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'लॉक अप' सोडताच सुनीता आहुजांचा मोठा खुलासा; म्हणाल्या, 'रिअ‍ॅलिटी' शब्दाचाच तिटकारा आलाय'

WHY DID SUNITA AHUJA LEAVE LOCK UPP SHOW: गोविंदाची पत्नी सुनीता आहुजा यांनी तब्येत बिघडल्यामुळे 'लॉक अप: सच या सजा' हा रिअॅलिटी शो सोडला. शोमधून बाहेर पडल्यानंतर त्यांनी रिअॅलिटी शोबद्दल स्पष्ट मत व्यक्त करत शिल्पा शिंदे आणि बॉलिवूड पदार्पणाबाबतही मोठा खुलासा केला.
SUNITA AHUJA

SUNITA AHUJA

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

SUNITA AHUJA ON LOCK UPP EXPERIENCE: बॉलिवूड अभिनेता गोविंदा याची पत्नी सुनीता आहुजी नेटफ्लिक्सवरील रिअॅलिटी शो लॉक अप: सच या सजामधून बाहेर पडण्याचं कारण सांगितलय. तब्येत बिघडल्यामुळे त्यांनी स्वत: हा शो सोडण्याचा निर्णय घेतल्याचं त्यांनी म्हटलं. तसंच त्यांनी शोबद्दल स्पष्ट मत सुद्धा व्यक्त केलय.

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