबद्दल सोनाली म्हणाली, "पश्या आणि त्याच्या जगात असं काहीतरी आहे, ज्याच्याशी माझा लगेच संबंध जोडला गेला. हे जग साधं, ओळखीचं आणि अशा छोट्या-छोट्या गोष्टींनी भरलेलं आहे, ज्या नंतर आपल्या सुंदर आठवणींचा भाग बनतात. त्याचं कुटुंब, परंपरा आणि त्याच्या प्रवासातील अनुभवांमध्ये खूप भावनिकता आहे. पश्याच्या कथेत प्रेक्षकांना त्यांच्या स्वतःच्या आयुष्याचा एखादा छोटासा भागही दिसेल." .'मी अनेक वर्षांपासून गहू खाल्लाचं नाही' ऐश्वर्या नारकर इतकं वय होऊनही फिट कशा? म्हणाल्या...'घरगुती डबा अन् साधा आहार'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.