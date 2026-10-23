Premium|Study Room : एमपीएससी आंदोलन; विद्यार्थ्यांचा असंतोष, परीक्षापद्धतीचा वाद आणि सरकारची आश्वासने

लेखक : अभिजीत पांडगळेपुण्याच्या रस्त्यांवर उमटलेला विद्यार्थ्यांचा आक्रोश, उपोषणामुळे खालावणारी तरुणांची प्रकृती आणि स्पर्धा परीक्षांच्या अनिश्चिततेत अडकलेले विद्यार्थी… ऑक्टोबर २०२६ मधील एमपीएससी आंदोलनाने संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष वेधून घेतले. औषध निरीक्षक भरती परीक्षेतील पेपरफुटीचे आरोप, वारंवार पुढे ढकलल्या जाणाऱ्या परीक्षा आणि मर्यादित पदांसाठी लाखोंच्या संख्येने येणारे अर्ज, यामुळे विद्यार्थ्यांमधील असंतोष वाढला. या आंदोलनातून केवळ भरती प्रक्रियेतील त्रुटीच नव्हे, तर स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी वर्षानुवर्षे खर्च करणाऱ्या तरुणांच्या मानसिक आणि आर्थिक संघर्षाचेही चित्र समोर आले.आंदोलनाची पार्श्वभूमीमहाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षा प्रक्रियेतील त्रुटी आणि भरतीला होणारा विलंब यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली होती. मार्च २०२६ मधील औषध निरीक्षक भरती परीक्षेतील पेपरफुटीच्या आरोपाने या नाराजीला अधिक धार दिली. या प्रकरणामुळे परीक्षा प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित झाले. ऑगस्टमध्ये संपूर्ण भरती प्रक्रिया रद्द करण्यात आल्यानंतर दोषींवर कारवाई आणि जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी केली.या भरती प्रक्रियेत ५०६ उमेदवार मुलाखतीसाठी पात्र ठरले होते, तर त्यांपैकी ४८८ जणांच्या मुलाखती पार पडल्या होत्या. प्रक्रिया रद्द झाल्यामुळे या उमेदवारांच्या भविष्याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली. त्याचवेळी, २०२० ते २०२६ या कालावधीत परीक्षा पाच वेळा पुढे ढकलण्यात आल्याचा मुद्दाही चर्चेत होता. गट-क संवर्गातील ५,७०७ पदांसाठी तब्बल ११ लाख अर्ज आल्याने स्पर्धेची तीव्रता स्पष्ट झाली. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांनी आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.विद्यार्थ्यांच्या मागण्या आणि परीक्षापद्धतीचा वादविद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये कथित पेपरफुटी प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी, दोषींवर कारवाई, भरती प्रक्रियेतील अनियमिततेची जबाबदारी निश्चित करणे आणि परीक्षांचे वेळापत्रक नियमित ठेवणे यांचा समावेश होता. ८ सप्टेंबरच्या आंदोलनात अध्यक्षांच्या राजीनाम्यासह १३ मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते. मात्र, आंदोलनातील सर्व विद्यार्थ्यांची भूमिका एकसारखी नव्हती. वस्तुनिष्ठ आणि वर्णनात्मक परीक्षा पद्धतीवरून त्यांच्यात मतभेद होते.वस्तुनिष्ठ पद्धतीत बहुपर्यायी प्रश्नांची उत्तरे निवडावी लागतात, तर वर्णनात्मक पद्धतीत स्वतःच्या शब्दांत उत्तरे लिहून विषयाचे आकलन आणि विश्लेषण मांडावे लागते. एमपीएससीने जून २०२२मध्ये घोषणा करून २०२५पासून राज्यसेवा मुख्य परीक्षेसाठी वर्णनात्मक पद्धत लागू केली होती. काही विद्यार्थ्यांना पुन्हा वस्तुनिष्ठ पद्धत हवी होती; तर वर्णनात्मक पद्धतीची तयारी करण्यासाठी वेळ आणि पैसा खर्च केलेल्या विद्यार्थ्यांना ती कायम ठेवायची होती. त्यामुळे परीक्षा पद्धतीतील बदल हा आंदोलनातील महत्त्वाचा वाद ठरला..Premium|Sant Namdev in Punjab : विठ्ठलनामे भरीं तिन्ही लोक .आमरण उपोषण आणि विद्यार्थ्यांवरील आर्थिक ताणपुण्यातील एस. एम. जोशी पुलाजवळ विद्यार्थ्यांनी मागण्यांसाठी उपोषण सुरू केले. काही विद्यार्थी सलग चार ते पाच दिवस अन्नत्याग करून बसले होते. अध्यक्षांचा राजीनामा आणि कथित गैरप्रकारांची निष्पक्ष चौकशी या त्यांच्या प्रमुख मागण्या होत्या. आमदार रोहित पवार यांनी ऋषिकेश गांगुर्डे यांच्या रक्तातील साखरेची पातळी धोकादायकरीत्या घटल्याचे सांगितले. प्रकृती खालावल्याच्या पार्श्वभूमीवर ९ ऑक्टोबरला ऋषिकेश गांगुर्डे, सोमनाथ चव्हाण आणि गजानन शेळके यांनी उपोषण सोडले; मात्र अन्य विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरू ठेवले.या संघर्षामागे आर्थिक प्रश्नही महत्त्वाचा होता. पुण्यात प्रशासकीय सेवेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना राहणे, खानावळ आणि इतर मूलभूत गरजांसाठी दरमहा १० ते ३० हजार रुपये खर्च करावे लागत असल्याचे विद्यार्थ्यांनी सांगितले. परीक्षा पुढे ढकलल्यामुळे तयारीचा कालावधी वाढतो आणि त्याचा अतिरिक्त खर्च पालकांना सहन करावा लागतो. एका विद्यार्थ्याच्या तयारीचा कालावधी गट-क परीक्षेची तारीख बदलल्यामुळे पाच महिन्यांनी वाढला होता. आणखी सहा महिने पुण्यात राहावे लागल्यास ६० ते ७० हजार रुपयांचा अतिरिक्त खर्च होऊ शकतो. ग्रामीण आणि शेतकरी कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांसाठी हा आर्थिक भार अधिक गंभीर ठरतो. वेळेत नोकरी न मिळाल्यास त्यांच्या वैयक्तिक भविष्याबरोबरच कुटुंबाचे आर्थिक नियोजनही विस्कळीत होऊ शकते.आंदोलनांमधील मतभेद आणि न्यायालयाची भूमिकापुण्यात एमपीएससीच्या मुद्द्यावरून वेगवेगळ्या ठिकाणी आंदोलने झाली. एस. एम. जोशी पुलाजवळील आंदोलनात आमदार रोहित पवार सहभागी झाले होते. येथे आयोगाच्या अध्यक्षांचा राजीनामा आणि चौकशी ही प्रमुख मागणी होती. लाल बहादूर शास्त्री रस्त्यावरील आंदोलनाचे नेतृत्व नितीन आंधळे करत होते. या गटाची वस्तुनिष्ठ परीक्षा पद्धत पुन्हा लागू करण्याची मागणी होती. तर अलका चौकातील गटाने वर्णनात्मक पद्धत कायम ठेवण्याची भूमिका घेतली. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये परीक्षा पद्धतीवरून एकमत नसल्याचे स्पष्ट झाले.पुणे पोलिसांनी एस. एम. जोशी पुलावरील आंदोलनाला वाहतुकीतील अडथळे, नागरिकांची गैरसोय आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न या कारणांमुळे परवानगी नाकारली. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ मधील कलम १६३ अन्वये नोटीस देण्यात आली. जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याशेजारी पर्यायी जागेवर आंदोलनासाठी अर्ज करण्याचा पर्यायही देण्यात आला.दरम्यान, ७ ऑक्टोबरच्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाने शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार मान्य केला; मात्र सार्वजनिक रस्ते आणि पूल अडवून नागरिकांची गैरसोय करणे योग्य नसल्याचे स्पष्ट केले. विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने तीन आठवड्यांत उपाययोजनांची माहिती सादर करावी, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले..सरकारची आश्वासने आणि आंदोलनाची स्थगिती३० सप्टेंबर २०२६ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईत विद्यार्थी प्रतिनिधींची बैठक घेतली. या बैठकीत एमपीएससीचे सचिव महेंद्र हरपाळकर यांची बदली, माजी व विद्यमान अध्यक्षांच्या कामकाजाची तीन महिन्यांत चौकशी, गट-कच्या रिक्त पदांची संख्या वाढवणे आणि परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने घेणे याबाबत आश्वासने देण्यात आली. अध्यक्षांचा राजीनामा थेट मंजूर करण्याऐवजी संविधानातील अनुच्छेद ३१७ नुसार पुढील कारवाईची भूमिका घेण्यात आली.अखेर ११ ऑक्टोबरच्या रात्री एस. एम. जोशी पुलाजवळील सुमारे १० ते ११ दिवसांचे आंदोलन स्थगित करण्यात आले. कथित गैरप्रकारांची चौकशी करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्याची घोषणा झाली. सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची समितीच्या सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली असून, चौकशीसाठी ६० दिवसांची मुदत देण्यात आली. एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी चौकशी पूर्ण होईपर्यंत रजेवर जाण्याचा निर्णय घेतला. विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेणे आणि गट-कची पदे दुप्पट करण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतल्याचे वृत्तही समोर आले.या निर्णयानंतर विद्यार्थ्यांनी विजयाचा जल्लोष करत आंदोलन स्थगित केले. मात्र, चौकशीचे निष्कर्ष, भरती प्रक्रियेतील सुधारणा आणि परीक्षा वेळापत्रकातील नियमितता यांवरच या आंदोलनातून उपस्थित झालेल्या प्रश्नांची उत्तरे अवलंबून असतील. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर ठोस अंमलबजावणी झाल्यासच या संघर्षातून अपेक्षित बदल घडल्याचे स्पष्ट होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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