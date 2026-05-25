Premium|Mutual fund loan guide : गुंतवणूक न मोडता मिळणार झटपट पैसे!म्युच्युअल फंड पोर्टफोलिओवर कर्ज घेणे का आहे फायदेशीर?

विशाखा बाग - gauribag7@gmail.comआजच्या काळात म्युच्युअल फंड हे गुंतवणुकीचे एक लोकप्रिय माध्यम बनले आहे. मात्र, अचानक उद््भवणाऱ्या आर्थिक गरजांसाठी कर्ज घ्यावे लागल्यास अनेक गुंतवणूकदार थेट वैयक्तिक कर्जाचा पर्याय निवडतात, ज्याचे व्याजदर तुलनेने जास्त असतात. अशा वेळी म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीवर कर्ज घेण्याचा पर्याय अधिक किफायतशीर आणि सोयीस्कर ठरू शकतो.पण सर्वजण म्युच्युअल फंडामध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून गुंतवणूक करत आहोत; पण बऱ्याच वेळा पैशांची तत्काळ गरज पूर्ण करण्यासाठी सर्वांनाच कधी ना कधीतरी कर्ज घ्यावेच लागते. अशा वेळी वैयक्तिक कर्ज महागात पडते, कारण त्याचा व्याजदर जास्त असतो. मात्र, म्युच्युअल फंडाच्या पोर्टफोलिओवर कर्ज घेणे म्हणजे गुंतवणूक मोडणे नव्हे. आपले फंड युनिट तारण ठेवून, त्यांना न विकता कर्ज मिळवण्याची ही एक सोय आहे..कर्जाचे प्रमुख फायदेम्युच्युअल फंडावर कर्ज घेण्याचा सर्वांत मोठा फायदा म्हणजे गुंतवणूक कायम ठेवून कर्ज मिळते. आपल्याला जितकी गरज आहे, तितकेच कर्ज घेता येते आणि त्यानुसारच व्याज भरावे लागते. याशिवाय वैयक्तिक कर्जाच्या तुलनेत व्याजदर कमी असतो. अनेक वेळा काही दिवसांतच कर्ज उपलब्ध होते.कोणत्या योजनांवर कर्ज मिळते?सर्व मोठ्या फंड हाउसेसच्या विविध योजनांवर कर्ज उपलब्ध असते. इक्विटी, डेट आणि बॅलन्स्ड फंडांवर कर्ज मिळू शकते. इक्विटी फंडांमध्ये लार्ज कॅप आणि मिड कॅप योजनांवर कर्ज सहज मिळते, तर डेट फंडांमध्ये लिक्विड, शॉर्ट टर्म आणि फिक्स्ड मॅच्युरिटी प्लॅनवर कर्ज उपलब्ध असते. बॅलन्स्ड फंडांमध्ये ॲग्रेसिव्ह आणि कन्झर्व्हेटिव्ह दोन्ही प्रकारांवर कर्ज मिळू शकते..कर्जाची मर्यादा आणि व्याजदरइक्विटी योजनांमध्ये साधारणतः सध्याच्या बाजारमूल्याच्या ५० टक्क्यांपर्यंत किंवा कमाल २० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळते. डेट फंडांवर ७० ते ८० टक्क्यांपर्यंत कर्ज मिळू शकते आणि त्याची कमाल मर्यादा एक कोटी रुपयांपर्यंत असते. व्याजदर साधारण आठ ते बारा टक्क्यांदरम्यान असतो, तर प्रोसेसिंग फी सुमारे एक टक्क्यापर्यंत असते.कर्जासाठी पात्रता आणि मर्यादाबँका आणि वित्तीय संस्था त्यांच्या मंजूर यादीतील योजनांवरच कर्ज देतात. गुंतवणूक त्या यादीतील योजनेमध्ये असल्यास कर्ज मिळते. मात्र, इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग स्कीमवर (ELSS) कर्ज मिळत नाही.जोखीम आणि अटीबाजारात घसरण झाल्यास तारण ठेवलेल्या युनिटचे मूल्य कमी होऊ शकते. अशा वेळी अतिरिक्त युनिट तारण ठेवावे लागू शकतात किंवा काही रक्कम भरावी लागू शकते. तसेच कर्जाच्या कालावधीत तारण ठेवलेले युनिट विकता येत नाहीत. बाजार वाढल्यास गुंतवणूकदाराला त्याचा फायदा मात्र मिळतो.कधी घ्यावे असे कर्ज?अल्पकालीन आणि तातडीच्या आर्थिक गरजांसाठी म्युच्युअल फंडावर कर्ज घेणे हा एक योग्य पर्याय ठरतो. यामुळे गुंतवणूक मोडावी लागत नाही आणि आर्थिक गरजाही पूर्ण होते.निष्कर्ष : वैयक्तिक कर्जाच्या तुलनेत म्युच्युअल फंडावर कर्ज घेणे हा अधिक किफायतशीर आणि व्यावहारिक पर्याय आहे. योग्य माहिती आणि नियोजन असल्यास गुंतवणूक न मोडता आर्थिक अडचणींवर सहज मात करता येऊ शकते.(लेखिका कॉर्पोरेट ट्रेनर आणि इन्व्हेस्टमेंट ॲडव्हायझर आहेत.).