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रक्षाबंधन आणि कसाब! उज्ज्वल निकम यांनी सांगितली मटन बिर्याणी मागची खरी स्टोरी..

UJJWAL NIKAM REVEALS UNTOLD KASAB RAKHI INCIDENT: राजकुमार राव यांच्या मुख्य भूमिकेतील ‘प्रहार: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम’ हा सिनेमा लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या सिनेमाच्या पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी कसाबसोबतच्या काही आठवणी सांगितल्या आहेत.
UJJWAL NIKAM REVEALS UNTOLD KASAB RAKHI INCIDENT

UJJWAL NIKAM REVEALS UNTOLD KASAB RAKHI INCIDENT

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

PRAHAR THE UNTOLD STORY OF UJJWAL NIKAM KASAB STORY: अभिनेता राजकुमार राव याच्या मुख्य भूमिकेत असलेला 'प्रहार: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम' 16 ऑक्टोबर 2026 रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या सिनेमात कसाबची भूमिका ललित प्रभाकर याने साकारली आहे. दरम्यान या सिनेमाच्या पार्श्वभूमीवर उज्ज्वल निकम यांनी कसाबसोबतचा राखीचा किस्सा शेअर केलय.

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