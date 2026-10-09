Premium|Circular Flow of Income : आपण खर्च केलेला पैसा कुठे जातो?

डॉ. अमेय खरेआपण बचत केलेला पैसा बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांकडे जमा होऊ शकतो. वित्तीय क्षेत्रं कर्ज किंवा वित्तपुरवठ्याच्या स्वरूपात ही बचत व्यवसायांना उपलब्ध करून देऊ शकतं. व्यवसाय हा पैसा नवीन यंत्रसामग्री, दुकान, कारखाना, तंत्रज्ञान किंवा इतर उत्पादनक्षम कामांसाठी वापरू शकतात. यालाच गुंतवणूक म्हटलं जातं. रविवारी बाजारात गेल्यावर आपण एक हजार रुपये खर्च करतो. भाजी, किराणा, नाश्ता किंवा एखादी छोटी वस्तू घेतो. आपल्याला वाटतं आपले एक हजार रुपये गेले. पण अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने हा पैसा तिथेच थांबत नाही. आपण दिलेले पैसे दुकानदाराच्या उत्पन्नात रूपांतरित होतात. दुकानदार त्यातून घाऊक विक्रेत्याला पैसे देतो, कामगाराला पगार देतो, दुकानाचं भाडं भरतो किंवा नवीन माल खरेदी करतो. म्हणजे आपल्या खिशातून बाहेर पडलेला पैसा दुसऱ्याच्या खिशात प्रवेश करतो आणि तिथून पुन्हा पुढे जातो.यातून अर्थशास्त्रातली एक महत्त्वाची संकल्पना समोर येते, ती म्हणजे उत्पन्नाचा परिपत्रक प्रवाह (सर्क्युलर फ्लो ऑफ इन्कम). या संकल्पनेचा साधा अर्थ असा, की अर्थव्यवस्थेत उत्पन्न आणि खर्च सतत एका क्षेत्रातून दुसऱ्या क्षेत्राकडे फिरत राहतात. हे समजून घेण्यासाठी सर्वांत आधी घरे आणि व्यवसाय यांच्यातला संबंध पाहू या. आपण ग्राहक म्हणून वस्तू आणि सेवा खरेदी करतो. त्यासाठी व्यवसायांना पैसे मिळतात. पण व्यवसायांना उत्पादन करण्यासाठी कामगार, जमीन, भांडवल आणि उद्योजकता लागते. उत्पादनासाठी लागणारे हे घटक मोठ्या प्रमाणावर घरांमधून उपलब्ध होतात. त्या बदल्यात घरांना वेतन, पगार, भाडे, व्याज आणि नफा अशा स्वरूपात उत्पन्न मिळतं. म्हणजेच एकाच व्यवहाराकडे दोन बाजूंनी पाहता येतं. घरांसाठी तो खर्च असतो, तर व्यवसायासाठी तो उत्पन्नाचा स्रोत असतो. व्यवसायासाठी कामगाराला दिलेला पगार हा खर्च असतो, पण त्या कामगारासाठी ते उत्पन्न असतं..यामुळे अर्थव्यवस्थेत दोन प्रकारचे प्रवाह दिसतात. वस्तू आणि सेवांचा प्रवाह एका दिशेनं जातो, तर पैशाचा प्रवाह त्याच्या विरुद्ध दिशेनं जातो. अर्थशास्त्रात यांना वास्तविक प्रवाह (रिअल फ्लो) आणि आर्थिक प्रवाह (मनी फ्लो) असं म्हणतात.सोबत दिलेल्या चित्रात हेच दोन प्रवाह निळ्या आणि नारिंगी बाणांनी दाखवले आहेत. निळा प्रवाह वस्तू, सेवा आणि उत्पादन घटकांचा आहे, तर नारिंगी प्रवाह पैशाचा आहे. त्यामुळे चित्राकडे पाहताना एक साधा प्रश्न लक्षात ठेवावा - एका बाजूनं काय जात आहे आणि त्याच्या बदल्यात दुसऱ्या बाजूनं काय येत आहे?समजा, एका कुटुंबानं रेस्टॉरंटमध्ये आठशे रुपये खर्च केले. कुटुंबाला त्याबदल्यात अन्न आणि सेवा मिळाली. रेस्टॉरंटला आठशे रुपये मिळाले. पण रेस्टॉरंट हा पैसा फक्त स्वतःकडे ठेवत नाही. तो पैसा पुढे कर्मचारी, भाजीपाला विक्रेते, वीज कंपनी, मालक किंवा इतर पुरवठादारांकडे जातो. अशा प्रकारे एका व्यवहारातून अनेक आर्थिक संबंध तयार होतात. म्हणूनच आपण खर्च केलेला पैसा फक्त वस्तू विकत घेण्यापुरता मर्यादित राहत नाही. तो उत्पादन, उत्पन्न आणि रोजगाराशी जोडला जातो.याच कारणामुळे एखाद्या बाजारात ग्राहकांची संख्या वाढली, तर त्याचा परिणाम फक्त दुकानदाराच्या विक्रीवर होत नाही. वाढलेल्या मागणीमुळे व्यवसाय करणाऱ्याला अधिक माल मागवता येऊ शकतो, उत्पादन वाढवलं जाऊ शकतं, अतिरिक्त कामगार घेता येऊ शकतात किंवा नवीन गुंतवणूक केली जाऊ शकते. एका व्यवहारातून तयार होणारे पुढचे व्यवहार अर्थव्यवस्थेतली हालचाल वाढवतात. पण इथं एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे, आपण कमावलेला सगळा पैसा लगेच खर्च करतो का? नाही. काही पैशांची आपण बचत करतो..Premium|H-1B Visa : एच-१बी व्हिसावरून अमेरिकेत घमासान; भारतीय व्यावसायिकांसमोर नेमकी कोणती आव्हाने?.आपण बचत केलेला पैसा बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांकडे जमा होऊ शकतो. वित्तीय क्षेत्रं कर्ज किंवा वित्तपुरवठ्याच्या स्वरूपात ही बचत व्यवसायांना उपलब्ध करून देऊ शकतं. व्यवसाय हा पैसा नवीन यंत्रसामग्री, दुकान, कारखाना, तंत्रज्ञान किंवा इतर उत्पादनक्षम कामांसाठी वापरू शकतात. यालाच गुंतवणूक म्हटलं जातं. म्हणजे आपण आज खर्च न केलेला पैसा उद्या कोणाच्या तरी गुंतवणुकीचा स्रोत होऊ शकतो.इथून पुढे अर्थव्यवस्थेत सरकार आणि परदेशाचाही संबंध येतो. आपण आणि व्यवसाय कर भरत असतात. सरकार त्या पैशातून सार्वजनिक वस्तू आणि सेवा उपलब्ध करून देतं. त्याचप्रमाणे भारतातील कुटुंबं आणि व्यवसाय परदेशातून वस्तू आणि सेवा खरेदी करतात, म्हणजे आयात करतात. दुसरीकडे भारतीय व्यवसाय परदेशात वस्तू आणि सेवा विकतात, म्हणजे निर्यात करतात.त्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील प्रवाह केवळ घर आणि व्यवसाय यांच्यामध्येच राहत नाही. सरकार, वित्तीय क्षेत्रं आणि परदेश यांच्याशीही पैसा आणि वस्तूंचे व्यवहार जोडले जातात. पण या प्रवाहात एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्यावी लागते, आपण कमावलेला प्रत्येक रुपया पुन्हा त्याच स्वरूपात अर्थव्यवस्थेत फिरत नाही. काही पैशांची बचत केली जाते, काही रक्कम कर म्हणून सरकारकडे जाते. काही पैसा आयातीसाठी परदेशात जातो. अर्थशास्त्रात या प्रवाहातून बाहेर जाणाऱ्या रकमांना गळती (लीकेजेस) असं म्हणतात. पण दुसऱ्या बाजूला अर्थव्यवस्थेत पैसा पुन्हा येतो. व्यवसायांची गुंतवणूक, सरकारचा खर्च आणि निर्यातीतून मिळणारे उत्पन्न अर्थव्यवस्थेत अतिरिक्त खर्च निर्माण करतात. यांना अंतःक्षेप (इन्जेक्शन्स) असं म्हणतात..याचा अर्थ असा नाही की बचत किंवा कर वाईट आहेत. उलट, बचत वित्तीय क्षेत्राला निधी देते, करातून सरकार सार्वजनिक सेवा पुरवू शकतं आणि आयातीमुळे आपल्याला देशात उपलब्ध नसलेल्या वस्तू व सेवा मिळतात. महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की या प्रवाहांमुळे अर्थव्यवस्थेतील एकूण उत्पन्न, खर्च आणि उत्पादनावर काय परिणाम होतो. समजा, एखाद्या शहरातील लोक अचानक खर्च कमी करू लागले. बाजारात ग्राहक कमी झाले तर दुकानदारांची विक्री कमी होऊ शकते. त्याचा परिणाम त्यांच्या पुरवठादारांवर होऊ शकतो. व्यवसाय त्यांचं उत्पादन कमी करू शकतात आणि काही ठिकाणी रोजगारावरही परिणाम होऊ शकतो. म्हणजे एका व्यक्तीचा खर्च कमी होणं हा फक्त त्या व्यक्तीच्या बजेटचा प्रश्न राहत नाही. त्याचा परिणाम पुढच्या व्यवहारांवरही होऊ शकतो.याच्या उलट, लोकांचा खर्च वाढला आणि त्याला व्यवसायांची वाढती उत्पादनक्षमता, गुंतवणूक आणि पुरवठा साथ मिळाली, तर आर्थिक क्रयशक्ती वाढू शकते. म्हणूनच ग्राहकांचा खर्च, व्यवसायांची गुंतवणूक, सरकारी खर्च आणि परदेशाशी होणारे व्यवहार यांच्यातील संबंध समजून घेणं महत्त्वाचं ठरतं.आपण अनेकदा म्हणतो, ‘पैसे कुठे गेले कळलंच नाही’, अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीनं मात्र ते पैसे कुठेतरी गेलेले असतात. ते कोणाच्या तरी उत्पन्नात, व्यवसायाच्या खर्चात, कामगाराच्या पगारात, बँकेच्या ठेवीत, सरकारच्या महसुलात किंवा परदेशाशी झालेल्या व्यवहारात दिसत असतात. म्हणून अर्थव्यवस्थेतील पैसा म्हणजे केवळ नोटा आणि खात्यातील आकडे एवढ्यापुरता मर्यादित नसतो. त्यामागे वस्तू, सेवा, काम, उत्पादन, उत्पन्न आणि व्यवहारांची सतत चालणारी साखळी असते. आणि म्हणूनच आपण खर्च केलेला एक रुपया केवळ आपल्या खिशातून बाहेर पडत नाही. तो अर्थव्यवस्थेतील एका मोठ्या प्रवाहाचा भाग होतो.लेखक पुणेस्थित सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये असिस्टंट प्रोफेसर आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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