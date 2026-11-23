मराठमोळी अभिनेत्री अमृता खानविलकर हिचा आज वाढदिवस आहे. त्यामुळे अनेकांनी तिच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव केलाय. यात तिच्या इंडस्ट्रीमधल्या खास मैत्रिणीचादेखील समावेश आहे. अमृताच्या मैत्रिणीने भलीमोठी पोस्ट करत तिला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. कोण आहे ही मैत्रीण? ही अभिनेत्री आहे सोनाली खरे. सोनाली आणि अमृता अनेक वर्षांपासूनच्या मैत्रिणी आहेत. तिने आता अमृताच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांचे फोटोही शेअर केलेत. .सोनालीने तिचे आणि अमृताचे फोटो शेअर करत लिहिलं, 'माझ्या आवडत्या वेडपट मुलीला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. इतकी वर्षं उलटून गेल्यानंतरही आपलं वेड, मस्ती आणि धमाल केवळ कायम राहिली नाही, तर ती दिवसेंदिवस वाढतच गेली. प्रत्येक वर्षागणिक आपल्याकडे हसण्याचे क्षण, आठवणी आणि एकत्र वेडेपणा करण्याची आणखी कारणं वाढत आहेत. तुझा उत्स्फूर्त, खोडकर आणि अनपेक्षित स्वभाव आणि माझं शांत, संयमी आणि सगळं व्यवस्थित ठेवणारं व्यक्तिमत्त्व, हेच आपल्या मैत्रीचं सौंदर्य आहे. खरं सांगायचं तर, मला आपली मैत्री अशीच हवी आहे.'.पुढे तिने लिहिलं की, 'आपण कधीच मोठं होऊ नये, आपला वेडेपणा कधीच कमी होऊ नये, हसण्यासाठी विषय कधीच संपून जाऊ नयेत आणि अशाच अनेक अविस्मरणीय आठवणी आपण एकत्र तयार करत राहाव्यात. तसेच सनायाची बेस्ट मावशी असल्याबद्दल तुझे आभार. बाकी सगळं तुला माहीतच आहे', यावर अमृतानेदेखील मजेशीर प्रतिक्रिया दिली आहे. अमृताने लिहिलं, 'बेबी बेबी बेबी, तू आणि सानू माझं संपूर्ण जग आहात. आणि तिची आई मी आहे, तू नाहीस. जगाला अजून किती दिवस फसवणार आहेस?' त्यांच्या या पोस्टवर चाहत्यांनी प्रेमाचा वर्षाव केलाय. .फेअरनेस क्रीम वापरणं पडलं महागात; किडनीचा आजार, पायावर सूज... गायकाने सांगितला धक्कादायक अनुभव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.