Premium|Axis Account Plus for MSMEs : एमएसएमईंच्या अतिरिक्त रोकड व्यवस्थापनासाठी ॲक्सिस म्युच्युअल फंडाचा डिजिटल मंच; काय आहेत फायदे?

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) अतिरिक्त रोकड अधिक कार्यक्षमतेने व्यवस्थापित करता यावी, या उद्देशाने ॲक्सिस म्युच्युअल फंडाने ‘ॲक्सिस अकाउंट प्लस’ हा डिजिटल मंच विकसित केला आहे. ‘ॲक्सिस अकाउंट प्लस’ची भूमिका, त्याची कार्यपद्धती आणि ‘एमएसएमईं’ना होणारे संभाव्य फायदे याबाबत ॲक्सिस म्युच्युअल फंडाचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. गोपकुमार यांची ज्येष्ठ गुंतवणूक सल्लागार वसंत कुलकर्णी यांनी ‘सकाळ मनी’साठी घेतलेली ही खास मुलाखत...प्रश्न : ‘ॲक्सिस अकाउंट प्लस’ सुरू करण्याची गरज का भासली?गोपकुमार : भारतातील ‘एमएसएमई’ आणि कॉर्पोरेट परिसंस्था अशा टप्प्यावर आहे, जिथे व्यवसायाच्या वाढीसाठी अतिरिक्त खेळत्या भांडवलाचे व्यवस्थापन तितकेच महत्त्वाचे बनत आहे. अनेक व्यवसायांकडे येणे बाकी असलेली रक्कम, विक्रेत्यांची देयके, पगार, कर आणि खेळत्या भांडवलाच्या गरजा वेगाने बदलत असतात. या प्रकारची देणी भागविण्यासाठी ‘एमएसएमईं’कडे अतिरिक्त रोकड असते. परंतु, गुंतवणुकीची पारंपरिक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी विविध कागदपत्रांची आवश्यकता असते. ही प्रक्रिया वेळखाऊ असल्यामुळे अतिरिक्त रोकडीचे योग्य व्यवस्थापन अनेकदा होत नाही. ॲक्सिस म्युच्युअल फंडाने एएमएफआय, आरबीआय, कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय आणि एमएसएमई मंत्रालयाच्या आकडेवारीवर आधारित केलेल्या अंतर्गत संशोधनानुसार, चालू खात्यांमध्ये कंपन्यांची, ज्यात ‘एमएसएमईं’चाही समावेश आहे, अंदाजे २५ लाख कोटी रुपयांची रोकड पडून आहे. भारतात ३१ लाखांहून अधिक सक्रिय कॉर्पोरेट आणि एलएलपी असून, ८.६ कोटींहून अधिक एमएसएमई उद्यम आधारवर नोंदणीकृत आहेत. एवढी मोठी संख्या असूनही म्युच्युअल फंडांमधील संस्थात्मक खाती (फोलिओ) सुमारे १३.६ लाख आहेत. यावरून व्यवसाय विस्तारासाठी मोठी संधी उपलब्ध असल्याचे दिसते. मात्र, त्यासाठी उपलब्ध साधने आणि गुंतवणुकीची अंमलबजावणी अधिक सुलभ करणे आवश्यक आहे. भारतातील किमान दोन ते तीन टक्के ‘एमएसएमई’ आणि कॉर्पोरेटना लक्ष्य करून, मोठ्या प्रमाणावर या संधीचा लाभ घेणारी पहिली मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनी (एएमसी) बनण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे. आमचे वर्किंग कॅपिटल मॅनेजमेंट सोल्युशन ‘एमएसएमईं’ना व्यवसायासाठी अतिरिक्त असलेली रोकड सहज आणि कार्यक्षमतेने गुंतवण्याची सुविधा देते. या रकमेवर संभाव्य परतावा मिळवण्याची संधी उपलब्ध करून देणे, हा यामागील उद्देश आहे. ही उणीव भरून काढण्यासाठी ‘ॲक्सिस अकाउंट प्लस’ हा मंच तयार करण्यात आला आहे. हा मंच व्यवसायांना त्यांच्या रोकडसुलभतेच्या गरजा, गुंतवणुकीचा कालावधी आणि जोखीम घेण्याच्या क्षमतेनुसार (रिस्क प्रोफाइल) खेळते भांडवल व्यवस्थापित करण्यासाठी आणि पात्र ॲक्सिस म्युच्युअल फंडाच्या डेट व लिक्विड योजनांचे मूल्यांकन करण्यासाठी सोपा डिजिटल मार्ग उपलब्ध करून देतो..प्रश्न ः एमएसएमई आणि लहान कॉर्पोरेट म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीपासून आतापर्यंत दूर का राहिले?गोपकुमार : सर्वांत मोठा अडथळा म्हणजे गुंतवणुकीची अंमलबजावणी सुलभ नसणे. मोठ्या कॉर्पोरेटसाठी पात्र गुंतवणूकदार होण्यासाठीची ‘केवायसी’ प्रक्रिया हे एक कारण असू शकते. दुसरे कारण म्हणजे त्यांच्याकडे मोठ्या कंपन्यांप्रमाणे समर्पित ट्रेझरी आणि फायनान्स टीम असतात. ‘एमएसएमईं’साठी हीच प्रक्रिया अधिक कठीण होऊ शकते. कागदपत्रांची पूर्तता आणि डिजिटल ऑनबोर्डिंगचा अभाव ही त्यातील प्रमुख आव्हाने आहेत. या संधीबाबत पुरेशी जागरूकता नसणे हेदेखील एक कारण आहे. अनेक व्यावसायिक मालक म्युच्युअल फंडांना प्रामुख्याने इक्विटी गुंतवणुकीशी जोडतात. व्यावसायिक रोकडसुलभतेसाठी लिक्विड, ओव्हरनाइट आणि अन्य रोखेआधारित फंडांचा विविध कालावधीतील अतिरिक्त निधीसाठी विचार करता येतो, याची त्यांना पुरेशी माहिती नसते. आमचे लक्ष ही अंमलबजावणीची समस्या सोडवण्यावर होते. एखाद्या व्यवसायाकडे काही दिवस किंवा काही महिन्यांसाठी अतिरिक्त रोकड असेल, तर गुंतवणुकीची प्रक्रिया इतर डिजिटल व्यावसायिक व्यवहारांपेक्षा अधिक संथ किंवा गुंतागुंतीची नसावी. पारंपरिक पद्धतीने सुमारे तीन दिवस लागणारी ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया आमच्या मंचाद्वारे एका दिवसात पूर्ण करता येते.प्रश्न : ‘ॲक्सिस अकाउंट प्लस’ एमएसएमई आणि कॉर्पोरेटसाठी कसे कार्य करते?गोपकुमार : ‘ॲक्सिस अकाउंट प्लस’ अतिरिक्त रोकड व्यवस्थापनाच्या महत्त्वाच्या टप्प्यांना एका डिजिटल मंचावर आणते. व्यवसाय ऑनबोर्डिंग, केवायसी, फोलिओ निर्मिती आणि गुंतवणुकीची अंमलबजावणी ऑनलाइन पूर्ण करू शकतात. त्यामुळे प्रत्यक्ष कागदपत्रांच्या हाताळणीवरील आणि ऑफलाइन गुंतवणुकीवरील अवलंबित्व कमी होते. या मंचावर ‘मेकर-चेकर वर्कफ्लो’द्वारे व्यावसायिक दर्जाचे नियंत्रणही समाविष्ट आहे. यामध्ये एक अधिकृत वापरकर्ता व्यवहार सुरू करू शकतो, तर दुसरा वापरकर्ता त्या व्यवहाराला अनुमोदन देऊ शकतो. संबंधितांना झालेल्या व्यवहारांबाबत एसएमएस आणि ई-मेलद्वारे अद्ययावत माहिती मिळते. अतिरिक्त रोकडीची गुंतवणूक करताना कंपन्या आणि ‘एमएसएमईं’ना सुशासन, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाची आवश्यकता असते. त्यामुळे हा अनुभव अधिक सुलभ, नियंत्रित आणि आधुनिक व्यवसायांच्या कार्यपद्धतीशी सुसंगत ठेवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे..प्रश्न : हा मंच वापरल्याने कंपन्यांना आणखी कोणते फायदे होतात?गोपकुमार : हा मंच व्यवसायांसाठी सोय, नियंत्रण आणि कार्यक्षमता यांचा समतोल साधण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. चालू खात्यात निष्क्रिय पडून असलेली अतिरिक्त रोकड पात्र गुंतवणूक पर्यायांमध्ये गुंतवून संभाव्यतः अधिक परतावा मिळवण्याचा प्रयत्न करता येतो. त्यामुळे व्यवसायांना रोकडसुलभता कायम ठेवत अतिरिक्त रोकड लवचिकपणे गुंतवता येते. कंपन्यांना एकत्रित डॅशबोर्ड उपलब्ध करून दिला जातो. त्याद्वारे विविध संस्था आणि उपकंपन्यांमधील गुंतवणुकीचा एकत्रितपणे मागोवा घेता येतो. याशिवाय, नोंदणीकृत वापरकर्त्यांना व्यवहार सूचनांद्वारे माहिती दिली जाते. रिलेशनशिप मॅनेजरकडून मिळणारे समर्पित साह्यही व्यवसायांना त्यांच्या अतिरिक्त भांडवलाच्या व्यवस्थापनासाठी मार्गदर्शन आणि त्यात सुधारणा करण्यास मदत करू शकते.प्रश्न : ‘ॲक्सिस अकाउंट प्लस’द्वारे कंपन्या अतिरिक्त रोकड गुंतवून परतावा कसा वाढवू शकतात?गोपकुमार : हा मंच कंपन्यांना अतिरिक्त कार्यकारी निधी पात्र डेट आणि लिक्विड फंडांमध्ये गुंतवण्याचा मार्ग उपलब्ध करून देतो. मात्र, मिळणारा परतावा बाजाराची परिस्थिती, गुंतवणुकीचा कालावधी, व्याजदरातील चढ-उतार, फंडाची कामगिरी आणि निवडलेल्या फंडावर अवलंबून असेल. उदा. १०० कोटी रुपयांच्या ताळेबंद आकाराच्या कंपनीकडे १० कोटी रुपये अतिरिक्त रोकड असल्यास, ही रक्कम ‘ॲक्सिस अकाउंट प्लस’द्वारे एका महिन्याच्या कालावधीसाठी ॲक्सिस म्युच्युअल फंडाच्या डेट आणि लिक्विड फंडात गुंतवता आली असती. ३१ मे २०२६ रोजी संपलेल्या महिन्याच्या ॲक्सिस लिक्विड फंडाच्या ऐतिहासिक कामगिरीच्या आधारावर (सुमारे ५.८५ टक्के* दराने वार्षिक परताव्याचा अंदाज लावल्यास) १० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून एका महिन्यात संभाव्यतः सुमारे ५.२५ लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळू शकले असते. कोणताही परतावा न देणाऱ्या चालू खात्यात अतिरिक्त रोकड ठेवण्याऐवजी, ‘ॲक्सिस अकाउंट प्लस’च्या माध्यमातून कंपनीला त्या रोकडीवर संभाव्य परतावा मिळवण्याची संधी मिळू शकते. अशा उत्पन्नाचा उपयोग नियमित व्यावसायिक किंवा परिचालन खर्च, करदायित्व आदींसाठी केला जाऊ शकतो. त्यामुळे एकूण भांडवली कार्यक्षमता सुधारण्यास मदत होऊ शकते.(टीप : वरील परताव्याचा उल्लेख ऐतिहासिक कामगिरीच्या आधारे करण्यात आला असून, तो भविष्यातील परताव्याची हमी नाही.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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