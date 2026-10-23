Premium|Heartstopper Love Story : नात्यांचा शोध घेणारी प्रेमकथा

अनुश्री प्रधानहार्टस्टॉपर ही फक्त एक प्रेमकथा नाही, तर त्यापेक्षा खूप अधिक आहे. कोणासाठी तरी आपण उपलब्ध असणे, त्याचाविषयी पूर्वग्रह न बाळगता त्याला समजून घेणे, ती व्यक्ती जशी आहे तशीच राहू देणे जीवनात महत्वाचे असते. या निष्ठूर जगात समोरच्या माणसाला सहानुभूतीपूर्वक स्वीकारावे, हे या कथेत प्रभावीपणे पण तितक्याच हळूवारपणे मांडले आहे.काही प्रेमकथा वाचून संपल्यानंतरही आपल्या मनात एक हळूवार आठवण ठेवून जातात. अशीच एक प्रेमकथा म्हणजे हार्टस्टॉपर पुस्तक मालिका. पहिल्या प्रेमाची प्रेमभावना आणि बरेच काही आपल्याला हार्टस्टॉपर कथेतून अनुभवायला मिळते. हार्टस्टॉपर ही अॅलिस ओसेमन यांनी लिहिलेली आणि चित्रित केलेली ब्रिटिश वेबकॉमिक व ग्राफिक कादंबरी आहे. ही कथा चार्ली स्प्रिंग आणि निक नेल्सन या दोन शाळकरी सहाध्यायींभोवती फिरते. चार्ली समलिंगी आहे. तो दयाळू, संवेदनशील आहे. समोरच्याची मनापासून काळजी तो घेतो. संवेदनशील असला तरी तितकाच धीराचाही आहे. किशोरवयात तो अनेकदा असुरक्षितता आणि चिंता यांच्याशी झुंज देतोय. त्याच्या या अवस्थेमुळे आणि त्याच्या गुणांमुळे वाचकांना चार्लीबद्दल आपुलकी वाटू लागते. यातील दुसरी व्यक्तिरेखा आहे निक नेल्सन या लोकप्रिय रग्बी खेळाडूची. चार्लीप्रमाणेच निकही दुसऱ्याच्या भावना समजून घेणारा परिपक्व विचारांचा मुलगा आहे. चार्लीचे मित्र तर त्याला ‘गोल्डन रिट्रीव्हर’ म्हणतात.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .Premium|Kamlesh Sawant Biography : ‘खाकी’त रंगलेला खरा रंगकर्मी.सहा भागांमध्ये पसरलेली ही कथा चार्ली आणि निक यांच्या नात्याचा आढावा घेते, तसेच प्रत्येक भागात एक नवीन विषय मांडते.कथा सुरू होते, तेव्हा चार्ली आणि निक एका वर्गात एकत्र बसतात आणि लवकरच मित्रही होतात. निक स्ट्रेट आहे, असे वाटत असतानाही चार्लीला निकबद्दल प्रेमभावना निर्माण होते. जसजसे अधिक एकत्र वेळ घालवतात, तसतसे निक स्वतःच्या भावना आणि लैंगिकतेबद्दल विचार करू लागतो. त्यांच्या मैत्रीचे रूपांतर प्रेमात होऊ लागले आहे, याची त्यांना जाणीव होऊ लागते.निक आणि चार्ली त्यांच्या नात्याचा शोध घेऊ लागतात, तेव्हा ते नाते खासगी ठेवण्याचा निर्णय घेतात. कारण निक अजूनही आपल्या लैंगिकतेचा शोध घेत असतो. निक द्विलैंगिक असण्याशी जुळवून घेऊ लागतो आणि अखेरीस तो आईजवळ ही कबुली देऊन मन मोकळे करतो. त्यांचे नाते अधिक गंभीर होते, परंतु चार्लीला ॲनोरेक्सिया नावाच्या अन्नविकाराशी झुंज द्यावी लागते. निकला चार्लीच्या मानसिक आरोग्याची काळजी वाटते आणि तो त्याला मदत करू इच्छितो, परंतु चार्लीला मदत स्वीकारण्यात अडचण येते. चार्ली मानसिक आरोग्यासाठी वैद्यकीय मदत घेतो, तर निकला कळते की कोणावर प्रेम करणे म्हणजे त्याचा सर्व समस्यांचे निराकरण करता येणे शक्य असते असे नव्हे. चार्लीच्या मानसिक संघर्षामुळे त्यांच्या नात्याला कसोटीला सामोरे जावे लागते, परंतु ते एकमेकांना पाठिंबा देत राहतात. लवकरच ते उच्च शिक्षणासाठी शहराबाहेर जाण्याच्या नवीन आव्हानांना सामोरे जातात, तेव्हा दोघेजण त्यांच्या भविष्याचा आणि त्यांच्या नात्याचा विचार करतात..ही कथा सर्व काही परिपूर्ण होते असे भासवत नाही, तर पात्रे आयुष्यात पुढे जात आहेत आणि आपल्या भविष्याकडे अधिक आत्मविश्वासाने बघत आहेत हे दाखवते.कादंबरीत चार्लीची बहीण टोरी आणि त्यांचे मित्र ताओ, डार्सी, तारा, एल आणि आलेड या व्यक्तिरेखापण आहेत. आणि तेही किशोरावस्थेतील आपापल्या समस्यांना सामोरे जात आहेत. ही संपूर्ण कथा काही गंभीर विषयांवरही भाष्य करते. रोमान्ससोबतच यात बुलीइंग, अँक्झायटी, मानसिक आजार, होमोफोबिया, मैत्री, ओळख आणि किशोरवयात स्वतःला समजून घेण्याचा प्रयत्न करताना येणाऱ्या अडचणी यांचीही उकल करते.कथेतील सर्वात सुंदर गोष्ट म्हणजे त्यांच्या पालकांनी दिलेला आधार. दोघांचेही पालक त्यांच्या लैंगिकतेचा स्वीकार करताना दिसतात. परंतु दोघांच्याही पालकांना ही जाणीव आहे, की समाज त्यांच्या मुलांना सहजतेने स्वीकारणार नाही कारण एलजीबीटीक्यू+ लोकांकडे बघण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन वेगळा असतो. निक आणि चार्लीला येणाऱ्या अडचणींची त्यांना पूर्णपणे जाणीव आहे. या खुल्या मनाने दिलेल्या पाठिंब्यामुळेच दोघांनाही आपापल्या घरात सुरक्षित आणि प्रेमळ वातावरण मिळाले आहे. ही कथा हेच दाखवून देते, की पालकांचा भक्कम आधार आणि प्रेम असेल, तर तुम्ही जगातील सर्व काठिण्याला आणि टीकेला सहजपणे तोंड देऊ शकता..किशोरवयीन एलजीबीटीक्यू+ मुलांचा छळ ही अजूनही एक गंभीर समस्या आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या फ्री ॲण्ड इक्वल संस्थेच्या संशोधनात असे दिसून आले आहे, की एलजीबीटीक्यू+ मुलांना त्यांच्या इतर समवयस्कांच्या तुलनेत मौखिक, शारीरिक आणि ऑनलाइन छळ खूप जास्त प्रमाणात सोसावा लागतो. त्यामुळे त्यांच्या मानसिक आरोग्य, आत्मविश्वास आणि शालेय जीवनावर खोलवर परिणाम होतो. किशोरवयात आपल्या शब्दांचा आणि कृतींचा समोरच्या व्यक्तीवर होणारा दीर्घकालीन परिणाम या बुलीइंग करणाऱ्या मुलांना नीटसा समजत नाही. हार्टस्टॉपर वाचताना चार्लीची आत्महानी, त्याचा अन्नविकार आणि बिघडत चाललेल्या मानसिक आरोग्याशी त्याने दिलेली झुंज वाचकाला खूप वेदना देऊन जाते. त्याचे अनुभव दाखवतात की छळ, समलिंगी द्वेष आणि इतर वैयक्तिक संघर्ष कसे कायमस्वरूपी भावनिक जखमा करू शकतात. चार्लीचा प्रवास कधीकधी वाचायला कठीण ठरतो, परंतु हा प्रवास वाचकाचे डोळे उघडतो. ही कथा माणसाला आपल्या शब्दांचा आणि कृतींचा होणारा परिणाम याबद्दल विचार करण्यास आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सहानुभूतीने वागण्यास प्रवृत्त करते.या कादंबरीत सर्वात भावते ते मुख्य पात्रांचे व्यक्तिचित्रण. कथेतील किशोरवयीन मुलांची भावनिक बुद्धिमत्ता, त्यांनी समलैंगिक मित्रांविषयी दाखवलेली समज कौतुकास्पद वाटते. ही पात्रे वाचकांना संघर्ष काय असतो आणि त्या काळात स्वतःला समोरच्या व्यक्तीच्या जागी कल्पून त्यांच्या भावना अधिक संवेदनशीलतेने समजून घ्यायला शिकवतात..या कादंबरीची सर्वात मोठी ताकद म्हणजे त्यातील कलाकृती. हार्टस्टॉपर हे एक ग्राफिक नॉव्हेल असल्यामुळे, यातील चित्रे कथानकाचा एक महत्त्वाचा भाग आहेत. अॅलिस ओसेमन यांची रेखाचित्रे साधी पण प्रभावी आहेत. पात्रांच्या भावना शब्दांपेक्षा रेखाटनातून योग्यरित्या प्रकट होतात, ही या कादंबरीची मोठीच जमेची बाजू आहे. पॅनेल्समुळे पात्रांमधील शांत क्षणही प्रभावी वाटतात, त्यामुळे निक आणि चार्लीचे नाते अधिक गहिरे आणि प्रामाणिक वाटते. चित्रांचा साधेपणा कथेची ताकद कमी करत नाही; उलटपक्षी तो पात्रांच्या भावना केंद्रस्थानी ठेवण्यास मदत करतो. अनेक प्रसंगी एकच हावभाव किंवा एक नजर शब्दांपेक्षा अधिक काही सांगून जाते.हार्टस्टॉपर ही फक्त एक प्रेमकथा नाही, तर त्यापेक्षा खूप अधिक आहे. कोणासाठी तरी आपण उपलब्ध असणे, त्याचाविषयी पूर्वग्रह न बाळगता त्याला समजून घेणे, ती व्यक्ती जशी आहे तशीच राहू देणे जीवनात महत्वाचे असते. या निष्ठूर जगात समोरच्या माणसाला सहानुभूतीपूर्वक स्वीकारावे, हे या कथेत प्रभावीपणे पण तितक्याच हळूवारपणे मांडले आहे. म्हणूनच प्रेमकथा आवडणाऱ्या आणि काहीतरी वेगळे वाचायची इच्छा असणाऱ्या प्रत्येकाने हार्टस्टॉपर जरूर वाचावे.कादंबरी- हार्टस्टॉपरलेखिका ः अॅलिस ओसेमनप्रकाशन ः हॅशेट चिल्ड्रेन्स ग्रुप, लंडनसंपूर्ण संचाची किंमत ः ₹ २,२०० ते ३,५००लेखिका पुणेस्थित जर्मन भाषांतरकार असून खासगी कंपनीत मॅनेजर आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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