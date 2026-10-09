केस सोडवण्यासाठी उज्ज्वल निकम पाहायचे ‘बिग बॉस’! स्वत: सांगितलं कारण, म्हणाले...

PRAHAR THE UNTOLD STORY OF UJJWAL NIKAM: ज्येष्ठ सरकार वकील उज्ज्वल निकम यांच्या आयुष्यावर आणि 26/11 हल्ल्यानंतरच्या निकालपर्यंतच्या गोष्टी प्रहार सिनेमातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहेत. निकम यांनी त्यांच्या करिअरमध्ये खून, गँगस्टर आणि दहशतवादाशी संबंधित खटल्यांमध्ये त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. परंतु तुम्हाला हे माहितीय का? एकेकाळी त्यांनी एका केसचा शोध घेण्यासाठी चक्क बिग बॉस हा रिअॅलिटी शो सुद्धा पाहिला. याचा रंजक किस्सा नुकताच त्यांनी शेअर केलाय. .नुकत्याच झालेल्या 'संडे ब्रंच' या कार्यक्रमात अभिनेत्री-होस्ट कामिया यांनी उज्ज्वल निकम आणि राजकुमार राव यांच्याशी संवाद साधला. आगामी ‘प्रहार: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम’ या चित्रपटात राजकुमार राव उज्ज्वल निकम यांची भूमिका साकारत आहे. यानिमित्त निकम यांनी त्यांच्या करिअरमधील अनेक किस्से शेअर केले..उज्ज्वल निकम यांनी सांगितलं की, लहानपणापासूनच त्यांना गुप्तहेरांच्या कथा वाचण्याची आवड होती. तेव्हा त्यांना गुन्हेगारांची मानसिकता समजून घेण्याची खूप उत्सुकता होती. गुन्हेगारांना आपण चुकीचं करत आहोत हे माहीत असूनही कायद्याची भीती का वाटत नाही? असा प्रश्न त्यांना नेहमीच पडायचा. याच उत्सुकतेतून त्यांनी आपल्या कारकिर्दीत गुन्हेगारांची मानसिकता समजून घेण्याचा प्रयत्न केला..१९९५ मध्ये मुंबईतील बांधकाम व्यावसायिक प्रदीप जैन यांच्या हत्येप्रकरणात अबू सालेमवर आरोप करण्यात आले होते. जुहू येथील निवासस्थानाबाहेर प्रदीप जैन यांच्यावर गोळीबार करण्यात आला होता. या प्रकरणात उज्ज्वल निकम यांनी सरकारी पक्षाची बाजू मांडली आणि अबू सालेमला दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली.अबू सालेम आणि अभिनेत्री मोनिका बेदी यांच्या नात्याचीही त्यावेळी मोठी चर्चा होती. २००८ मध्ये मोनिका बेदीने ‘बिग बॉस २’मध्ये सहभाग घेतला होता..मोनिका बेदी ‘बिग बॉस’च्या घरात असताना तिची दुसऱ्या स्पर्धकाशी वाढणारी जवळीक अबू सालेमला आवडली नव्हती, असं अनेक बातम्यात सांगण्यात आलं होतं. यामुळे अबू सालेमने मोनिकाला संदेश पाठवल्याचाही उल्लेख आहे. त्यामुळे अबू सालेमच्या गोष्टी समजून घेण्यासाठी उज्ज्वल निकम बिग बॉसचा शो पाहत होते असं त्यांनी सांगितलं..नाना पाटेकर यांचा ‘ले मैं भी नाचा’ सीन खऱ्या घटनेवर आधारित; अभिनेत्याने स्वतः सांगितला होता किस्सा!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.