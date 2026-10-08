Premium|Study Room : सकाळ डायरी चालू घडामोडी

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद : भारताच्या कायम सदस्यत्वाला रशियाचा ठाम पाठिंबा१. २६ सप्टेंबर २०२६ रोजी रशियाने भारताच्या कायम सदस्यत्वाला पाठिंबा दिला. हा पाठिंबा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील कायम सदस्यत्वासाठी आहे.२. रशियाने सुरक्षा परिषदेत आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेचे प्रतिनिधित्व वाढवण्याची मागणी केली. भारत आणि ब्राझीलला कायम सदस्यत्व देण्याचे समर्थन केले.३. रशियाने जर्मनी आणि जपानच्या अतिरिक्त कायम सदस्यत्वाला विरोध केला. त्यांच्या वाढत्या लष्करी क्षमतेचा संदर्भ रशियाने दिला.४. हंगेरी, पोलंड, स्लोव्हाकिया आणि चेक प्रजासत्ताक यांनीही भारताच्या कायम सदस्यत्वाला पाठिंबा दिला. हा पाठिंबा २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी देण्यात आला.५. फ्रान्स, रशिया, युनायटेड किंग्डम आणि अमेरिकेने भारताला पाठिंबा दिला आहे. चीनने मात्र अद्याप स्पष्ट पाठिंबा दिलेला नाही. .राष्ट्रीय गीतासाठी सरकार नियम करू शकते, पण सक्ती नाही१. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘वंदे मातरम्’बाबत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. धार्मिक श्रद्धेमुळे काही कडवी न गाणाऱ्या व्यक्तीवर केवळ त्यासाठी गुन्हेगारी कारवाई करता येणार नाही.२. सरकार राष्ट्रीय गीताबाबत नियम करू शकते. मात्र, एखाद्या व्यक्तीला ते सक्तीने गाण्यास भाग पाडता येणार नाही.३. या भूमिकेचा आधार अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आहे. १९८६ मधील एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आदरपूर्वक मौन बाळगण्याचा अधिकार मान्य केला होता.४. धार्मिक स्वातंत्र्यावर परिणाम होईल अशा पद्धतीने राष्ट्रीय गीत गाण्याची सक्ती करता येणार नाही.५. राष्ट्रध्वज आणि राष्ट्रगीताचा आदर करणे हे नागरिकांचे मूलभूत कर्तव्य आहे. मात्र, शांतपणे न गाणे आणि जाणीवपूर्वक अडथळा आणणे या वेगळ्या गोष्टी आहेत.इलेक्ट्रिक वाहनांपासून क्षेपणास्त्रांपर्यंत, महत्त्वाची खनिजे का गरजेची?१. भारताने जून २०२३ मध्ये ३० महत्त्वाच्या खनिजांची यादी जाहीर केली. यात लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, ग्रॅफाइट आणि टंगस्टन यांचा समावेश आहे.२. या खनिजांचा वापर इलेक्ट्रिक वाहने, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे आणि संरक्षण क्षेत्रात होतो. बॅटरी आणि सेमीकंडक्टरच्या निर्मितीतही त्यांचा वापर केला जातो.३. भारत १० महत्त्वाच्या खनिजांसाठी आयातीवर अवलंबून आहे. या खनिजांच्या प्रक्रिया आणि शुद्धीकरणात चीनचे मोठे वर्चस्व आहे.४. चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारताने २०२५ मध्ये राष्ट्रीय महत्त्वाची खनिजे अभियान सुरू केले. या अभियानासाठी सात वर्षांत ३४ हजार ३०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचे नियोजन आहे.५. या अभियानाअंतर्गत २०३० पर्यंत १ हजार २०० अन्वेषण प्रकल्पांचे लक्ष्य आहे. ५० परदेशी खाणी आणि ४०० पुनर्वापर प्रकल्पांचेही लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे..Premium|Study Room : पुण्या-मुंबईजवळ डेटा सेंटर्स आल्याने काय बदलणार?.महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची राज्यसेवा मुख्य परीक्षा पुढे ढकलली१. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी राज्यसेवा मुख्य परीक्षा पुढे ढकलली. ही परीक्षा ३ ऑक्टोबरपासून सुरू होणार होती.२. परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी करणारी अनेक निवेदने आयोगाला मिळाली होती. विद्यार्थी, पालक आणि लोकप्रतिनिधींनी ही मागणी केली होती.३. औषध निरीक्षक परीक्षेतील प्रश्नपत्रिका गळतीच्या आरोपांनंतर आंदोलन झाले होते. या प्रकरणात मुंबई गुन्हे शाखेने सात जणांना अटक केली आहे.४. आयोगाने २०२५ च्या राज्यसेवा मुख्य परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकांचे पुन्हा मूल्यांकन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विद्यार्थ्यांनी मूल्यांकन प्रक्रियेवर आक्षेप घेतले होते.५. वी. राधा यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती परीक्षा पद्धतीचा आढावा घेत आहे. नवीन परीक्षेची तारीख स्वतंत्र अधिसूचनेद्वारे जाहीर केली जाणार आहे.यूसीसी समितीत मोठा बदल, निवृत्त न्यायमूर्तींचा राजीनामा१. १९ सप्टेंबर २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीनंतर निवृत्त न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण यांनी समितीचा राजीनामा दिला.२. सार्वजनिक अभिप्राय घेण्याच्या प्रक्रियेवर त्यांचे मतभेद होते. प्रश्नावली आधीच तयार होती आणि ‘हो’ किंवा ‘नाही’ अशी उत्तरे मागितली जात होती, असे त्यांनी सांगितले.३. समितीच्या बैठकीत निवृत्त आयएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिंह यांच्या उपस्थितीवरही त्यांनी आक्षेप घेतला. बाहेरील व्यक्तीचा सहभाग योग्य नसल्याचे त्यांनी म्हटले.४. २१ सप्टेंबर २०२६ रोजी सरकारने शत्रुघ्न सिंह यांची ‘सदस्य-ज्येष्ठ सल्लागार’ म्हणून नियुक्ती केली. त्यांनी उत्तराखंडच्या समान नागरी संहिता समितीत काम केले आहे.५. समान नागरी संहिता हा समवर्ती यादीतील विषय आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य दोन्ही स्तरांवर याबाबत कायदे करता येतात..मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प१. २८ सप्टेंबर २०२६ रोजी भिवंडी येथे पहिला स्टील पूल उभारण्यात आला. हा पूल १०० मीटर लांब आहे.२. हा पूल तमिळनाडूतील त्रिची येथे तयार करण्यात आला. तो सुमारे १ हजार ३०० किलोमीटर अंतरावरून ट्रकने आणण्यात आला.३. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाची लांबी ५०८ किलोमीटर आहे. यासाठी १ हजार ३८९.४९ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली आहे.४. सप्टेंबर २०२६ पर्यंत प्रकल्पाचे ६२.१६ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. २८ पैकी १६ स्टील पुलांचे कामही पूर्ण झाले आहे.५. हा प्रकल्प भारत आणि जपानच्या सहकार्याने सुरू आहे. गुजरातमधील भागात २०२७ मध्ये सेवा सुरू करण्याचे नियोजन आहे.जनगणना २०२७ : डिजिटल जनगणना आणि जातिनिहाय गणना१. जनगणना २०२७ ही भारतातील पहिली पूर्णपणे डिजिटल जनगणना आहे. यामध्ये घरगणना आणि लोकसंख्या गणना असे दोन टप्पे आहेत. पहिल्या टप्प्यात १ एप्रिल २०२६ पासून ३२ कोटींपेक्षा जास्त कुटुंबांची नोंद झाली आहे.२. दुसऱ्या टप्प्यात प्रथमच १९३१ नंतर संपूर्ण भारतात जातिनिहाय गणना केली जात आहे. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती वगळता इतर सर्व जातींची माहिती खुल्या प्रश्नाद्वारे घेतली जात आहे.३. भारताचे रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण यांनी माहितीच्या गोपनीयतेबाबत स्पष्ट केले आहे. जनगणना कायदा १९४८ मधील कलम १५ नुसार वैयक्तिक माहिती गोपनीय राहील. ही माहिती माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्यांतर्गत सार्वजनिक करता येणार नाही.४. जनगणना प्रश्नावलीत एकूण ४० प्रश्न आहेत. यात पालकांचे नाव, धर्म, जन्मस्थान, आधार, मतदार ओळखपत्र आणि मोबाइल क्रमांकाची माहिती विचारली जाणार आहे. बँक खाते, डिजिटल साक्षरता आणि कोविड लसीकरणाबाबतही प्रश्न आहेत.५. जनगणनेतील माहिती एकत्रित सांख्यिकीय स्वरूपात वापरली जाईल. या माहितीचा उपयोग धोरणे, सरकारी योजना, शिक्षण, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांच्या नियोजनासाठी केला जाईल. वैयक्तिक ओळख किंवा एखाद्या योजनेचा लाभ देण्यासाठी ही माहिती वापरली जाणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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