Premium|Large and Mid Cap Mutual Funds : SIP गुंतवणुकीचा विक्रम; लार्ज-कॅप आणि मिड-कॅप शेअर्समध्ये अजूनही संधी?

वसंत कुलकर्णी - vasant@vasantkulkarni.comज्या गुंतवणूकदारांची जोखीम घेण्याची तयारी थोडी जास्त आहे आणि ज्यांना अधिक चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा आहे आणि जे किमान तीन-चार वर्षे गुंतवणूक करण्यास तयार आहेत, अशा गुंतवणूकदारांसाठी आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल लार्ज अँड मिड कॅप फंडाचा (पूर्वीचा आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल टॉप १०० फंड) एक चांगला पर्याय उपलब्ध आहे. या फंडाच्या प्रक्रियेचे चांगल्याप्रकारे मूल्यमापन करण्यासाठी पुरेशी आकडेवारी उपलब्ध आहे. या फंडाने मागील २८ वर्षांत स्पर्धात्मक परतावा दिला आहे. त्यामुळे हा फंड ‘कोअर होल्डिंग’साठी एक योग्य फंड आहे. ऑगस्ट महिन्यात म्युच्युअल फंडातील ‘एसआयपी’च्या आकडेवारीने विक्रम केला. तीन वर्षांत बहुतांश इक्विटी फंडांनी एकेरी आकड्यात परतावा देऊनही, ऑगस्ट महिन्यांत ३२,२९७ कोटी रुपयांची ‘एसआयपी’मार्फत विक्रमी गुंतवणूक झाली. मागील आर्थिक वर्षातील ३.५० लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत चालू आर्थिक वर्षात एप्रिल ते ऑगस्ट या कालावधीत १.५८ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली. मागील पूर्ण वर्षाच्या तुलनेत एप्रिल ते ऑगस्ट या पाच महिन्यांतच ४५ टक्के गुंतवणूक झाली आहे. सप्टेंबर २०२४ पासून बाजारात आलेल्या दीर्घकालीन घसरणीनंतर, यावर्षी एप्रिलच्या सुरुवातीपासून बाजार बऱ्यापैकी सावरल्याचे दिसून येत आहे. प्रमुख निर्देशांकांच्या नीचांकी पातळीवरून दिशाबदल करत निर्देशांकांनी एकूण घसरणीच्या ३३ टक्के झीज भरून काढली आहे. प्रमुख निर्देशांक अद्याप त्यांच्या आधीच्या उच्चांकी पातळीपासून दूर असले तरी लार्ज-कॅप आणि मिड-कॅप कंपन्यांत अजूनही वाजवी मूल्यांकनाचे काही पर्याय उपलब्ध आहेत. सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .दीर्घकालीन उद्दिष्टांसाठी विचारया पार्श्वभूमीवर, ज्या गुंतवणूकदारांची जोखीम घेण्याची तयारी थोडी जास्त आहे आणि ज्यांना अधिक चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा आहे आणि जे किमान तीन-चार वर्षे गुंतवणूक करण्यास तयार आहेत अशा गुंतवणूकदारांसाठी आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल लार्ज अँड मिड कॅप फंडाचा (पूर्वीचा आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल टॉप १०० फंड) हा एक चांगला पर्याय उपलब्ध आहे. या फंडाने जुलै महिन्यात २८ वर्षे पूर्ण केली. फंडाने नऊ जुलै १९९८ ते २१ सप्टेंबर २०२६ दरम्यान वार्षिक १७.८१ टक्के दराने (रेग्युलर प्लॅन) परतावा दिला आहे. या फंडाचा दीर्घकाळ सातत्याने सरासरीपेक्षा चांगली कामगिरी करण्याचा इतिहास राहिला आहे. गुंतवणूकदार १० वर्षे किंवा त्याहून अधिक कालावधीच्या उद्दिष्टांसाठी या फंडाचा विचार करू शकतात. गुंतवणुकीसाठी ‘एसआयपी’ पद्धतीचा अवलंब केल्यास बाजारातील चढ-उतारांचा सामना करण्यास आणि गुंतवणुकीचा सरासरी खर्च संतुलित करण्यास मदत होऊ शकते. फंडाची ऑगस्टअखेरीस ३३,५९२ कोटी रुपयांची मालमत्ता असून, ललित कुमार हे या फंडाचे इक्विटी फंड मॅनेजर, तर गौरव जैन हे रोखे गुंतवणुकीसाठीचे फंड मॅनेजर आहेत. निफ्टी लार्ज व मिड कॅप २५० टीआरआय फंडाचा संदर्भ निर्देशांक (बेंचमार्क) आहे. निधी व्यवस्थापक या फंडाच्या गुंतवणुकीत ‘व्हॅल्यू’ (कधीकधी ‘कॉन्ट्रारियन’ किंवा प्रवाहाविरुद्धची गुंतवणूक) आणि ‘ग्रोथ’ (वृद्धिक्षम कंपन्या) अशा दोन्ही प्रकारच्या शेअरचा समावेश असतो.सशक्त पोर्टफोलिओ संरचनाआयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल लार्ज अँड मिड कॅप फंडाला किमान प्रत्येकी ३५ टक्के गुंतवणूक लार्ज कॅप आणि मिड कॅपमध्ये गुंतवावी लागते. उर्वरित ३० टक्के गुंतवणुकीसाठी निधी व्यवस्थापक लवचिक दृष्टिकोन स्वीकारतात. जरी या फंडाचा पोर्टफोलिओ गेल्या काही वर्षांत प्रामुख्याने लार्ज कॅप कंपन्यांकडे झुकलेला असला, तरी गेल्या १२ महिन्यांत त्यात स्मॉल कॅप कंपन्यांचे प्रमाण लक्षणीयरित्या वाढलेले आहे. सध्याच्या रचनेत, ‘लार्ज कॅप’चा वाटा ४६.९१ टक्के, ‘मिड कॅप’चा वाटा जवळपास ४७.५७ टक्के आणि ‘स्मॉल कॅप’चा वाटा ३.४९ टक्के आहे. पोर्टफोलिओचे हे संतुलन मिश्रण या फंडाला बाजारातील व्यापक तेजीचा लाभ घेण्यास मदत करते. मात्र, प्रमुख गुंतवणुकींमध्येही (टॉप होल्डिंग) कोणत्याही कंपनीचे प्रमाण कमी ठेवले जाते. मे २०२६ मध्ये पोर्टफोलिओत ७६ कंपन्या होत्या. ऑगस्टअखेरीस पोर्टफोलिओत निधी व्यवस्थापकांनी १२० कंपन्यांचा समावेश केला असल्याचे दिसून आले. या फंडाचा पोर्टफोलिओ चांगल्या प्रकारे वैविध्यपूर्ण आहे. उद्योगक्षेत्रनिहाय गुंतवणुकीचा विचार करता, बँकिंग क्षेत्र नेहमीच यादीत अग्रस्थानी राहिले आहे. त्यानंतरच्या क्षेत्रांची निवड करताना ‘ग्रोथ’ (वाढीची क्षमता असलेली) आणि काही वेळा ‘व्हॅल्यू’ किंवा ‘कॉन्ट्रारियन’ (प्रवाहाविरुद्ध जाऊन निवडलेली) अशा गुंतवणुकींचे योग्य संतुलन साधले जाते. ज्या उद्योगक्षेत्रांमध्ये निर्देशांकाच्या तुलनेत फंडाची गुंतवणूक जास्त आहे, त्यापैकी एक म्हणजे धातू (फेरस आणि नॉन फेरस). फेरो-अलॉय कंपन्यांची नफाक्षमता- विशेषतः जागतिक स्तरावरील कंपन्या आवर्तनाच्या शिखरापेक्षा खाली असल्याने व्यावसायिक चक्राचा विचार करता, त्यांच्या नफाक्षमतेत सुधारणा होईल आणि प्रति टन नफाक्षमता वाढेल. .Premium|Navratri Investment Planning : नवदुर्गेच्या नऊ रूपांतून गुंतवणुकीचे धडे; आर्थिक भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी नियोजन.भारतीय कंपन्यांना याचा फायदा होईल, तसेच क्षमताविस्ताराचा कंपन्यांना लाभ होईल. परिणामी, त्यांचा विक्री आणि नफा वाढेल; ज्यामुळे कमाईत चांगली वाढ दिसून येईल. दुसऱ्या उद्योगक्षेत्रात निर्देशांकाच्या तुलनेत जास्त गुंतवणूक आहे ते तेल विपणन कंपन्या (ऑइल मार्केटिंग कंपन्या). येथे निधी व्यवस्थापक ‘कॉन्ट्रा’ गुंतवणूकदार झाल्याचे दिसते. काही ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांची पहिल्या तिमाहीतील कामगिरी नफ्याच्या दृष्टीने खूप खराब होती; त्यांना तोटा सहन करावा लागला होता. ‘कॉन्ट्रा-सायकल’ गुंतवणुकीच्यादृष्टीने ही एक चांगली संधी असते. जेव्हा एखाद्या क्षेत्रातील कंपन्या नफा कमविण्यासाठी संघर्ष करत असतात आणि त्यांची नफाक्षमता तळाशी असते, तेव्हा त्यातून सुधारणेची शक्यता असते. तिसरे क्षेत्र उद्योग क्षेत्र जिथे निर्देशांकासापेक्ष अधिक गुंतवणूक आहे, ते म्हणजे स्थावर मालमत्ता (रिअल इस्टेट). गेल्या दोन-तीन वर्षांत स्थावर मालमत्ता विकसकांना कठीण काळाचा आणि मंदीचा सामना करावा लागला. परंतु, सध्या वृद्धी आणि मूल्यांकनाच्या दृष्टीने पाहता, यातील बहुतांश कंपन्यांची ‘प्री-सेल’ (विक्रीपूर्व नोंदणी) वाढ चांगली राहण्याची शक्यता आहे. तसेच, त्यांचे शेअर आता स्वस्त झाले आहेत किंवा त्यांचे मूल्यांकन खूपच आकर्षक पातळीवर आहे; अनेक स्थावर मालमत्ता विकसक कंपन्या त्यांच्या ऐतिहासिक मूल्यांकनाच्या कमी भावावर व्यवहार करत आहेत. निधी व्यवस्थापक आणखी एका उद्योगक्षेत्राबाबत सकारात्मक दृष्टीकोन बाळगून आहेत आणि ते म्हणजे भांडवली बाजार (कॅपिटल मार्केट). भारतातील रचनात्मक विकासाच्या संधीचा लाभ घेण्यासाठी भांडवली बाजार हे एक उत्तम माध्यम आहे. या क्षेत्रातील व्यवसाय हे बऱ्याच अंशी ‘मोनोपॉली’ (एकाधिकार) किंवा ‘डुओपॉली’ (द्वि-अधिकार) स्वरूपाचे असतात, जिथे ‘रिटर्न ऑन कॅपिटल’ खूप जास्त असते. भांडवली बाजारातील वाढीचा लाभ घेण्यासाठी हे व्यवसाय रचनात्मकदृष्ट्या खूप चांगल्या स्थितीत आहेत आणि कंपनीच्या दृष्टीने त्यांची कामगिरी चांगली राहू शकते. याउलट, अशी काही उद्योगक्षेत्रे आहेत, जिथे निधी व्यवस्थापकांनी निर्देशांकाच्या तुलनेत कमी गुंतवणूक केली आहे. त्यापैकी एक म्हणजे माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र (आयटी). ‘जीएसटी’मुळे कंपन्यांनी स्पर्धात्मकता गमावणे मोठ्या कंपन्यांकडून निर्माण होणारी स्पर्धा, महागाईचा दबाव आणि ‘एआय’संबंधित चर्चांमुळे काही कंपन्यांचे मूल्यांकन खूप जास्त असणे, मोठ्या कंपन्या विलीनीकरण आणि अधिग्रहण करत आहेत, जे समजण्यासारखे आहे. परंतु, या क्षेत्रातील अंतर्गत वाढ कठीण होत चालली आहे. म्हणूनच, आयटी हे असे क्षेत्र आहे, जिथे निधी व्यवस्थापक सावध भूमिका घेत आहेत. खासगी बँकांच्या बाबतीतही निधी व्यवस्थापकांनी निर्देशांकाच्या तुलनेत कमी प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे, कारण त्यांच्या ‘एनआयआय’ची (नेट इंटरेस्ट मार्जिन) वाढ अजूनही ‘नॉमिनल जीडीपी’च्या वाढीपेक्षा किंवा एकूण बाजाराच्या वाढीपेक्षा कमी आहे. याउलट, सध्या खासगी बँकांपेक्षा ‘एनबीएफसी’त अधिक प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. तिसरे उद्योग क्षेत्र जिथे निर्देशांकापेक्षा कमी गुंतवणूक आहे ते म्हणजे ‘एफएमसीजी’. बहुतेक एफएमसीजी कंपन्यांची ‘व्हॉल्यूम ग्रोथ’ ही पाच टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. काही कंपन्यांची वाढ ही अंशतः ‘जीएसटी’शी संबंधित फायद्यांमुळे झाली होती, जो फायदा तिसऱ्या तिमाहीपासून मिळणार नाही. थोडक्यात, या कंपन्या ३०-३५ च्या ‘पीई मल्टिपल’वर व्यवहार करत आहेत, तरीही त्यांची ‘व्हॉल्यूम ग्रोथ’ केवळ ‘सिंगल डिजिट’मध्ये आहे. तसेच, बी२सी ब्रँड आणि लहान कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या स्पर्धेमुळे त्यांच्या नफ्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. जेव्हा ‘व्हॅल्यूएशन’च्या दृष्टीने फार्मा आणि बायोटेक क्षेत्रातील शेअर आकर्षक वाटले, तेव्हा २०२४ च्या मध्यात फंडाने या क्षेत्रांमधील आपली गुंतवणूक वाढवली. त्यानंतर, ऑटोमोबाईल आणि रिटेलिंग (जे क्षेत्र काही काळ दबावाखाली होते) या क्षेत्रांमध्येही फंडाने लक्षणीय गुंतवणूक केली आहे..दीर्घकालीन ‘एसआयपी’साठी उत्कृष्टगेल्या काही वर्षांत आयटी आणि एफएमसीजी क्षेत्रांमधील गुंतवणूक मर्यादित ठेवल्यामुळे, या क्षेत्रांना ज्या खराब कामगिरीचा सामना करावा लागला, त्यापासून हा फंड स्वतःचा बचाव करू शकला. हेच कारण या फंडाच्या उजव्या कामगिरीला कारण ठरले. बाजारातील विविध चढ-उतारांच्या काळातही रोख रक्कम (कॅश), कर्जरोखे (डेट) आणि इतर घटकांचे प्रमाण पोर्टफोलिओच्या एकूण मूल्याच्या साधारण पाच-सहा टक्क्यांपर्यंतच मर्यादित ठेवले जाते. एकंदरीत, ‘फ्लेक्सी कॅप/मल्टी कॅप’ धाटनीचा या फंडाचा पोर्टफोलिओ आहे. फंडाच्या ‘रेग्युलर प्लॅन’चा व्यवस्थापन खर्च १.३३ टक्के आहे. ऑगस्टअखेरीस पोर्टफोलिओचा पीई हा या फंड गटातील अन्य फंडांच्या तुलनेत कमी आहे. उच्च ‘पीई’मुळे पोर्टफोलिओ गुंतवणुकीसाठी अनाकर्षक ठरत नाही. मजबूत व्यवसाय अनेकदा अधिमूल्यांवर व्यवहार करतात. तथापि, भविष्यातील परतावा हा अपेक्षेनुसार कमाईवर अवलंबून असतो. जेव्हा कंपन्यांच्या नफ्याची वाढ निराशाजनक असते, तेव्हा सध्या अधिमूल्यावर असलेल्या कंपन्या झपाट्याने खाली येऊ शकतात. स्मॉल कॅपमधील गुंतवणुकीमुळे काही प्रमाणात जोखीम वाढते. आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल लार्ज अँड मिड कॅप फंडाच्या प्रक्रियेचे अधिक चांगल्याप्रकारे मूल्यमापन करण्यासाठी पुरेशी आकडेवारी उपलब्ध आहे. या फंडाने मागील २८ वर्षांत स्पर्धात्मक परतावा मिळवला आहे. योग्य गुंतवणूकदारांसाठी हा फंड ‘कोअर होल्डिंग’साठी एक योग्य फंड आहे. पाच-सात वर्षे किंवा त्याहून अधिक कालावधीच्या दीर्घकालीन ‘एसआयपी’साठी याचा वापर केल्यास उत्कृष्ट परतावा मिळू शकेल.सातत्यपूर्ण कामगिरीचा इतिहासआयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल लार्ज अँड मिड कॅप फंडाची कामगिरी गेल्या काही वर्षांत बऱ्यापैकी सातत्यपूर्ण राहिली आहे. १ सप्टेंबर २०१८ ते ३१ ऑगस्ट २०२५ या कालावधीतील तीन वर्षांच्या ‘रोलिंग रिटर्न्स’चा (रेग्युलर प्लॅन) विचार करता, या फंडाने सरासरी २२.९ टक्के परतावा दिला आहे. याच कालावधीत ‘निफ्टी लार्ज व मिड कॅप २५० टीआरआय’ निर्देशांकाने २०.६ टक्के परतावा नोंदवला आहे. शिवाय, वर नमूद केलेल्या कालावधीत तीन वर्षांच्या रोलिंग आधारावर, या फंडाने जवळपास ८८ टक्के वेळा आपल्या बेंचमार्कपेक्षा (तुलनात्मक निर्देशांकापेक्षा) चांगली कामगिरी केली आहे. एक सप्टेंबर २०१६ ते ३१ ऑगस्ट २०२६ या दहा वर्षाच्या काळात, तीन वर्षांच्या रोलिंग आधारावर आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल लार्ज अँड मिड-कॅप फंडाने ९३ टक्क्यांहून अधिक वेळा १२ टक्क्यांपेक्षा जास्त आणि जवळपास ९० टक्के वेळा १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त परतावा दिला आहे. याच कालावधीत बेंचमार्क निर्देशांकातील ‘एसआयपी’च्या १४.५३ टक्के परताव्याच्या तुलनेत गेल्या १० वर्षांत या फंडातील ‘एसआयपी’ने १७.२१ टक्के (रेग्युलर प्लॅन) (XIRR) वार्षिक परतावा मिळाला आहे.(लेखक ज्येष्ठ गुंतवणूक सल्लागार आहेत. ९७०२४९०९००)(डिस्क्लेमर ः म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक ही बाजारातील जोखमीच्या अधीन असते. त्यामुळे गुंतवणूक करण्यापूर्वी योजनेशी संबंधित कागदपत्रे काळजीपूर्वक वाचावीत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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