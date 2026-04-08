Premium|Family Office: श्रीमंतांची संपत्ती पिढ्यानपिढ्या कशी टिकते..? फॅमिली ऑफिस हा काय प्रकार आहे..?

How the rich preserve wealth for generations and what Indian middle class can adoptपुणे – रमा सांगत होती... माझे बाबा कायम म्हणतात की, प्रत्येक घरात अशा काही पिढ्या असतात ज्या भरपूर कमावतात.. पण त्यांच्या पुढच्या पिढ्या ते सगळं कमावलेलं घालवून बसतात.. एखाद्याची मुलंच व्यसनं करणारी निघतात, कोणाची मुलं बिजनेसमध्ये सगळं घालवून बसतात... तर कोण इतके कष्ट करतं आणि भरपूर प्रॉपर्टी करून ठेवतं... आणि हे पैशाचं जाणं येणं सुरूच राहतं...ते जरी असं म्हणत असले तरी मला मात्र कायम प्रश्न पडायचा की… अंबानी, टाटा यांच्या दोन पिढ्या तर माझ्या समोर घडल्यात त्यांच्या बाबतीत असं का नाही झालं.. भारतात अशा कितीतरी मोठ्या फॅमिलीज आहेत ज्यांचा पिढ्यानपिढ्यांचा व्यवसाय अतिशय व्यवस्थित सुरू आहे मग असं कसं होईल..?अनेक मध्यम किंवा उच्च मध्यमवर्गीय घरांमध्ये पैसा कमावला जातो पण तो म्हणावा तसा टिकत नाही. पण मग श्रीमंतांची संपत्ती पिढ्यानपिढ्या कशी काय टिकते, ते नेमकं असं काय करतात जे आपण करत नाही किंवा ती गोष्ट आपल्याला माहितीच नाही. फॅमिली ऑफिस ही संकल्पना काय आहे, पैशाने मोठी लोकं याचं गणित कंस बसवतात आणि सामान्यांना देखील हे असं गणित बसवणं आणि त्यातून पैसा टिकवणं आणि वाढवणं शक्य आहे का..?सगळं सविस्तर समजून घेऊया सकाळ+ या विशेष लेखातून..!.श्रीमंतांची पैसे टिकवण्याची सिस्टीम काय आहे..?श्रीमंत लोकं त्यांची कोणतीही गुंतवणूक ही एकाच प्रकारात करत नाहीत. म्हणजेच ते शेअर मार्केट, रिअल इस्टेट, सोनं नाणं, स्टार्ट अप अशामध्ये करतात. तुम्ही म्हणाल, हे आम्ही पण करतो. हल्ली हे खूप सामन्य झालंय आणि तेवढी आर्थिक साक्षरता आता आली आहे की, सगळेच पैशाची गुंतवणूक वेगवेगळ्या ठिकाणी आणि सावधपणे करतात. पण मग तरीही आम्हाला यश का मिळत नाही? कारण बहुदा तुमच्याकडे फॅमिली ऑफिस नाही.आता फॅमिली ऑफिस हा काय प्रकार आहे..?एका मोठ्या कुटुंबाची सर्व आर्थिक, गुंतवणूक, कर, वारसा आणि कायदेशीर कामं हाताळणारी टीम..!फॅमिली ऑफिस ही एका श्रीमंत कुटुंबाची स्वतःची खासगी बँक किंवा इन्व्हेस्टमेंट फर्म असते. हे कार्यालय केवळ एका कुटुंबाची संपत्ती व्यवस्थापित करण्यासाठी स्थापन केलेले असते. यामध्ये चार्टर्ड अकाउंटंट्स, गुंतवणूक तज्ज्ञ, वकील आणि टॅक्स कन्सल्टंट्स यांची एक डेडिकेटेड टीम असते, जी २४ तास फक्त त्याच कुटुंबाच्या पैशांचे नियोजन करते. सामान्य माणूस म्युच्युअल फंड किंवा शेअर्समध्ये गुंतवणूक करतो. पण फॅमिली ऑफिसचा विस्तार खूप मोठा असतो..कसं काम चालतं फॅमिली ऑफिसमध्ये..?१) साधारणपणे मध्यमवर्गीयांमध्ये घर, जमीन किंवा गुंतवणूक ही व्यक्तीच्या नावे असते. पण फॅमिली ऑफिस कुटुंबात तीच संपत्ती Trust, LLP किंवा Company च्या नावावर असते. एखादी व्यक्ती गेली तर तिच्या नावावर असणारी संपत्ती तिच्या कायदेशीर वारसांना मिळते. त्यांच्यामध्ये वाद, खटले सुरू होतात. कित्येकांना ती सांभाळता येत नाही आणि ती विकून खाल्ली जाते. पण जेव्हा याला एका ट्रस्टचं स्वरूप किंवा एक लीगल स्ट्रक्चर दिलं जातं त्यावेळी ट्रस्ट डीडच्या नियमाप्रमाणे खर्च मर्यादा, शिक्षणाचा निधी, व्यवसाय निधी ठरवलेला असतो. यामुळे संपत्तीला शिस्त लागते. यामध्ये पैसा हा एका माणसावर अबलंबून राहत नाही तर एका सिस्टीमध्ये चालू राहतो.२) फॅमिली ऑफिसचे बरेचसे नियम हे लॉन्ग टर्म चा विचार करून घेतलेले असतात. सामान्य व्यक्ती जिथे सहा महिने ते २ वर्षाचा विचार करून निर्णय घेतात तिथे हे बिझनेस २० ते ५० वर्षाचा निर्णय घेतात. त्यांचे एस्पर्ट इतक्या दूरचा विचार करून अभ्यास करतात आणि त्यानुसार निर्णय घेतात.३) फॅमिली ऑफिसमध्ये व्यक्तीकेंद्री तसेच भावनिक निर्णय टाळले जातात. त्यामुळे याचा फायदा जास्त होतो.४) Albert Einstein यांनी compounding म्हणजेच चक्रवाढाला 8th wonder of the world असं म्हटलं होतं त्यावर फॅमिली ऑफिसचा जास्त भर असतो.५) फॅमिली ऑफिसमध्ये क्वालिटी असेटमध्ये जास्त गुंतवणूक असते. बऱीच फॅमिली ऑफिसेस चांगल्या स्टार्टअप्समध्ये गुंतवणूक करतात.६) यातून ते कायदेशीररित्या मोठ्या प्रमाणात टॅक्स देखील वाचवतात. टॅक्स वाचविण्यासाठी ते वेगवेगळ्या देशात देखील गुंतवणूक करतात.७) मुख्य म्हणजे ते जे काही करतायेत, जसं करतायेत आणि काय विचार करून करतायेत याची माहिती त्यांच्या पुढच्या पिढीला देतात. यासाठी आर्थिक शिक्षण देणं, जबाबदाऱ्या देणं आणि स्पष्ट नियम सांगणं या सगळ्या गोष्टी ते करतात.८) ते फक्त वेल्थ मॅनेजमेंट करत नाहीत तर ते रिस्क मॅनेजमेंट देखील करतात. जर समजा त्यांची मोठी व्यावसायातील गुंतवणूक फेल गेली तर त्याचा विमा देखील उतरवलेला असतो. केवळ व्यक्ती म्हणून नाही तर संस्था पातळीवर सगळे धोके आणि शक्यतांचा अभ्यास केला जातो. श्रीमंत लोक केवळ गुंतवणूक करत नाहीत तर ही गुंतवणूक करताना काय चुकू शकतं याचाही विचार करतात..Premium|Investment Psychology : आर्थिक गुंतवणुकीतील 'मला आधीच माहीत होतं' भ्रमाचा फटका; मानसिक सापळ्याचे परिणाम.भारतात ५९ टक्के कुटुंबांनी फॅमिली कॉस्टिट्यूशन किंवा मृत्यूपत्र तयार केलेEY- Julius Baer (ही जगातील Big Four पैकी एक लेखापरीक्षण आणि सल्लागार कंपनी आहे. तर Julius Baer ही स्वित्झर्लंडमधील एक अग्रगण्य प्युअर-प्ले प्रायव्हेट बँकिंग संस्था आहे, जी श्रीमंत व्यक्तींच्या संपत्तीचे नियोजन करते. ) यांच्या The Indian Family Office Playbook २०२५ अहवालानुसार ५९ टक्के कुटुंबांनी Will किंवा family constitution तयार केले आहेत तर १९ टक्के कुटुंबांनी Trust किंवा LLP सारखे स्ट्रक्चर स्वीकारले आहेत. ज्यामध्ये ते आपल्या संपत्तीची साठवणूक करतात.हा संपूर्ण रिपोर्ट तुम्हाला या लिंकवर वाचता येईलhttps://www.ey.com/content/dam/ey-unified-site/ey-com/en-in/insights/family-office/ey-the-indian-office-playbook-digital.pdf या सर्व्हिसेस देणाऱ्या अनेक राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय कंपन्या आहेतगुंतवणुकीबाबत ग्लोबल नेटवर्क असलेल्या अनेक कंपन्या आहेत ज्या फॅमिली ऑफिस सेटअप बसवून देणे, टॅक्स मॅनेजमेंट करणे, इन्वेस्टमेंट स्ट्रटजी ठरवून देणे, इस्टेट आणि सक्सेशन मॅनेजमेंट, ग्लोबल रिपोर्टिंग आणि कस्टडी अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या सर्व्हिसेस देतात.भारतात ५०० कोटींपेक्षा जास्त फॅमिलीज वाढत आहेत. अनेक मोठे बिझनेसमन, खेळाडू, नेते, अभिनेते यांचे स्वत:च्या ऑफिस फॅमिलीज आहेत. अमेरिका, युरोपात तर हा ट्रेंड अनेक वर्षापासून आहे. भारतात सध्या मोठ्या प्रमाणात फॅमिली ऑफिसची लोक निवड करताना दिसत आहेत..Premium|Artificial Narrow Intelligence (ANI) : सकाळपासून रात्रीपर्यंत: एआयच्या सहवासातील आपला प्रवास.मध्यमवर्गीयांना ही संकल्पना कशी लागू पडेल?फॅमिली ऑफिस ही संकल्पना सहसा अति-श्रीमंत लोकांसाठी मानली जाते, तसेच अतीखर्चीकही वाटू शकते. आपल्याला फॅमिली ऑफिस करणं जरी शक्य नसलं तरी ती संकल्पना आपण घेऊन आपलं आर्थिक नियोजन करू शकतो. मध्यमवर्गीयांनी स्वतःचे मिनी फॅमिली ऑफिस' कसे तयार करावं यावर लक्ष केंद्रित करायला हवं.आपण काय करू शकतो..?१) फॅमिली म्हणून घरातील सर्व सदस्यांचा एकत्रित दृष्टिकोन असायला हवा. म्हणजेच नवरा बायकोचे दोघांचे उत्पन्न म्हणून विचार करावा. इंन्शुरन्स, गुंतवणूक ही नियोजनपुर्वक करावी. जेणेकरून टॅक्स वाचेल.२) एकाच्याच नावावर गुंतवणूक न ठेवता त्याचे विभाजन करता येईल.३) अगदी तज्ज्ञांची टीम नाही पण काही फायनान्शियल एक्सपर्टचा सल्ला घ्यावा. खासकडून मोठ्या गुंतवणुकीच्या वेळी४) नॉमिनेशन, मृत्यूपत्र, सर्व पासवर्ड, पॉलिसी पेपर्स कुटुंबातील विश्वासू व्यक्तीला माहिती असणं.५) एकाच ठिकाणी गुंतवणूक न करता प्रत्येक ठिकाणी थोडी थोडी गुंतवणूक करणे६) मुलांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर गुंतवणूक करणे आणि आर्थिक साक्षरता पुढच्या पिढीलाही देणे. तुमच्या उत्पन्नाच्या आकड्यानुसार तुम्ही स्वत:चे प्लॅनिंग करू शकता. हे तुम्ही स्वत:ही अभ्यास करून करू शकता. तसेच अनेक वेल्थ मॅनेजमेंट कंपन्या असतात, ज्याचे काम शक्यतो चार्टर्ड अकाउंटंट आणि कंपनी सेक्रेटरी करून देतात, त्यांच्याकडूनही तुम्ही करून घेऊ शकता.रमाचे बाबा म्हणतात त्याप्रमाणे आज अनेक घरात अशी परिस्थिती आहे की, अजूनही एका पिढीने कमावलेला पैसा दुसरी पिढी घालवून बसते. आजही अनेक जण शेअर मार्केटमध्ये आपला पैसा गमावतात किंवा काही जण इतके घाबरून जगतात की त्यांचा पैसा गुंतवतच नाहीत. या दोन्ही गोष्टीतून अंतिमत: संपत्ती मरू लागते. त्यामुळेच संपत्ती ही केवळ जमवण्याचं शिकणं महत्त्वाचं नाही तर ती पुढच्या पिढीला सोपवणं, पुढच्या पिढीने तीला जपणं आणि वाढवणं देखील तितकंच गरजेचं आहे. आपण आपलं फॅमिली ऑफिस जरी सुरू नाही करू शकलो तरी फॅमिलीमध्ये शिस्त आणून त्याचं ऑफिस नक्कीच करू शकतो.. 