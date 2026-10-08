Premium|Study Room : सकाळ डायरी चालू घडामोडी

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Critical Minerals India : इलेक्ट्रिक वाहने, बॅटरी, सेमीकंडक्टर आणि संरक्षणासाठी महत्त्वाची खनिजे आवश्यक असून चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारताने मोठ्या गुंतवणुकीचे राष्ट्रीय अभियान सुरू केले आहे, अशी माहिती देण्यात आली.
Critical Minerals India

Critical Minerals India

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संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद : भारताच्या कायम सदस्यत्वाला रशियाचा ठाम पाठिंबा

१. २६ सप्टेंबर २०२६ रोजी रशियाने भारताच्या कायम सदस्यत्वाला पाठिंबा दिला. हा पाठिंबा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील कायम सदस्यत्वासाठी आहे.

२. रशियाने सुरक्षा परिषदेत आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेचे प्रतिनिधित्व वाढवण्याची मागणी केली. भारत आणि ब्राझीलला कायम सदस्यत्व देण्याचे समर्थन केले.

३. रशियाने जर्मनी आणि जपानच्या अतिरिक्त कायम सदस्यत्वाला विरोध केला. त्यांच्या वाढत्या लष्करी क्षमतेचा संदर्भ रशियाने दिला.

४. हंगेरी, पोलंड, स्लोव्हाकिया आणि चेक प्रजासत्ताक यांनीही भारताच्या कायम सदस्यत्वाला पाठिंबा दिला. हा पाठिंबा २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी देण्यात आला.

५. फ्रान्स, रशिया, युनायटेड किंग्डम आणि अमेरिकेने भारताला पाठिंबा दिला आहे. चीनने मात्र अद्याप स्पष्ट पाठिंबा दिलेला नाही.

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