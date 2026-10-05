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“ही फियाट गाडी…” ‘ठरलं तर मग’ मालिकेतील अभिनेत्रींचा भन्नाट डान्स, खलनायिका कमेंट करत म्हणाली...'मस्त, पण कट्टी कट्टी कट्टी' Video

THARLA TAR MAG PRAJAKTA KULKARNI MONIKA DABADE VIRAL DANCE VIDEO:ठरलं तर मग मालिकेतील कल्पना आणि अस्मिता म्हणजेच प्राजक्ता कुलकर्णी आणि मोनिका दबाडे यांनी ‘ही फियाट गाडी माझी म्हणू का?’ या ट्रेंडिंग गाण्यावर भन्नाट डान्स केला.
DANCE VIRAL VIDEO

PRAJAKTA KULKARNI MONIKA DABADE VIRAL DANCE

esakal

Apurva Kulkarni
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HEE FIAT GADI MAJHI MHANU KA VIRAL DANCE VIDEO: स्टार प्रवाहवरील 'ठरलं तर मग' या मालिकेत वेगवेगळे ट्वीस्ट येताना पहायला मिळताय. त्यामुळे सध्या कथेत पुढे काय होणार? याची उत्सुकता चाहत्यांना लागलेली असते. मालिकेतील सेलिब्रिटी कितीही बिझी शेड्युल असलं तरी वेळ काढून एन्जॉय करताना पहायला मिळतात. अशातच कल्पना आणि अस्मिता या ऑनस्क्रीन मायलेकींनी सोशल मीडियावरील ट्रेडिंगवर असलेल्या गाण्यावर ठेका धरलाय. सध्या त्यांचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

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