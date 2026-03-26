Premium|Chief Election Commissioner Impeachment : भाष्य: ठराव प्रतीकात्मक; कृती हवी सकारात्मक!

डॉ. अविनाश कोल्हे - राज्यशास्त्राचे प्राध्यापकभारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात विरोधी पक्ष महाभियोगाचा ठराव आणणार आहेत. सत्ताधारी आणि विरोधातील सदस्यसंख्या बघता हा ठराव बारगळला जाईल, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. तरी विरोधकांनी ठराव आणण्याचे ठरवले. याचे कारण राजकीय जीवनात काही कृती प्रतीकात्मक असतात.भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात विरोधी पक्ष महाभियोगाचा ठराव आणणार आहेत. हा ठराव विरोधी पक्षांची आघाडी ‘इंडिया’तर्फे मांडण्यात येणार आहे. दोन-तीन आठवड्यांपूर्वी काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या संसदेतील कार्यालयात झालेल्या विरोधी पक्षांच्या बैठकीत हा निर्णय झाला. प्रजासत्ताक भारतातील ही पहिलीच वेळ आहे, जेव्हा मुख्य निवडणूक आयुक्तासारख्या घटनात्मक पदावरील व्यक्तीच्या विरोधात महाभियोग चालवण्याचा ठराव दाखल होणार आहे. याआधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या विरोधात महाभियोग चालवावा, अशा आशयाचे ठराव संसदेसमोर आलेले आहेत. तेव्हासुद्धा ठराव संमत होऊन महाभियोग चालवण्याची वेळ आली नव्हती. आता मात्र परिस्थिती जास्त गंभीर असल्याचे दिसत आहे. .Premium|Election Commission SIR : आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह.यातही लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे ‘न्यायाधीश’ आणि ‘मुख्य निवडणूक आयुक्त’ ही दोन्ही पदे जरी महत्त्वाची असली तर राजकीय पक्षांसाठी ‘निवडणूक आयोग’ ही यंत्रणा फार महत्त्वाची असते. आजच्या टोकाच्या स्पर्धात्मक राजकीय जीवनात तर निवडणूक आयोगाचे महत्त्व वाढले आहे. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे बहुतेक राजकीय पक्षांत ‘येनकेन प्रकारे निवडणुका जिंकायच्याच’ ही वाढलेली मानसिकता. अशा वातावरणात विविध विरोधी पक्ष तसेच सत्तारूढ पक्ष यांच्यातील स्पर्धा निकोप न राहता तणावाची, प्रसंगी हिंसकसुद्धा झालेली दिसते. या कमालीच्या तणावग्रस्त वातावरणात मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली असलेला निवडणूक आयोग निःपक्षपाती नाही, असे बऱ्याच विरोधी पक्षांना वाटते. म्हणूनच आता त्यांच्याविरोधात महाभियोगाचा ठराव सादर करण्याचे ठरले आहे. लोकशाही शासनव्यवस्थेत विधीमंडळातील बहुमताला कमालीचे महत्त्व असते. आज संसदेतील दोन्ही सभागृहात भाजपप्रणित ‘राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी’चे (रालोआ) बहुमत आहे. त्यामुळे महाभियोगाचा ठराव जरी संसदेत आला, त्यावर उलटसुलट चर्चा झडली; तरी शेवटी ठराव संमत होणार नाही. शिवाय आपल्या देशात १९८५ पासून पक्षांतरबंदी कायदा आला आहे. या कायद्यामुळे एकही आमदार/खासदार पक्षाच्या आदेशाच्या विरोधात मतदान करू शकत नाही. थोडक्यात म्हणजे महाभियोगाचा ठराव जरी आला तरी हा ठराव संमत होणे अशक्य आहे.ही वस्तुस्थिती विरोधी पक्षांतील ज्येष्ठ नेत्यांना माहिती नाही, असे नाही. तरी त्यांनी ठराव आणण्याचे ठरवले. याचे कारण राजकीय जीवनात काही कृती प्रतीकात्मक असतात. अशा कृतींचे आगळे महत्त्व असते. भारताच्या राजकीय जीवनात केंद्र सरकारच्या विरोधात पहिल्यांदा अविश्वास ठराव दाखल करण्यात आला होता, तो ऑगस्ट १९६३ मध्ये. चीनने ऑक्टोबर १९६२ मध्ये केलेल्या अचानक हल्ल्यानंतर. या युद्धात भारतीय लष्कराची अतोनात मानहानी झाली. याची सर्वस्वी जबाबदारी सरकारची आणि पंतप्रधान म्हणून पंडित नेहरूंची आहे, म्हणत विरोधी पक्षांनी अविश्वासाचा ठराव सादर केला. तेव्हा लोकसभेत काँग्रेसचे एकूण ४९४ खासदारांपैकी ३६१ खासदार होते. म्हणजे जवळपास ७५ टक्के बहुमत. नेहरू सरकारच्या विरोधातील ठराव संमत होण्याची सुतराम शक्यता नव्हती. तरी या ठरावावर तब्बल २१ तास चर्चा झाली आणि शेवटी हा ठराव ३४७ विरुद्ध ६२ मतांनी फेटाळला गेला. तशीच स्थिती जवळपास आज आहे..मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात गंभीर आरोप आहेत. २०२३ मध्ये आलेल्या 'मुख्य निवडणूक आयुक्त नेमणूक कायदा' अंतर्गत नेमलेले पहिले मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणजे ज्ञानेश कुमार. या गृहस्थांनी १९ फेब्रुवारी २०२५ रोजी पदभार स्वीकारला. त्यांच्यावरचा सर्वांत महत्त्वाचा आरोप म्हणजे त्यांनी मतदार याद्यांच्या सखोल फेरतपासणीची (एसआयआर) प्रक्रिया व्यवस्थित राबवली नाही. त्यातील गर्भित आरोप म्हणजे भाजपाची सत्ता नसलेल्या राज्यांत ही प्रक्रिया राज्यात सत्तेत असलेल्या पक्षाला अडचणीची ठरली. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींनी तर असे थेट आरोप केले आहेत. फेब्रुवारी महिन्यात दिल्लीत एका पत्रकार परिषेदत त्यांनी आरोप केला की 'एसआयआर'मुळे आमच्या राज्यातील सुमारे ९८ लाख मतदारांना मतदारयादीतून काढून टाकण्यात आले आहे. पुढे त्या असेही म्हणाल्या की, माझ्या एवढ्या वर्षांच्या राजकीय जीवनात मी एवढा अहंकारी आणि खोटारडा निवडणूक आयोग बघितला नाही. ही भावना विरोधी पक्षांच्या अनेक ज्येष्ठ नेत्यांची आहे. म्हणूनच आता महाभियोगाबद्दल ठराव आणण्याचे ठरले आहे.व्यापक चर्चेची गरजआपल्या देशांतील अनेक घटनात्मक स्वायत्त यंत्रणा, संस्थांचा दर्जा घसरला आहे, याबद्दल शंका नाही. अलीकडेच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्यावर महाभियोगाच्या कारवाईची चर्चा आहे. बरोबर एक वर्षांपूर्वी म्हणजे मार्च २०२५ मध्ये त्यांच्या घराला लागलेल्या आगीत अग्निशामक दलाला कोट्यवधीची बेहिशेबी मालमत्ता सापडली होती. आता मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणण्याचा ठराव येणार आहे. या स्थितीची व्यापक चर्चा झाली पाहिजे आणि त्यावर उपाय शोधले पाहिजेत. केवळ आरोप-प्रत्यारोप करून भागायचे नाही. केवळ ज्ञानेश कुमार यांना पदमुक्त करणे हा उपाय खचितच नाही.'निवडणूक आयुक्त' आणि 'मुख्य निवडणूक आयुक्त' यांच्या नेमणुकांसाठी २०२३ मध्ये नवा कायदा करण्यात आला आहे. नव्या कायद्यानुसार एक उच्चाधिकार समिती या पदासाठी नावांची शिफारस करू शकेल. या समितीत स्वतः प्रंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि पंतप्रधानांनी नेमलेले एक केंद्रीय मंत्री, असे तीन सदस्य असतात. या समितीवर सत्ताधारी पक्षाचा वरचष्मा आहे, हे स्पष्ट दिसते. परिणामी यापुढे सरकारच्या मर्जीतील ज्येष्ठ नोकरशहा अशा पदांवर नेमले जातील, हेही स्पष्ट आहे. अशा स्थितीत नागरिकांना इतर हत्यारांचा वापर करून सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश ठेवावा लागेल. या प्रकाराचे उदाहरण म्हणून सुषमा स्वराज यांचे देता येईल. तीन सप्टेंबर २०१० रोजी तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या निवासस्थानी 'मुख्य दक्षता आयुक्त' निवडण्यासाठी बैठक भरली होती. .या त्रिसदस्य समितीत केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या आणि भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्या श्रीमती सुषमा स्वराज होत्या. तीन नावांपैैकी सरकारतर्फे पी. जे. थॉमस या आयएएस अधिकाऱ्याचा आग्रह धरण्यात आला. सुषमा स्वराज यांनी या नावाला विरोध केला. याचे कारण म्हणजे थॉमस यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप होते. अशा भ्रष्ट व्यक्तीला मुख्य दक्षता आयुक्तपदी नेमणे योग्य ठरणार नाही, अशी सुषमा स्वराज यांची भूमिका होती. आज जसे मुख्य निवडणूक आयुक्त नेमण्याच्या समितीत सरकारचे बहुमत असते, तसेच बहुमत केंद्रीय दक्षता आयुक्त नेमण्याच्या समितीत असते. तेव्हा डॉ. मनमोहनसिंग सरकारने सुषमा स्वराज यांच्या आक्षेपांकडे दुर्लक्ष करत थॉमस यांची नेमणूक केली. सुषमा स्वराज यांनी त्यांचे आक्षेप लेखी स्वरूपात नोंदवले. एवढेच नव्हे तर नव्या मुख्य दक्षता आयुक्तांच्या शपथविधी समारंभावर भाजपने बहिष्कार घातला. यथावकाश ही बाब सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचली. न्यायालयाने थॉमस यांची नेमणूक रद्द केली. अशा प्रकारे जागरूक लोकशाहीप्रेमी नागरिकांना यापुढे सरकारच्या कामावर सतत लक्ष ठेवावे लागणार आहे. कायद्याच्या चौकटीत राहून अनैतिक निर्णय घेण्याचा अनिष्ट पायंडा पडत चालला आहे. 