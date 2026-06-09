Premium|Doctor Patient Communication : औषधांसोबत डॉक्टरांचे दोन शब्दही रुग्णाला देतात आधार

आजार कोणाला आवडतो? त्रासदायकच तो. मग, अशा त्रासदायक वातावरणात डॉक्टरांचं बोलणं आधार देणारं वाटतं. औषधांचा जसा परिणाम होतो; तसाच या बोलण्याचा होतो. रुग्ण खूप विश्वास ठेवून उपचारासाठी आलेले असतात. औषधाएवढाच परिणाम त्यांच्यावर आपुलकीने बोलण्याने होतो...मागच्या आठवड्यात वडिलांचं ऑपरेशन झालं, त्यामुळे हॉस्पिटलमध्ये बऱ्याच वेळा येणं-जाणं झालं. किरकोळ ते गंभीर आजारापर्यंतचे ना-ना प्रकारचे रुग्ण हॉस्पिटलमध्ये होते. गोंगाट जास्त नव्हता. सगळं कसं नीट, टापटीप. जो तो कर्मचारी आपलं कर्तव्य पार पाडण्यात व्यस्त. कोणी कोणाशी जास्त बोलत नव्हता. नवीन पिढी मोबाईलमध्ये व्यस्त. केवळ तीन सेकंदं रिकामी गेली तर लगेच, आपोआप हात खिशातील मोबाईल काढण्याच्या कामाला लागत. जुनी पिढी हॉस्पिटलच्या मिळेल त्या कोपऱ्यात बसून बोलत होती तेवढाच काय तो आवाज. त्या आवाजात मात्र तक्रार होती. डॉक्टरांबद्दल, हो... डॉक्टरांबद्दल! मी ऐकलेला संवाद खाली देत आहे... एक : बोलतच नाहीत डाक्टर... नुसतं तोंडातल्या तोंडात काहीतरी बोलायचं, कागदावर खरा खरा लिहायचं... अन् झालं. दोन : अहो, सगळीकडं तसंच आहे. कोणत्या पण दवाखान्यात जा, डॉक्टर घडाघडा बोलत नाहीत. घडाघडा राहिलं; पण आजाराबद्दल थोडं सांगावं की नाही? पण नाही... एक : आणि आपण जरा विचारावं म्हणलं की, ‘होईल नीट, दिल्यात गोळ्या’ एवढचं... .Premium|Healthcare Ethics : 'हॉस्पिटलने नफा नाही तर विश्वास कमावला पाहिजे'; वैद्यकीय क्षेत्राच्या व्यापारीकरणावर शिंदे काकांचा संतप्त सवाल.हा खूप छोटासा संवाद आहे; पण याचं गांभीर्य खूप आहे. वर उल्लेख केलेले दोघं हे प्रातिनिधिक आहेत. आज बऱ्याच रुग्णांना हे वाटत राहतं, की डॉक्टर खूप कमी बोलतात. रुग्ण डॉक्टरांकडे ही बाब बोलत नाहीत; पण आपापसात किंवा जवळच्या नातेवाइकांकडे ही तक्रार करतात. वर दिलेला संवाद वाचल्यावर तुम्हालाही वाटलं असणार की, अरे हो! कमी-अधिक प्रमाणात मलाही असाच अनुभव आहे.डॉक्टर्स बोलतात. नाही असं नाही; पण खूप कमी बोलतात. त्याची कारणं वेगळी असू शकतात. रुग्णांची गर्दी, कामाचा ताण, तेच तेच प्रश्न किंवा निरर्थक प्रश्न इ... या सगळ्या गोष्टी विचारात घेतल्या तरी वर दिलेल्या संवादातील व्यक्ती एक आणि दोन सारखं आणि कित्येक रुग्णांसारखं मलाही वाटतं, की डॉक्टर्सनी रुग्णांशी संवाद वाढवला पाहिजे.हे का गरजेचं आहे, हे आपण पाहूया...खरं तर, रुग्णांची ही एक मानसिक गरज आहे. डॉक्टरच्या निव्वळ बोलण्याने आजार बरा होणार आहे का? तर नाही. पण, रुग्णांशी आपलेपणाने संवाद साधला तर त्याचा आजार बरा होण्यात नक्कीच हातभार लागेल, हे मात्र खरं. त्याच वेळी रुग्णांनीही डॉक्टरच्या वेळेची काळजी घ्यायला हवी. आपल्याला जसं डॉक्टरांनी बोलावं वाटतं तसंच इतर रुग्णांनाही वाटतं याचं भान ठेवायला हवं. आपल्या वेळेपेक्षा डॉक्टरांचा वेळ जास्त मौल्यवान आहे, हे लक्षात घेणं आवश्यक आहे.आपण अशी वाक्यं नक्कीच ऐकली असतील... ‘डॉक्टरला बघितलं तरी मला बरं वाटतं’ किंवा ‘दवाखान्यात गेलं, की त्याला किंवा तिला बरं वाटतं.’ ...आणि खरंच त्या रुग्णाला बरं वाटतं. ही मानसिक अवस्था आहे. ही अवस्था आपल्यापैकी अनेकांनी अनुभवलेली असते. समजा, आपण एखाद्या डॉक्टरकडे गेलो आहोत आणि तो आपल्याशी भरभरून बोलला तर आपल्याला बरं वाटतं. अरे, डॉक्टर किती छान आहेत, किती काळजीने विचारपूस केली. आपल्याला हलकं वाटायला लागतं आणि हेच आपला आजार बरा होण्यासाठी थोडं तरी कारणीभूत ठरत नसेल का? आपला आजार बरा होण्यामागे इच्छाशक्तीचा महत्त्वाचा वाटा असतोच की....शहरातील रुग्णांना अशा संवादाची कदाचित कमी आवश्यकता असेल; परंतु ग्रामीण भागातील रुग्णांना अशा प्रकारच्या संवादाची नितांत आवश्यकता असते. आपण खूप प्रयत्नपूर्वक ग्रामीण भागातील या लोकांना अंधश्रद्धेपासून तोडून विज्ञानाशी जोडलं आहे. बुवा-बाबा, अंगारे-धुपारे, गंडे-ताईत यामधून लोकांची सुटका करण्यासाठी बऱ्याच सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आपलं आयुष्य वेचलं आहे. विज्ञानावरील त्यांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी बरेच समाजसेवक आणि विज्ञानवादी लोकांनी एकत्र येऊन अथक परिश्रम घेतले आहेत. आत्ता कुठे या लोकांचा विज्ञानावर विश्वास बसत आहे. ते विज्ञानाला आपला मित्र मानू लागले आहेत. या गोष्टी वैद्यकीय क्षेत्रातील लोकांनी लक्षात नको का घ्यायला? नसतील बरेच रुग्ण शिक्षित, नसेल त्यांना ‘सिविक सेन्स’ म्हणून त्यांच्या बरोबरचा संवाद बंद करून टाकणं किंवा कमी करणं कितपत योग्य आहे? डॉक्टरांनी आपल्याशी न बोलणं हा मुद्दा त्यांच्या मनामध्ये घर करून बसला आहे आणि त्याला अनेकांच्या अनुभवाचे खतपाणी मिळून तो मुद्दा मोठा होऊ पाहतो आहे.आपण सोशल मीडियावर अशा रील बघतो, ज्यात डॉक्टर खूप प्रेमाने रुग्णाशी बोलत आहेत किंवा एखाद्या लहान मुलाला हसवत-खेळवत त्याच्यावर इलाज करत आहेत. अशा प्रकारच्या रील खूप मोठ्या प्रमाणात ‘व्हायरल’ झालेल्या असतात. डॉक्टरांनी तसं वागलेलं आपल्याला आवडतं म्हणून. नकळत आपल्या मनात भाव उमटतात, ‘वा किती छान डॉक्टर आहेत!’ त्या रील बघताना आपल्याही चेहऱ्यावर नकळत हसू उमलतं, मग त्या डॉक्टरसमोर असलेल्या रुग्णाला किती बरं वाटत असेल!आजार कोणाला आवडतो? त्रासदायकच तो. मग, अशा त्रासदायक वातावरणात डॉक्टरांचं बोलणं आधार देणारं वाटतं. औषधांचा जसा परिणाम होतो; तसाच या बोलण्याचा होतो. रुग्ण खूप विश्वास ठेवून उपचारासाठी आलेले असतात. औषधाएवढाच परिणाम त्यांच्यावर आपुलकीने बोलण्याने होतो. लागेल थोडा अधिकचा वेळ एक रुग्ण तपासायला... एका दिवसात संख्येने थोडे कमी रुग्ण तपासून होतील; पण रुग्णाचा आजारातून बरा होण्याचा वेग नक्कीच वाढलेला असेल आणि ज्या डॉक्टरचा गुण येतो त्याच्याकडेच गर्दी वाढते. सगळे डॉक्टर रुग्णाशी संवाद साधत नाहीत, असं नाही; पण याचं प्रमाण खूप कमी आहे. नव्या पिढीतील डॉक्टर्समध्ये याचं प्रमाण खूप कमी आहे. त्यांनी ते प्रयत्नपूर्वक वाढवलं पाहिजे. आपला रुग्ण लवकर बरा व्हावा, असं एका चांगल्या डॉक्टरला मनोमन वाटतं. त्यासाठी तो नक्कीच प्रामाणिक प्रयत्न करतो. आई, मुलगी, वडील, मुलगा, भाऊ, बहीण, आजोबा, आजी ही जशी एकमेकांशी संबंधित नाती आहेत तसंच डॉक्टर आणि रुग्ण हे नातं आहे. कोणत्याही नात्यात संवाद अत्यंत आवश्यक आहे, हे आपल्याला मान्य आहे. मग डॉक्टर आणि रुग्ण या नात्यातसुद्धा संवाद आवश्यक आहे, असं तुम्हाला वाटत नाही का?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.