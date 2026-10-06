रक्षाबंधन आणि कसाब! उज्ज्वल निकम यांनी सांगितली मटन बिर्याणी मागची खरी स्टोरी..

PRAHAR THE UNTOLD STORY OF UJJWAL NIKAM KASAB STORY: अभिनेता राजकुमार राव याच्या मुख्य भूमिकेत असलेला 'प्रहार: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम' 16 ऑक्टोबर 2026 रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या सिनेमात कसाबची भूमिका ललित प्रभाकर याने साकारली आहे. दरम्यान या सिनेमाच्या पार्श्वभूमीवर उज्ज्वल निकम यांनी कसाबसोबतचा राखीचा किस्सा शेअर केलय. .सकाळला दिलेल्या मुलाखतीत बोलताना उज्ज्वल निकम म्हणाले की, 'मला तो दिवस आजही आठवतो. शनिवार-रविवारच्या ब्रेकनंतर मी परत सोमवारी कामावर आलो तेव्हा माझ्या हातात राखी बांधलेली होती. कसाबने राखीकडे बघत मला विचारलं, 'बादशाह ये क्या हे' तेव्हा मी त्याला म्हटलं, 'तेरा ये सौभाग्य कहा है, तेरी बहन तो पाकिस्तान मै है. अब तू रोयेगा' तेवढ्यात न्यायाधिश तिथं आले आणि त्यांनी विचारलं की, काय बोलणं सुरु आहे? तेव्हा मी आमच्या दोघांचं संभाषण त्यांना सांगत होतो. तेवढ्यात कसाबने खाली मान घातली आणि माध्यमांना असं वाटलं की, कसाबला बहिणीची आठवण आली आणि तो रडतोय.'.'माध्यमांनी इमोशनली ही बातमी खूप रंगवली. मी साडेपाचला कोर्टातून बाहेर निघायचो. तेव्हा बाहेर काय वातावरण आहे? हे मला आधिकारी आधीच सांगायचे. साडेपाच वाजता ऑर्थर रोडजवळ सगळे माध्यम होते. त्यांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना फक्त मी हेच बोललो की, 'कसाबने मटण बिर्याणीची मागणी केली' यावरून परत माध्यमांमध्ये चर्चा रंगली.'.'ही बातमी इतकी पसरली की, दुसऱ्या दिवशी कोर्टात हा मुद्दा उपस्थित झाला. कसाबच्या वकिलांनी न्यायाधिशासमोर असा प्रश्न केला की, 'कसाबला बिर्याणी खायची असेल तर तो मला मागेल, तुम्ही तर सरकारी वकील आहात.' त्यावर न्यायाधिशानी मला विचारल्यावर मी 'तुम्ही कसाबला विचारा' असं म्हटलं. तेव्हा कसाबने मान खाली घातली. कसाब पंजाबी मुस्लिम होता. त्याला न्यायाधिशांनी हिंदीत विचारलं, 'तुमने मटण बिर्याणी मांगी थी' त्याने खाली मान घातली, आणि सगळ्यांना असं समजलं की, कसाबने खरंच बिर्याणी मागितली होती. परंतु त्याने मागितली होती की नाही, हे फक्त मला आणि कसाबला माहिती आहे. तसंच आपल्याकडे असं म्हणतात की, एकदा माणूस ढगात गेला की, त्याच्याबद्दल काहीच वाईट बोलायचं नाही.'.'आता दे ग दे जुजबी गालावर' सोनाली बेंद्रे आणि सई ताम्हणकरचा भन्नाट डान्स, व्हिडिओ पाहून नेटकरी म्हणाली... Video Viral.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.