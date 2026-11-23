जागतिक अर्थव्यवस्थेत सध्या अनेक आव्हाने निर्माण झाली आहेत. कुठे युद्धामुळे ऊर्जा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे, तर कुठे कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि महागाईमुळे अर्थव्यवस्थांवर दबाव निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीत भारताच्या अर्थव्यवस्थेबाबत मात्र एक सकारात्मक चित्र समोर आले आहे. जागतिक पतमानांकन संस्था मूडीजने आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी भारताच्या विकास दराचा अंदाज ६.५ टक्क्यांवरून वाढवून ७ टक्के केला आहे. म्हणजेच, जागतिक अस्थिरतेच्या काळातही भारतीय अर्थव्यवस्था आपला वेग कायम ठेवण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.या वाढत्या विकास दरामागे नेमकी कोणती कारणे आहेत? देशातील नागरिकांची वाढती खरेदी क्षमता, उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रातील विस्तार, खासगी कंपन्यांकडून गुंतवणुकीचे वाढते संकेत आणि बँकांची सुधारलेली आर्थिक स्थिती यांचा यात किती वाटा आहे? शिवाय, परदेशी गुंतवणुकीत झालेली वाढ भारताच्या अर्थव्यवस्थेला कशा प्रकारे बळ देत आहे? हे आपण या लेखातून जाणून घेणार आहे.दुसरीकडे, हे चित्र पूर्णपणे चिंतामुक्त करणारे नाही. अपुरा मान्सून, एल निनोचा संभाव्य प्रभाव, वाढती अन्नधान्य महागाई आणि व्याजदरातील वाढ यामुळे आगामी काळात आर्थिक विकासासमोर अडथळे निर्माण होऊ शकतात. विशेष म्हणजे, इराण युद्धामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर परिणाम झालेला असतानाही भारताने आपल्या अर्थव्यवस्थेचा वेग कसा टिकवून ठेवला, हेदेखील समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. चला तर मग, मूडीजने भारताच्या विकास दराचा अंदाज का वाढवला, अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीमागे कोणते घटक काम करत आहेत आणि आगामी काळात कोणती आव्हाने भारतासमोर उभी राहू शकतात, हे सविस्तर जाणून घेऊया..मूडीजकडून भारताच्या विकास दराच्या अंदाजात वाढजागतिक पतमानांकन संस्था मूडीजने भारताच्या आर्थिक विकास दराचा अंदाज वाढवला आहे. यापूर्वी आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये भारताचा विकास दर ६.५ टक्के राहील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. मात्र, आता तो वाढवून ७ टक्के करण्यात आला आहे.देशातील वाढता आर्थिक वेग आणि जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यातील अडचणींचा सामना करण्याची भारताची क्षमता, ही यामागची प्रमुख कारणे आहेत. याशिवाय, देशांतर्गत वाढता खर्च, सुधारत असलेली गुंतवणूक आणि अर्थव्यवस्थेचा भक्कम पाया यामुळे आगामी काळातही भारताचा विकास दर ७ टक्क्यांच्या आसपास राहू शकतो.मात्र, वाढती महागाई आणि व्याजदरातील संभाव्य वाढ यामुळे खासगी गुंतवणुकीला फटका बसण्याची शक्यताही मूडीजने व्यक्त केली आहे.भारतीयांच्या वाढत्या खरेदीतून अर्थव्यवस्थेला नवी ताकदभारतीय अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीमागे देशातील नागरिकांची वाढती खरेदी क्षमता आणि वस्तूंची मागणी हा मोठा आधार आहे. यालाच स्थानिक उपभोग म्हणतात. मूडीजच्या मते, देशांतर्गत मागणी मजबूत असल्याने भारताला आगामी काळातही ७ टक्क्यांच्या आसपास विकास दर राखता येऊ शकतो. याची झलक एप्रिल ते जून या तिमाहीतही पाहायला मिळाली. या काळात भारताचा विकास दर ७.८ टक्के नोंदवला गेला. त्यामध्ये ग्राहकांच्या वाढत्या मागणीचा मोठा वाटा होता.मात्र, या चित्राची दुसरी बाजूही आहे. अन्नधान्य आणि इंधनाच्या वाढत्या किमतींमुळे महागाई वाढत आहे. त्याचा परिणाम लोकांच्या खर्च करण्याच्या क्षमतेवर होऊ शकतो. अपुरा पाऊस आणि एल निनोचा प्रभाव वाढल्यास शेती उत्पादनासह ग्रामीण भागातील मागणीवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे स्थानिक मागणी टिकवून ठेवणे हे भारतासमोरील महत्त्वाचे आव्हान असेल.खाजगी गुंतवणुकीच्या नव्या पर्वाची सुरुवातभारतात आता खासगी कंपन्यांकडून गुंतवणूक वाढण्याचे संकेत मिळत आहेत. म्हणजेच, कंपन्या नवीन कारखाने, यंत्रसामग्री आणि उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी पैसा खर्च करण्याच्या तयारीत आहेत. मूडीजने आपल्या अहवालात याकडे विशेष लक्ष वेधले आहे.यामागे काही महत्त्वाची कारणे आहेत. देशात भांडवली वस्तूंचे उत्पादन आणि आयात वाढत आहे. औद्योगिक क्षेत्राला मिळणाऱ्या कर्जाचा वेगही सुधारला आहे. त्याचबरोबर उपलब्ध उत्पादन क्षमतेचा वापर वाढत आहे. गेल्या काही वर्षांत कंपन्या आणि बँकांनी आर्थिक स्थिती सुधारण्यावर भर दिला. त्यामुळे आता कंपन्या नव्या गुंतवणुकीसाठी पुढे येऊ शकतात.या गुंतवणुकीचा फायदा उत्पादन क्षेत्राला होईल, रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील आणि उत्पादकता वाढेल. परिणामी, भारताचा विकास दर अपेक्षेपेक्षाही अधिक राहू शकतो. मात्र, व्याजदर वाढल्यास या गुंतवणुकीला विलंब होण्याची शक्यता आहे..Premium|Marathi Literature : ‘फेसाटी’ : भाकरीसाठीचा संघर्ष आणि ग्रामीण जीवनाचे अस्वस्थ करणारे वास्तव.बँका आणि कंपन्यांच्या सुधारलेल्या आर्थिक स्थितीचा अर्थव्यवस्थेला फायदादेशात खासगी गुंतवणूक वाढण्यासाठी बँका आणि कंपन्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत असणे गरजेचे आहे. गेल्या काही वर्षांत भारतातील बँका आणि कंपन्यांनी याच दिशेने महत्त्वाचे बदल केले आहेत. मूडीजच्या मते, ही सुधारणा आता अर्थव्यवस्थेसाठी फायदेशीर ठरत आहे.यापूर्वी अनेक कंपन्यांवर मोठ्या प्रमाणात कर्ज होते, तर बँकांसमोर थकीत कर्जांची समस्या होती. मात्र, कर्जाची पुनर्रचना आणि थकीत कर्जांचे निराकरण झाल्यामुळे दोन्ही क्षेत्रांची आर्थिक स्थिती सुधारली आहे.त्यामुळे आता बँकांना उद्योगांना अधिक कर्ज देणे शक्य होत आहे. दुसरीकडे, कंपन्यांवरील जुन्या कर्जाचा भार कमी झाल्याने त्या नवीन कारखाने, यंत्रसामग्री आणि उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी गुंतवणूक करू शकतात. म्हणजेच, बँका आणि कंपन्यांची सुधारलेली आर्थिक स्थिती भारतातील गुंतवणुकीच्या नव्या पर्वाला बळ देत आहे.उत्पादन आणि सेवा क्षेत्राची वेगवान घोडदौडभारतीय अर्थव्यवस्थेला गती देण्यात उत्पादन आणि सेवा या दोन्ही क्षेत्रांचा मोठा वाटा आहे. विशेष म्हणजे, या दोन्ही क्षेत्रांमधील आर्थिक हालचाली सातत्याने वाढत असल्याचे चित्र आहे. मूडीजच्या मते, या क्षेत्रांचा परचेझिंग मॅनेजर्स इंडेक्स म्हणजेच पीएमआय सातत्याने विस्ताराचे संकेत देत आहे. याचा अर्थ देशातील उद्योगधंद्यांमधील मागणी आणि आर्थिक व्यवहारांना चांगली गती मिळत आहे.या वाढीचा फायदा केवळ सध्याच्या अर्थव्यवस्थेला होत नाही, तर भविष्यातील गुंतवणुकीसाठीही पोषक वातावरण तयार होत आहे. खासगी गुंतवणूक वाढल्यास उत्पादन क्षेत्राचा विस्तार होईल, रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील आणि कामाची उत्पादकताही वाढेल. त्यामुळे भारताचा विकास दर मूडीजने वर्तवलेल्या ७ टक्क्यांच्या अंदाजापेक्षाही अधिक राहण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते.देशातील आर्थिक व्यवहारांना वेग, विविध क्षेत्रांत दुहेरी अंकी वाढदेशाची अर्थव्यवस्था नेमकी किती वेगाने पुढे जात आहे, हे समजून घेण्यासाठी काही महत्त्वाचे आर्थिक निर्देशक पाहिले जातात. मूडीजच्या मते, भारताच्या बाबतीत हे निर्देशक चांगली कामगिरी करत आहेत. वस्तू आणि सेवा कराचे संकलन, वाहनांची विक्री आणि व्यापारी मालाची निर्यात या तिन्ही क्षेत्रांमध्ये वर्षभराच्या तुलनेत दुहेरी अंकी वाढ नोंदवण्यात आली आहे.याशिवाय, स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या संशोधनानुसार, कृषी, उद्योग आणि सेवा क्षेत्रांतील ५४ महत्त्वाच्या आर्थिक निर्देशकांचा अभ्यास करण्यात आला. यात अर्थव्यवस्थेचा वेग दर्शवणाऱ्या निर्देशकांचे प्रमाण पहिल्या तिमाहीतील ७८ टक्क्यांवरून दुसऱ्या तिमाहीत ८८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले. यावरून देशातील आर्थिक व्यवहार, मागणी आणि गुंतवणुकीला चांगली गती मिळत असल्याचे दिसून येते..जागतिक ऊर्जा संकटातही भारताची अर्थव्यवस्था मजबूतजगभरात इंधनाचा पुरवठा विस्कळीत झाला आणि तेलाच्या किमती वाढल्या, तरी भारतीय अर्थव्यवस्थेची गती मात्र कायम राहिली. विशेष म्हणजे, इराण युद्धामुळे निर्माण झालेल्या ऊर्जा संकटाचाही भारताने यशस्वीपणे सामना केला. मूडीजने भारताचा विकास दराचा अंदाज ६.५ टक्क्यांवरून ७ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यामागे हे एक महत्त्वाचे कारण असल्याचे सांगितले आहे.पण भारताला हे शक्य कसे झाले? यामागे कच्चे तेल आणि गॅस मिळवण्यासाठी वेगवेगळ्या पुरवठादारांवर अवलंबून राहण्याचे धोरण कारणीभूत ठरले. त्याचबरोबर सरकारी तेल कंपन्यांनी जागतिक बाजारातील दरवाढीचा काही भार स्वतः सहन केला. सरकारने करकपात करून ग्राहकांना दिलासा दिला. देशातील मजबूत तेल शुद्धीकरण क्षमतेमुळे इंधनाची टंचाईही निर्माण झाली नाही. या उपायांमुळे जागतिक संकटाचे परिणाम कमी करून भारताला आर्थिक विकासाचा वेग कायम ठेवता आला.तेल पुरवठ्याचे विविध पर्याय आणि ग्राहकांना दिलासाजागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या आणि नैसर्गिक वायूच्या किमती वाढल्या, तरी भारताने त्याचा परिणाम कमी करण्यासाठी काही महत्त्वाची पावले उचलली. मूडीजच्या मते, भारताने तेल आणि गॅससाठी वेगवेगळ्या पुरवठादारांवर अवलंबून राहण्याचे धोरण स्वीकारल्यामुळे ऊर्जा संकटाचा सामना करणे शक्य झाले.त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधन महाग होत असताना देशातील ग्राहकांवर त्याचा थेट भार पडू नये, याचीही काळजी घेण्यात आली. सरकारी पाठबळ असलेल्या तेल कंपन्यांनी दरवाढीचा काही आर्थिक भार स्वतः सहन केला. तर सरकारने इंधनावरील कर कमी करून ग्राहकांना दिलासा दिला.यामुळे इंधन दरवाढीचा परिणाम देशांतर्गत महागाईवर होण्यापासून काही प्रमाणात रोखता आला. नागरिकांची खर्च करण्याची क्षमता टिकून राहिली आणि जागतिक अस्थिरतेच्या काळातही भारतीय अर्थव्यवस्थेला गती मिळण्यास मदत झाली..भारताची रिफायनरी क्षमता ठरली मोठी ताकद, निर्यातीतही आघाडीजागतिक ऊर्जा संकटाच्या काळात भारतासाठी एक मोठी जमेची बाजू ठरली, ती म्हणजे देशाची प्रगत तेल शुद्धीकरण क्षमता. मूडीजच्या मते, भारतातील ही भक्कम यंत्रणा देशाची ऊर्जा सुरक्षा टिकवून ठेवण्यात महत्त्वाची ठरली आहे. विशेष म्हणजे, जगातील सर्वात मोठा एकाच ठिकाणी असलेला तेल शुद्धीकरण प्रकल्प भारतात आहे.याचा फायदा नेमका काय झाला? आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेल पुरवठ्यात अडथळे निर्माण झाले, तरी भारतात इंधनाचा तुटवडा जाणवला नाही. उलट, मोठ्या प्रमाणावर कच्च्या तेलाचे शुद्धीकरण करण्याची क्षमता असल्यामुळे भारत शुद्ध पेट्रोलियम उत्पादनांच्या प्रमुख निर्यातदारांपैकी एक बनला आहे. म्हणजेच, भारताने केवळ स्वतःची इंधनाची गरज भागवली नाही, तर पेट्रोलियम उत्पादनांची निर्यातही सुरू ठेवली. यामुळे देशाच्या आर्थिक स्थैर्याला आणि परकीय व्यवहारांना आधार मिळाला.अपुरा पाऊस आणि एल निनोमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसमोर आव्हानभारतीय अर्थव्यवस्थेचा वेग चांगला असला, तरी आगामी काळात एक मोठे आव्हान समोर येऊ शकते. ते म्हणजे अपुरा मान्सून आणि एल निनोचा वाढता प्रभाव. मूडीजने आपल्या अहवालात या दोन्ही गोष्टी भारताच्या आर्थिक विकासासाठी धोकादायक ठरू शकतात, असे म्हटले आहे.आता याचा परिणाम नेमका कुठे होणार? पाऊस कमी झाला आणि एल निनोचा प्रभाव वाढला, तर शेती उत्पादन घटण्याची शक्यता आहे. याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर होऊ शकतो. ग्रामीण भागातील लोकांच्या हातात पैसा कमी आला, तर बाजारातील वस्तूंची मागणीही घटू शकते.दुसरीकडे, अन्नधान्याचा पुरवठा कमी झाल्यास त्याच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे. रिझर्व्ह बँकेनेही या धोक्याकडे लक्ष वेधले आहे. त्यामुळे अन्नधान्य महागाई आणि ग्रामीण मागणीतील घट ही भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोरील महत्त्वाची आव्हाने ठरू शकतात..महागाई नियंत्रणासाठी व्याजदरवाढ, खासगी गुंतवणुकीला बसणार ब्रेक?भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर आणखी एक महत्त्वाचे आव्हान उभे राहिले आहे. ते म्हणजे वाढती महागाई आणि त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून केली जाणारी व्याजदरवाढ. मूडीजच्या मते, रिझर्व्ह बँकेचे कठोर पतधोरण खासगी गुंतवणुकीच्या वाढीला अडथळा ठरू शकते.अन्नधान्य आणि इंधनाच्या किमती वाढल्यामुळे महागाई रिझर्व्ह बँकेच्या निर्धारित मर्यादेच्या वरच्या टोकाजवळ पोहोचली आहे. त्यामुळे महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने जवळपास चार वर्षांनंतर ऑक्टोबरमध्ये व्याजदर वाढवले आहेत. बाजारातील अंदाजानुसार, पुढील बारा महिन्यांत व्याजदर आणखी ९० बेसिस पॉइंट्सने वाढू शकतात.मात्र, व्याजदर वाढले की कंपन्यांसाठी कर्ज घेणे महाग होते. परिणामी, नवीन कारखाने उभारणे किंवा व्यवसायाचा विस्तार करण्यासाठी कंपन्या गुंतवणूक पुढे ढकलू शकतात. त्यामुळे खासगी गुंतवणुकीच्या नव्या चक्राला अपेक्षित गती मिळण्यास विलंब होण्याची शक्यता आहे.भारतातील परकीय गुंतवणुकीत मोठी वाढभारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी आणखी एक सकारात्मक बातमी म्हणजे परदेशी गुंतवणुकीत झालेली वाढ. रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये एप्रिल ते ऑगस्ट या पाच महिन्यांत भारतात येणारी निव्वळ थेट परकीय गुंतवणूक १३.८ अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे. विशेष म्हणजे, मागील वर्षी याच काळात हा आकडा ९.६ अब्ज डॉलर होता.ऑगस्ट महिन्यातच ३.३ अब्ज डॉलरची निव्वळ परकीय गुंतवणूक झाली. गेल्या वर्षी याच महिन्यात मात्र गुंतवणूक येण्याऐवजी १०३ दशलक्ष डॉलरचा निधी देशाबाहेर गेला होता. तर जुलै २०२६ मध्ये ४.१ अब्ज डॉलरची निव्वळ गुंतवणूक नोंदवण्यात आली.परदेशातून येणारा हा वाढता पैसा भारतातील उद्योगधंद्यांसाठी महत्त्वाचा ठरत आहे. यामुळे कंपन्यांना व्यवसायाचा विस्तार करणे, उत्पादन वाढवणे आणि रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करणे शक्य होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.