“ही फियाट गाडी…” ‘ठरलं तर मग’ मालिकेतील अभिनेत्रींचा भन्नाट डान्स, खलनायिका कमेंट करत म्हणाली...'मस्त, पण कट्टी कट्टी कट्टी' Video

HEE FIAT GADI MAJHI MHANU KA VIRAL DANCE VIDEO: स्टार प्रवाहवरील 'ठरलं तर मग' या मालिकेत वेगवेगळे ट्वीस्ट येताना पहायला मिळताय. त्यामुळे सध्या कथेत पुढे काय होणार? याची उत्सुकता चाहत्यांना लागलेली असते. मालिकेतील सेलिब्रिटी कितीही बिझी शेड्युल असलं तरी वेळ काढून एन्जॉय करताना पहायला मिळतात. अशातच कल्पना आणि अस्मिता या ऑनस्क्रीन मायलेकींनी सोशल मीडियावरील ट्रेडिंगवर असलेल्या गाण्यावर ठेका धरलाय. सध्या त्यांचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. .सोशल मीडियावर सध्या लोकगीतं, पारंपारिक गाणी मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत. सध्या 'ही फियाट गाडी माझी म्हणू का?' हे लोकगीत ट्रेडिंगवर आहे. महाकवी वामनदादा कर्डक यांनी हे लोकगीत लिहिलं असून सध्या सोशल मीडियावर या लोकगीताची चर्चा पहायला मिळतेय. .सेलिब्रिटीसह अनेक रील्स स्ट्रार या लोकगीतावर डान्स करताना पहायला मिळताय. काही दिवसापूर्वी ऐश्वर्या आणि अविनाश नारकर यांनी सुद्धा या ट्रेडिंग गाण्यावर धमाकेदार डान्स केला होता. दरम्यान आता ठरलं तर मग मालिकेतील ऑनस्क्रीन मायलेकी कल्पना आणि अस्मिता यांनी देखील या गाण्यावर ठेका धरलाय. .मालिकेत कल्पनाचं पात्र प्राजक्ता कुलकर्णी साकारत आहे तर अस्मिता हे पात्र अभिनेत्री मोनिका दबाडे साकारतेय. दोघींनी या गाण्यावर हटके डान्स करत सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलय. त्यांच्या हूकस्टेप्स पाहून चाहत्यांनी त्यांचं कौतूक केलय. इतकच काय तर मालिकेतील खलनायिका श्वेता म्हणजे अभिनेत्री संचिता कुलकर्णी हिने देखील कमेंट करत दोघींच्या डान्सचं कौतूक केलय. ती म्हणाली, 'खूप मस्त, पण कट्टी कट्टी कट्टी'..दरम्यान चाहत्यांनी सुद्धा हार्ट इमोजी शेअर करत दोघींच्या डान्सचं कौतूक केलय. एका युजरने लिहलं की, 'सूपर क्विन्स, खूपच मस्त डान्स' 'एकच नंबर' 'आई आणि मुलगी दोघीही मस्त डान्स करतात' अशा कमेंट्स नेटकऱ्यांकडून येत होत्या. .'Happy Life' म्हणत तेजश्री प्रधानची हटके पोस्ट, निवेदिता सराफ कमेंट करत म्हणाल्या....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.