नितीन देसाई नैराश्यात होते हे माहीत असूनही इंडस्ट्रीने त्यांना मदत का केली नाही? संजय जाधव यांनी सांगितलं कारण

आपल्या दिग्दर्शनाने प्रेक्षकांना चित्रपटाच्या प्रेमात पाडणारे लोकप्रिय मराठी दिग्दर्शक संजय जाधव यांनी नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत आपल्या आयुष्यातील अनेक घटनांचे खुलासे केलेत. संजय जाधव यांच्या 'दुनियादारीने' प्रेक्षकांना प्रेमाची नवी व्याख्या शिकवली. मात्र याच मुलाखतीत 'दुनियादारी' नंतर चित्रपट फ्लॉप झाल्याने ते नैराश्यात गेलेले. दोनदा स्वतःचा जीव घेण्याचा विचार आलेला असं देखील ते म्हणालेत. संजय जाधव यांनी या मुलाखतीत कलादिग्दर्शक नितीन चंद्रकांत देसाई यांच्या निधनाबद्दलही भाष्य केलं. .संजय जाधव यांनी नुकतीच मित्र म्हणेला मुलाखत दिली. त्यात बोलताना ते म्हणाले, 'मी एन डींना भेटलो होतो. जेव्हा मी रावरंभा शूट करत होतो. आणि आणखी एक फिल्म आम्ही तिथे शूट केली. एन डी स्टुडिओमध्ये आम्ही शूट करत होतो आणि इथे बाहेर राहत होतो. १२- १२ दिवस एन डी स्टुडिओमध्ये शूट करत होतो. तर नितीन सर एक दिवस सेटवर आले आणि म्हणाले संजय तुझ्या हॉटेलच्या रूमचा नंबर सांग. इकडे राहायला ये. मी माणूस पाठवतो. सामान आणायला. मला असं झालं की सगळं युनिट तिथे थांबलंय आणि मी कसं तिथे राहणार. हे त्यांनी तीन चार दिवस केलं. नंतर त्यांना समजलं की याला यायचं नाहीये वगरे.'.इंडस्ट्रीने एन डींना मदत का नाही केली?संजय जाधव पुढे म्हणाले, 'पण त्या तीन चार दिवसांमध्ये मी जेव्हा नितीन सरांना बघितलं ना. कुणीही सांगू शकलं असतं की त्यांना खूप जास्त स्ट्रेस आहे. किती तणावातून ते जात होते. त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसत होता. पण त्यांच्या चिंतेची जी किंमत होती ना ती आपण भरू शकत नव्हतो. हे प्रत्येक जणांना कळत होतं ना. जसं मला कळतंय तसं इतरांनाही कळत होतं. त्यांना मदत करायची असेल तरीही ते करू शकत नव्हते. त्यांच्यावरच्या कर्जाचा आकडा प्रचंड मोठा होता. माझ्या बाबतीत काय झालं की माझा जो आकडा होता तो कमी होता. आणि सगळे तिथे होते. जसं नितीन सरांकडे बघून मला वाटत होतं की आपण त्यांना मदत केली पाहिजे तसंच मला बघून लोकांना वाटत होतं मला मदत केली पाहिजे.' .मी दोनदा स्वतःला संपवणार होतो... संजय जाधव यांचा धक्कादायक खुलासा, म्हणाले, 'कुणाशी काय बोलणार...'.