Premium|Diego Garcia military base : इराणच्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यानंतर दिएगो गार्सिया पुन्हा चर्चेत; हिंदी महासागरातील अमेरिकी तळाचे वाढते सामरिक महत्त्व

डॉ. श्रीकांत कार्लेकर आज दिएगो गार्सिया हा हिंदी महासागरातील एकमेव प्रमुख अमेरिकी लष्करी तळ आहे. यामुळे आशिया, आफ्रिका आणि मध्य पूर्वेमध्ये अमेरिकेला आपली शक्ती प्रदर्शित करता येते. लांब पल्ल्याच्या बॉम्बर्सच्या उड्डाणासाठी हा तळ आदर्श आहे. पश्चिमेला मध्य पूर्वेकडे आणि पूर्वेला पॅसिफिक महासागराकडे तोंड करून असलेला हा तळ हिंदी महासागरात मध्यवर्ती ठिकाणी आहे. हे बेट चक्रीवादळांच्या मार्गापासूनही दूर आहे.ता.२१ मार्च २०२६ रोजी इराणने हिंदी महासागरात ३,८०० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या दिएगो गार्सिया बेटावर दोन बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे डागली. या हल्ल्यामुळे संपूर्ण जग हादरून गेले. या घटनेने इराणची वाढती क्षेपणास्त्र क्षमता अधोरेखित केली. ही क्षेपणास्त्रे तिथल्या लष्करी तळावर आदळली नाहीत, मात्र या घटनेने इस्राईल, अमेरिका आणि इराण युद्धात दिएगो गार्सियाला असलेले महत्त्व प्रकर्षाने पुढे आले. म्हणूनच या बेटाविषयी जाणून घ्यायला हवे.दिएगो गार्सिया (७.३० अंश दक्षिण अक्षांश/७२.४४ अंश अतिशय पूर्व रेखांश) हे हिंदी महासागरातील बेट या युद्धात आता एक महत्त्वपूर्ण ठिकाण होण्याची सर्वच देशांना खात्री वाटते. दिएगो गार्सिया ३२.५ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ असलेले एक लहान प्रवाळ बेट (Coral Atoll) आहे. परंतु, जागतिक सुरक्षा आणि भू-राजकारणामध्ये त्याची भूमिका अत्यंत मोठी आहे. हे बेट अमेरिकेच्या सर्वात महत्त्वाच्या सामरिक लष्करी तळांपैकी एक आहे. बेटाच्या भौगोलिक स्थानामुळे हिंदी महासागर, पश्चिम आशिया आणि इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राच्या सर्व भागांतून येथे वेगाने लष्करी हालचाली करणे शक्य होते. आपल्या भौगोलिक स्थानामुळे या बेटाला अतुलनीय सर्व्हेलियन्स (पाळत ठेवणे) क्षमता, नौदल वर्चस्व आणि रसद पुरवठ्याची जबरदस्त ताकद मिळाली आहे. जागतिक महासत्तांमध्ये जसजसा संघर्ष वाढत जातो, तसतसे दिएगो गार्सियाचे महत्त्व नेहमीच वाढत जाते..दिएगो गार्सियाचे भौगोलिक स्थानदिएगो गार्सिया हे मध्य हिंदी महासागरात, मालदीव्जच्या दक्षिणेकडील टोकाशी असलेल्या अडू सिटीपासून सुमारे ७३३ किलोमीटर अंतरावर स्थित असलेले एक दुर्गम प्रवाळ बेट आहे. हे ‘छागोस द्वीपसमूहा’तील (Chagos Archipelago) सर्वात मोठे बेट असून, ‘ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी’चा (BIOT) एक भाग आहे. एका उथळ आणि खाऱ्या पाण्याच्या १० मीटर खोल सरोवराला वेढणारे हे बेट, हिंदी महासागराच्या मध्यभागी स्थित एक अत्यंत महत्त्वाचा लष्करी तळ म्हणून कार्य करते. हे बेट भारताच्या दक्षिण टोकापासून १,७९६ किलोमीटर नैऋत्येस आहे. या बेटाचा आकार इंग्रजी ‘V’ किंवा घोड्याच्या नालीसारखा (Horseshoe) आहे. बेटाची सरासरी उंची केवळ १.२ मीटर आणि एकूण परीघ ६४ किलोमीटर आहे. बेटावरील सर्वात उंच ठिकाण फक्त १९ मीटर उंचीवर आहे. दिएगो गार्सियाचे खाऱ्या पाण्याचे सरोवर - लगून - आकाराने मोठे आहे आणि ते जवळपास पूर्णपणे प्रवाळ खडकांनी वेढलेले आहे. या प्रवाळ बेट समूहाच्या एकूण क्षेत्रापैकी सुमारे ७० टक्के भाग लगूनने व्यापलेला आहे. या लगूनचे क्षेत्रफळ सुमारे १२२ चौरस किलोमीटर आहे.हे प्रवाळ बेट छागोस लक्षद्वीप पर्वतरांगेचा एक भाग आहे. ही पाण्याखालील पर्वतरांग आहे. या रांगेमध्ये लक्षद्वीप, मालदीव्ज आणि छागोस बेटांचा समावेश होतो. जवळच असलेला छागोस बँक हा जगातील सर्वात मोठा प्रवाळ संरचना असलेला भाग आहे. छागोस बेटांच्या समूहामध्ये हिंदी महासागरातील काही सर्वोत्तम प्रवाळ-भित्ती (Coral Reef) परिसंस्था आढळतात. या प्रवाळ-भित्ती संपूर्ण हिंदी महासागरातील एकूण उच्च दर्जाच्या प्रवाळ-भित्तींपैकी निम्म्या प्रवाळ-भित्तींना आधार देतात..छागोस लक्षद्वीप पर्वतरांग हिंद महासागरातील एक प्रमुख, भूकंपरहित ज्वालामुखी रांग आहे. तीन ते दहा कोटी वर्षांपूर्वीच्या काळात भारतीय भूतबक उत्तरेकडे सरकले. त्यामुळे तयार झालेल्या रियुनियन उष्णस्थान (Hotspot) मार्गामुळे ही रांग तयार झाली आहे. ही एका ज्वालामुखी साखळीचा भाग आहे आणि त्यात ज्वालामुखी रचना व पाण्याखालील भूखंडीय कवच यांचे मिश्रण असण्याची शक्यता आहे.दिएगो गार्सिया ही २५ लाख वर्षांपूर्वी तयार झालेल्या चुनखडकावर तयार झालेली एक परिपक्व प्रवाळ-शैवाल रचना आहे. हिचे वैशिष्ट्य म्हणजे, मिश्र स्वरूपाची किनारी धूप आणि भरपूर संचयन, विस्तृत वालुकामय किनारी साठे आणि बेटाच्या पश्चिम भागावर लक्षणीय कृत्रिम सुधारणा. ही बहुतांशी बंद असलेली पण उत्तरेकडे सहा किलोमीटर लांबीचा भाग उघडा पडलेली प्रवाळ रचना आहे. मधल्या भागात असलेले खाऱ्या पाण्याचे जलाशय तुलनेने उथळ असून, त्यात विखुरलेल्या प्रवाळ टेकड्या आणि चुनायुक्त गाळ आढळतो.या प्रवाळद्वीपाने अनेक गुंतागुंतीचे बदल अनुभवले आहेत. या द्वीपाचे किनारे दीर्घकाळ साधारणपणे स्थिर असले, तरी धूप आणि संचयन या दोन्हींमुळे किनारपट्टीत अनेक बदल दिसून आले आहे. इथल्या लगूनमध्ये प्रामुख्याने गेल्या दहा हजार वर्षांच्या होलोसिन काळातील प्रवाळांचे तुकडे, वाळू आणि समुद्रकिनाऱ्यावरील खडक असून, ते समुद्रसपाटीपासून तीन मीटर उंचीपर्यंत दिसू शकतात. येथील भूस्वरूपात बेटाचा समुद्राकडील सपाट प्रवाळ प्रदेश, खाडीतील वाळूचे पट्टे आणि समुद्रकिनारी व खाडीकिनारी असलेल्या समुद्रकिनाऱ्यांवरच्या टेकड्यांमधील मध्यवर्ती सखल दलदलीचा प्रदेश समाविष्ट आहे. प्रवाळ बेटाच्या अंतर्भागात बहुतांश सच्छिद्र चुनखडीचे थर असून, त्यात गोडे पाणी आढळते.बेटाच्या वायव्य भागात (१९७०च्या दशकात) एका लष्करी तळासाठी मोठ्या प्रमाणावर गाळ काढण्याचे आणि भराव टाकण्याचे काम झाले, ज्यामुळे किनारपट्टीमध्ये लक्षणीय बदल झाले. आग्नेय दिशेकडून येणाऱ्या व्यापारी वाऱ्यांमुळे बेटावर मोठ्या प्रमाणात वाळू वाहत येते आणि त्यामुळे वाळूचे उंच ढिगारे तयार होण्यास हातभार लागतो..सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचे बेटदिएगो गार्सिया हा एक प्रतिबंधित अमेरिका-ब्रिटन लष्करी तळ आहे आणि तो पर्यटकांसाठी खुला नाही. तसेच यूएस नेव्ही सपोर्ट फॅसिलिटीकडून स्पष्ट परवानगीशिवाय सामान्य नागरिकांना बेटावर प्रवेश निषिद्ध आहे. येथील लोकसंख्येत अंदाजे २,४०० लष्करी आणि कंत्राटी कर्मचारी आहेत.दिएगो गार्सियाचा शोध १५१२मध्ये पोर्तुगीज खलाशांनी लावला. १५४४मधल्या दुसऱ्या एका पोर्तुगीज मोहिमेत दिएगो गार्सिया दे मोगुएर नावाचा एक स्पॅनिश संशोधक सहभागी होता. या बेटाचे नाव त्याच्या नावावरूनच ठेवले गेले असावे, असे मानले जाते. शोध लागल्यानंतरही सुमारे २०० वर्षे या बेटावर मानवी वस्ती नव्हती. ‘दिएगो गार्सिया’ असे नाव दर्शवणारा पहिला नकाशा एडवर्ड राईट यांनी तयार केला आणि तो १५९९मध्ये प्रकाशित करण्यात आला. १७८०च्या दशकात फ्रेंचांनी या बेटावर आपली वसाहत स्थापन केली. त्यांनी आफ्रिका आणि भारतातून कामगारांना येथे आणले. या कामगारांनी येथे नारळाच्या समृद्ध बागा (मळे) विकसित केल्या. १८१४मध्ये ‘पॅरिस तहा’नुसार या बेटाचे स्वामित्व फ्रान्सकडून ब्रिटनकडे हस्तांतरित झाले. त्यानंतर, ब्रिटिश अधिपत्याखालील ‘मॉरिशस वसाहती’चा एक भाग म्हणून हे बेट ओळखले जाऊ लागले. १९६५मध्ये ब्रिटनने छागोस द्वीपसमूह मॉरिशसपासून वेगळा केला. १९६०च्या दशकाच्या उत्तरार्धात आणि १९७०च्या दशकाच्या सुरुवातीला युनायटेड किंग्डम आणि अमेरिका यांची संयुक्त लष्करी छावणी उभारण्यासाठी मूळ रहिवासी असलेल्या छागोसियन जनतेचे बेटावरून विस्थापन करण्यात आले. तेव्हापासून हे बेट हिंदी महासागरातील एक सामरिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण ठाणे बनून राहिले आहे. सन १९६७ ते १९७३ या काळात ब्रिटिश सरकारने सर्व छागोसवासीयांना बळजबरीने विस्थापित केले. दिएगो गार्सिया येथे अमेरिकेचा लष्करी तळ उभारण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले होते. यापैकी बहुतेकांना मॉरिशसमध्ये हलवण्यात आले. उर्वरित लोक सेशेल्स आणि युनायटेड किंग्डममध्ये गेले. हे विस्थापन म्हणजे इतिहासातील एका मोठ्या अन्यायाचे उदाहरण आहे. छागोसवासीयांनी आपली मातृभूमी गमावली. त्यांना आपल्या मायदेशी परतण्याची परवानगी कधीच देण्यात आली नाही. १९८०च्या दशकाच्या सुरुवातीपर्यंत हे बेट एक पूर्ण क्षमतेचे नौदल साहाय्य केंद्र बनले.आज दिएगो गार्सिया हा हिंदी महासागरातील एकमेव प्रमुख अमेरिकी लष्करी तळ आहे. यामुळे आशिया, आफ्रिका आणि मध्य पूर्वेमध्ये अमेरिकेला आपली शक्ती प्रदर्शित करता येते. लांब पल्ल्याच्या बॉम्बर्सच्या उड्डाणासाठी हा तळ आदर्श आहे. पश्चिमेला मध्य पूर्वेकडे आणि पूर्वेला पॅसिफिक महासागराकडे तोंड करून असलेला हा तळ हिंदी महासागरात मध्यवर्ती ठिकाणी आहे. हे बेट चक्रीवादळांच्या मार्गापासूनही दूर आहे.मे २०२५मध्ये युनायटेड किंग्डम आणि मॉरिशस यांनी एका करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. युनायटेड किंग्डमने छागोस बेटांचे सार्वभौमत्व मॉरिशसकडे हस्तांतरित करण्यास सहमती दर्शवली. तथापि, दिएगो गार्सिया येथील लष्करी तळ मात्र किमान ९९ वर्षांपर्यंत ब्रिटिश नियंत्रणाखालीच राहील असेही ठरले..ता. २१ मार्च २०२६ रोजी इराणने दिएगो गार्सिया येथील अमेरिका आणि युनायटेड किंग्डमच्या संयुक्त लष्करी तळावर दोन मध्यम पल्ल्याच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांचा मारा केला. मध्य पूर्वेच्या भौगोलिक सीमेपलीकडे खूपच दूर असूनही आपल्या क्षेपणास्त्रांच्या साहाय्याने इतक्या प्रचंड अंतरापर्यंत, म्हणजे ३,८०० किलोमीटरपर्यंत मजल मारण्याची इराणची ही पहिलीच वेळ होती. ही क्षेपणास्त्रे लष्करी तळावर आदळली नाहीत. त्यापैकी एक क्षेपणास्त्र उड्डाणादरम्यानच निकामी झाले. एका अमेरिकी युद्धनौकेने दुसऱ्या क्षेपणास्त्रावर ‘SM-3’ इंटरसेप्टर (प्रतिरोधक क्षेपणास्त्र) डागले. या हल्ल्यात तळाचे कोणतेही नुकसान झाले नाही आणि कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. ब्रिटनने या हल्ल्याचा तीव्र शब्दांत निषेध केला. ब्रिटनच्या परराष्ट्र सचिव इव्हेट कूपर यांनी या हल्ल्यांचे वर्णन ‘इराणचे बेपर्वा हल्ले’ असे केले आहे. दिएगो गार्सियाला लक्ष्य करण्याचा इराणचा प्रयत्न अयशस्वी ठरल्याच्या वृत्ताला ब्रिटनने दुजोरा दिला आहे. इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी या कृतीला ‘आक्रमणातील सहभाग’ असे संबोधले. हे हल्ले अशा क्षेपणास्त्र तळांवर केंद्रित होते, ज्यांचा वापर होर्मुझ सामुद्रधुनीमध्ये जहाजांवर हल्ले करण्यासाठी केला जात असे. इराणने या सामुद्रधुनीत नाकेबंदी केल्यामुळे तेलाचे दर दिवसेंदिवस वाढत आहेत. अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने दिएगो गार्सियात आपली लष्करी मोहीम सुरूच ठेवली आहे.भारतासाठी दिएगो गार्सियाच्या प्रमुख भू-राजकीय पैलूंमध्ये चिनी प्रभावाला तोंड देणे, या प्रदेशात अमेरिकेसोबतच्या भारताच्या सामरिक भागीदारीसाठी एक ‘सुरक्षित आश्रयस्थान’ असणे या बाबींचा समावेश आहे. महासागराच्या मध्यभागी स्थित असल्यामुळे हे बेट तांबडा समुद्र, पर्शियन आखात आणि मलाक्का सामुद्रधुनीजवळील महत्त्वाच्या सागरी मार्गांवर लक्ष ठेवण्यास मदत करते. त्यामुळे भारताची एकूण सागरी क्षेत्रातील जागरूकताही वाढते.डॉ. श्रीकांत कार्लेकर पुणेस्थित भूविज्ञान अभ्यासक आणि लेखक आहेत. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.