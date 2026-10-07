Premium|Space Control Weapons : अवकाशातही शस्त्रास्त्र स्पर्धेची नांदी

रोहित वाळिंबेपृथ्वीच्या कक्षेत शत्रूचे उपग्रह आणि अवकाशीय यंत्रणा नष्ट करू शकणारी ‘अवकाश नियंत्रण शस्त्रे’ (स्पेस कंट्रोल वेपन्स) तैनात केल्याची घोषणा अमेरिकेने नुकतीच केली आहे. अवकाशात प्रत्यक्ष शस्त्रास्त्रे तैनात केल्याची जाहीर माहिती देण्याची अमेरिकेची ही पहिलीच वेळ आहे. या घोषणेनंतर अपेक्षेप्रमाणे चीन आणि रशियाने अमेरिकेच्या धोरणांवर जोरदार टीका केली आहे. अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे आता इतर देशही उघडपणे अवकाशात शस्त्रे तैनात करण्यासाठी प्रयत्नशील होऊन नवी शस्त्रस्पर्धा पेटेल, असा इशारा आंतरराष्ट्रीय विश्लेषकांनी दिला आहे.अमेरिकेच्या हवाई दलाचे वरिष्ठ अधिकारी ट्रॉय मेन्क यांनी नुकत्याच झालेल्या एका परिषदेत अमेरिकेने पृथ्वीच्या कक्षेत शत्रूच्या कारवायांना रोखणारी ‘अवकाश नियंत्रण शस्त्रे’ (स्पेस कंट्रोल वेपन्स) तैनात केली असल्याची माहिती दिल्यामुळे जगभर खळबळ उडाली आहे. मेन्क यांनी शस्त्रांच्या सुरक्षेचे कारण देत त्यांच्या तंत्रज्ञानाबाबतची तांत्रिक माहिती देण्यास नकार दिला. मात्र अमेरिकेच्या स्पेस फोर्सच्या स्पष्टीकरणानुसार, या अवकाश नियंत्रण श्रेणीत दोन प्रकारची यंत्रणा समाविष्ट असण्याची शक्यता आहे, एक म्हणजे शत्रूचे उपग्रह थेट नष्ट करणारी शस्त्रे आणि दुसरी म्हणजे स्फोट न घडवता लेझर किंवा सिग्नल जॅमर्सद्वारे उपग्रहांची संपर्कयंत्रणा निष्प्रभ करणारी यंत्रणा. या यंत्रणा अमेरिकी सैन्याच्या आणि उपग्रहांच्या सुरक्षेसाठी आक्रमक तसेच संरक्षणात्मक अशा दोन्ही भूमिका बजावू शकतात, असा दावा करण्यात येत आहे. दरम्यान, अमेरिकेची ही घोषणा चीन आणि रशियासारख्या प्रतिस्पर्धी देशांना अवकाशात आक्रमक पाऊल उचलण्यापासून रोखण्यासाठी दिलेला एक प्रतिबंधक इशारा मानला जात आहे..रशिया व चीनची टीकाअमेरिकेच्या या ऐतिहासिक घोषणेनंतर अपेक्षेप्रमाणे चीन आणि रशिया या दोन्ही देशांनी अत्यंत तीव्र आणि आक्रमक शब्दांत अमेरिकेवर टीका केली आहे. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने आणि लष्करी विश्लेषकांनी, अमेरिकेचा हा निर्णय म्हणजे अवकाशातील शांतता भंग करून त्याचे रणांगणात रूपांतर करण्याचा धोकादायक प्रयत्न आहे अशी टीका केली आहे. चिनी तज्ज्ञांच्या मते, अमेरिकेचे हे धोरण केवळ सुरक्षेसाठी नसून, अवकाशातही स्वतःचे वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न आहे; तर, ‘अमेरिकेच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे चीन आणि इतर देशांना स्वतःच्या उपग्रहांचे संरक्षण करण्यासाठी प्रतिबंधक यंत्रणा विकसित करावी लागेल,’ असा सूर चिनी माध्यमांत उमटत आहे. मात्र त्यामुळे जागतिक स्तरावर न रोखता येणारी एक नवी शस्त्रस्पर्धा सुरू होण्याची शक्यता आहे.‘अवकाश शस्त्रांपासून पूर्णपणे मुक्त राहिले पाहिजे, ही रशियाची सुरुवातीपासूनची ठाम भूमिका आहे’, असे म्हणत रशियानेदेखील अमेरिकेवर टीका केली आहे. अमेरिकेने १९६७च्या आऊटर स्पेस कराराचे उल्लंघन केल्याचा आरोपही रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने केला आहे. रशियन विश्लेषकांच्या मते, अमेरिका शीतयुद्धाच्या काळातील स्टार वॉर्स या रणनीतीची पुनरावृत्ती करत आहे. अमेरिकेने पृथ्वीच्या कक्षेत शस्त्रे तैनात केल्यामुळे आता आंतरराष्ट्रीय करारांचे मूल्य शून्य झाले असून, यामुळे अवकाशातील अनिश्चितता आणि लष्करी तणाव पुन्हा वाढणार आहे, असा आरोपही रशियाने केला आहे. तर ज्या अमेरिकेने यापूर्वी इतर देशांवर उपग्रहविरोधी चाचण्यांचा आरोप केला होता, त्याच अमेरिकेने आता स्वतःच उघडपणे अवकाशात शस्त्रे तैनात करून जागतिक शस्त्रास्त्र स्पर्धेला खतपाणी घातले आहे, असा आरोप आंतराष्ट्रीय स्तरावरून होत आहे. सिक्युअर वर्ल्ड फाउंडेशनच्या अवकाश सुरक्षा आणि स्थैर्य विभागाच्या प्रमुख संचालक व्हिक्टोरिया सॅमसन यांच्या म्हणण्यानुसार, आता अमेरिकेला चीन आणि रशिया यांच्याकडूनही अशाच प्रकारच्या कारवाया होण्याची शक्यता गृहीत धरावी लागेल..Premium|Shivaji Maharaj Mughal War : शिवाजीराजांचा वाढता प्रभाव रोखण्यासाठी औरंगजेबाने महाबतखानाला दख्खनेत का पाठवले?.आऊटर स्पेस करारअमेरिकेने अवकाशात शस्त्रे तैनात केल्याची कबुली नुकतीच दिली असली, तरी अवकाशाचे लष्करीकरण ही आज अचानक सुरू झालेली प्रक्रिया नाही. १९५०च्या दशकात शीतयुद्धाच्या काळातच अमेरिका आणि रशिया या दोन्ही महासत्तांनी शत्रूचे उपग्रह नष्ट करण्याचे मार्ग शोधण्यास सुरुवात केली होती. मात्र त्यानंतरच्या दशकांमध्ये अवकाशात अशा प्रकारची शस्त्रे तैनात केली जाऊ नये, यासाठी जागतिक स्तरावर मोठे प्रयत्न झाले. याचाच एक भाग म्हणून १९६७मध्ये जगातील अनेक देशांनी ऐतिहासिक बाह्य अवकाश करारावर (आऊटर स्पेस करार) स्वाक्षऱ्या केल्या. या कराराने पृथ्वीच्या कक्षेत अण्वस्त्रांसारखी व्यापक विनाशकारी शस्त्रे तैनात करण्यास बंदी घातली. मात्र, पृथ्वीच्या कक्षेत पारंपरिक शस्त्रे तैनात करण्यावर या करारात कोणतीही सर्वसाधारण बंदी घालण्यात आली नाही, जी आजच्या काळातील सर्वात मोठी कायदेशीर त्रुटी ठरत आहे.शीतयुद्ध संपल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय राजकारणात सहकार्याचे एक नवे पर्व सुरू झाले आहे, अशी आशा वाटू लागली होती. विविध देशांनी एकत्र येऊन आंतरराष्ट्रीय अवकाश स्थानकेही उभारली. मात्र पुढे थोड्याच वर्षांत महासत्तांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षांमुळे अवकाश हळूहळू पुन्हा एका संभाव्य रणांगणात रूपांतरित होऊ लागले आहे. नोव्हेंबर २०२१मध्ये रशियाने जमिनीवरून मारा करणाऱ्या उपग्रहभेदी क्षेपणास्त्राची चाचणी घेतली. या चाचणीत रशियाने स्वतःचाच एक निकामी झालेला उपग्रह अवकाशात स्फोट घडवून नष्ट केला. या घटनेमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर रशियावर तेव्हा मोठ्या प्रमाणात टीकाही झाली होती, विशेषतः अमेरिकेने यावर तीव्र आक्षेप घेतला होता. अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या चाचणीला ‘अत्यंत बेजबाबदार आणि धोकादायक’ संबोधले. यामुळे आंतरराष्ट्रीय अवकाश स्थानकाला आणि तेथील अंतराळवीरांना धोका निर्माण झाल्याचा आरोप केला होता. या स्फोटामुळे अवकाशात १,५००हून अधिक मोठे तुकडे निर्माण झाले होते, ज्यावर अमेरिकी अंतराळ संस्था नासानेही कठोर शब्दांत टीका केली होती. मात्र आता त्याच अमेरिकेने अवकाशात शस्त्रे तैनात केल्याची कबुली दिली आहे.‘केसलर सिंड्रोम’ची भीतीपृथ्वीभोवती उपग्रह प्रचंड वेगाने फिरत असतात. या वेगात अवकाशात एखादे शस्त्र डागले किंवा उपग्रहांचा स्फोट झाला, तर त्यातून धातू आणि काचेचे हजारो सूक्ष्म तुकडे तयार होतात. हे तुकडे गोळीपेक्षाही कित्येकपटीने जास्त वेगाने अवकाशात फिरू लागतात. १९७८मध्ये नासाचे शास्त्रज्ञ डोनाल्ड केसलर यांनी या धोक्याचा इशारा दिला होता. त्यांच्या मते, असा एक स्फोट इतर उपग्रहांवर धडकून नवीन स्फोट घडवून आणतो. हीच ‘साखळी प्रतिक्रिया’ म्हणजेच केसलर सिंड्रोम आहे. अवकाशात युद्ध झाल्यास ही साखळी टप्प्याटप्प्याने संपूर्ण पृथ्वीभोवती कचऱ्याचे एक दाट आवरण तयार करेल. यामुळे मोबाईल नेटवर्क, इंटरनेट, जीपीएस, हवामान अंदाज आणि बँकिंग सेवा कायमच्या ठप्प होऊ शकतात. सर्वांत गंभीर बाब म्हणजे, या फिरणाऱ्या कचऱ्यामुळे मानवाला भविष्यात अवकाशात उपग्रह किंवा अंतराळवीर पाठवणे अशक्य होण्याचीही शक्यता आहे.अलीकडच्या काळात अवकाश महासत्तांच्या राजकीय वर्चस्वाचे नवे समरांगण ठरत चालले आहे. अमेरिकेच्या उघड कबुलीनंतर आता चीन आणि रशियाकडूनही अशाच प्रकारे आक्रमक पावलांची शक्यता आहे. उपग्रहांवर अवलंबून असलेली आधुनिक मानवी जीवनशैली, बँकिंग, दळणवळण आणि संरक्षण व्यवस्था या सर्व गोष्टी आता एका अदृश्य शस्त्रास्त्रांच्या छायेत आल्या आहेत. महासत्तांनी वेळेतच राजनैतिक चर्चांचा मार्ग स्वीकारून आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे पुनरुज्जीवन केले नाही, तर अवकाशातील हे युद्ध संपूर्ण मानवजातीला पुन्हा एकदा अंधारयुगात लोटू शकते.करारातील मुख्य तरतुदीआऊटर स्पेस करार हा आंतरराष्ट्रीय अवकाश कायद्याचा मुख्य पाया मानला जातो. ऑक्टोबर १९६७ रोजी अमलात आलेल्या या करारावर संयुक्त राष्ट्रांच्या पुढाकाराने अमेरिका, ब्रिटन आणि तत्कालीन सोव्हिएत महासंघाने स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. या करारातील मुख्य तरतुदींनुसार, अवकाश, चंद्र आणि इतर खगोलीय घटकांचा वापर केवळ शांततापूर्ण व मानवी कल्याणासाठीच केला जाईल. पृथ्वीच्या कक्षेत, चंद्रावर किंवा अवकाशात अण्वस्त्रे आणि विनाशकारी शस्त्रे तैनात करण्यास पूर्ण बंदी असेल. अवकाशावर किंवा चंद्रावर कोणत्याही एका देशाचा सार्वभौम अधिकार राहणार नाही. ते संपूर्ण मानवाचे सामायिक क्षेत्र असेल.लेखक दै. सकाळच्या पुणे आवृत्तीमध्ये उपसंपादक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.