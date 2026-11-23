अरविंद परांजपे - asparanj@gmail.comशेअर बाजारात गुंतवणूक करून सातत्याने चांगला परतावा मिळवणे ही केवळ आकडेमोड किंवा कंपनीची आर्थिक पत्रके तपासण्याची बाब नाही. त्यासाठी बाजाराचा सखोल अभ्यास, कंपन्यांच्या व्यवसायाचे मूल्यमापन, जोखमीचे भान आणि बदलत्या परिस्थितीत योग्य निर्णय घेण्याची क्षमता आवश्यक असते. गुंतवणुकीच्या या प्रवासात शास्त्राची शिस्त आणि कलेची कल्पकता या दोन्हींचा कस लागतो. मग गुंतवणूक हे शास्त्र आहे की कला? यशस्वी गुंतवणुकीसाठी या दोन्हींचा समन्वय कसा साधायचा? यावर टाकलेला हा प्रकाशझोत...दोन मित्र खूप दिवसांनी भेटतात. गप्पा मारताना एक जण दुसऱ्याला विचारतो, ‘‘तू खूप वर्षे शेअर बाजारात ट्रेडिंग करतो आहेस, तर तू बुल आहेस की बेअर?’’ दुसरा मित्र उत्तर देतो, ‘‘अरे, दोन्ही नाही. माझा प्रचंड तोटाच झाला आहे आणि मी तर गाढव ठरलो!’’ यातील विनोदाचा भाग सोडला, तरी असे दिसून येते, की शेअर बाजारात वैयक्तिक पातळीवर ट्रेडिंग किंवा गुंतवणूक करणाऱ्यांपैकी फारच थोडे जण फायदा कमावतात. ‘सेबी’च्या अहवालानुसार, ८६ टक्क्यांपेक्षा अधिक डेरिव्हेटिव्ह ट्रेडरना (फ्युचर्स अँड ऑप्शन्स) तोटा झालेला आहे. अर्थसल्लागार म्हणून काम करताना वारंवार असा अनुभव येतो, की गुंतवणूक म्हणून कित्येक कोटी रुपयांचे शेअर अनेक वर्षे बाळगणाऱ्यांनाही त्यांच्या शेअरवर वार्षिक परतावा (सीएजीआर) किती मिळाला किंवा मिळत आहे, याची माहिती नसते. (मी केलेल्या १५० शेअर गुंतवणूकदारांच्या पाहणीतही याला दुजोरा मिळाला.) ‘‘आमच्याकडे सर्व ब्लूचिप शेअर आहेत,’’ अशी फुशारकी मारणाऱ्यांना या शेअरवर गेल्या पाच वर्षांत मुदत ठेवींपेक्षाही (एफडी) कमी किंवा उणे परतावा मिळाला आहे, याची माहिती नसते. कमी परताव्यासाठी आपण किती जोखीम घेतली आहे, याचीही त्यांना जाणीव नसते. अनेकांना ‘डिव्हिडंड यील्ड’ म्हणजे काय, हेही माहीत नसते. त्यामुळे शेअरच्या दर्शनी मूल्यावर मिळालेल्या लाभांशाची टक्केवारी पाहून ते स्वतःची पाठ थोपटून घेतात. म्हणजे, दोन टक्क्यांपेक्षा कमी ‘डिव्हिडंड यील्ड’ मिळत असताना आपल्याला १५ टक्के लाभांश मिळतो आहे, असा गैरसमज ते करून घेतात. याचे मुख्य कारण म्हणजे गुंतवणूक करणे हे एक गहन शास्त्र आहे, याची बहुसंख्य लोकांना जाणीवच नसते. त्यांच्या दृष्टीने शेअरची निवड करताना मित्रांकडून, ब्रोकरकडून किंवा दूरचित्रवाणीवरील वाहिन्यांवरून मिळालेल्या टिप्स, गेल्या ५२ आठवड्यांतील शेअरच्या भावातील उच्चांक आणि नीचांक (हाय-लो) आणि कंपनीविषयीची जुजबी माहिती एवढाच आधार असतो. प्रत्यक्षात, शेअरमधील गुंतवणूक हा फावल्या वेळात करायचा उद्योग नाही. अर्थक्षेत्रातील सखोल ज्ञान, पूर्ण वेळ अभ्यास आणि प्रदीर्घ अनुभव यांच्या आधारेच लाभदायी गुंतवणूक करता येते. .‘‘गुंतवणूक कलेच्या बाबतीत एका गोष्टीकडे दुर्लक्ष होते. कोणत्याही फारशा ज्ञान नसलेल्या सर्वसामान्य गुंतवणूकदाराला किमान प्रयत्न करून काही वेळा अनपेक्षित लाभ होतो. पण असे यश वारंवार मिळवण्यासाठी मात्र, विशिष्ट प्रक्रिया राबवावी लागते आणि सामान्य शहाणपण पुरेसे नसते.’’- बेंजामिन ग्रॅहमथोड्या काळात मिळालेला लाभ हा बहुधा नशीब बलवत्तर असल्यामुळे मिळालेला असतो, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. पुरेशा अभ्यासाशिवाय शेअरची खरेदी केली, तर फायदा मिळवण्यासाठी पुन्हा नशिबाचीच साथ लागते. त्यामुळे नशिबावर हवाला न ठेवता दीर्घकाळात स्थिर गतीने आणि योग्य जोखीम लक्षात घेऊन परतावा मिळवायचा असेल, तर गुंतवणुकीचे शास्त्र आणि कला या दोन्हींमध्ये नैपुण्य मिळवणे आवश्यक आहे.‘‘अर्थशास्त्राप्रमाणेच गुंतवणूक ही कला जास्त आहे, शास्त्र कमी!’’ - हॉवर्ड मार्क्सअर्थशास्त्र आणि गुंतवणूक : मर्यादाइकॉनॉमिक्स म्हणजे अर्थशास्त्र. या शब्दात ‘शास्त्र’ हा शब्द असला, तरी शास्त्र ठरवणाऱ्या सर्व निकषांवर अर्थशास्त्र पूर्णपणे उतरत नाही. कोणत्याही शास्त्रात नियंत्रित पद्धतीने प्रयोग (कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स) करून निष्कर्ष काढता येतात. शिवाय, आधी केलेले प्रयोग त्याच पद्धतीने पुन्हा करून त्यांची खात्री करता येते आणि त्यातून कारण-परिणाम संबंध (कॉज-इफेक्ट) प्रस्थापित करता येतो. महत्त्वाचे म्हणजे अशा प्रयोगांची पुनरावृत्ती करणे शक्य असल्यामुळे त्यातून मिळालेल्या निष्कर्षांवर भविष्यातही अवलंबून राहता येते. परंतु, अर्थशास्त्रात आणि गुंतवणुकीच्या विश्वात असे निकष पूर्णपणे लावता येत नाहीत. अनिश्चितता हा या दोन्ही विषयांचा स्थायीभाव आहे. जागतिक आणि देशांतर्गत आर्थिक प्रगतीवर परिणाम करणाऱ्या अनेक घटकांमधील कार्यकारण संबंधांमध्ये सातत्य दिसून येत नाही. पूर्वी एखादी घटना घडली होती, म्हणून ती याही वेळी घडेल, असे नसते. या घटकांचा अभ्यास करूनही ठामपणे भाकीत करता येत नाही. असे असूनही, या सर्व घटकांचा अभ्यास करूनच पुढील काळाचे अंदाज बांधता येतात.काही महत्त्वाचे घटकसोने-चांदीसारख्या मालमत्ता प्रकारांमधील मागणी-पुरवठ्यामुळे आणि अन्य कारणांमुळे होणारे चढ-उतार, देशातील आणि आंतरराष्ट्रीय व्याजदर, रोखे परतावा (बाँड यील्ड), डॉलर-रुपया विनिमय दर, परकी चलनाची गंगाजळी, शेअरचे भाव, स्थावर मालमत्तेचे भाव, कच्च्या तेलाचे दर, महागाईचा दर, देशाचा आणि आंतरराष्ट्रीय आर्थिक विकास दर, बेरोजगारीचे प्रमाण, रिझर्व्ह बँक आणि अन्य देशांतील (विशेषतः अमेरिकेतील फेडरल रिझर्व्ह) मध्यवर्ती बँकांचे वित्तीय धोरण, केंद्र आणि राज्य सरकारांचे अर्थसंकल्प, त्यांतील करप्रस्ताव आणि अन्य धोरणात्मक घोषणा आदी. या सर्व घटकांमधील कार्यकारण संबंध सतत बदलत असतात. एखादी ठरावीक कृती केली, की ठरावीक परिणाम दिसतीलच, असे सांगता येत नाही. उदा. सोने आणि शेअरच्या भावांमध्ये काही वेळा दिसणारा व्यस्त संबंध भविष्यातही कायम राहील, असे सांगता येत नाही. त्यामुळे मॅक्रो आणि मायक्रो इकॉनॉमिक्समधील विविध घटकांचे एकमेकांशी असलेले बदलते संबंध लक्षात घेऊन त्यांचे संभाव्य परिणाम समजून घेणे अवघड असते. बहुतेक तज्ज्ञ घटना घडल्यानंतर तिची काहीतरी कारणमीमांसा करतात; पण अनेकदा त्यात तथ्य कमीच असते. असे असले, तरी दीर्घकाळात कंपनीची गुणवत्ता, तिचा आर्थिक नफा (ईपीएस) आणि त्या कंपनीच्या मूल्यांकनानुसार शेअरचे भाव अवलंबून असतात, हे निश्चित आहे. म्हणूनच गुंतवणूक करण्यापूर्वी कंपनीच्या व्यवसायाचे योग्य मूल्यांकन करणे आणि त्याची तुलना शेअरच्या बाजारभावाशी करणे आवश्यक असते, असे मूल्यांकन करताना ‘डिस्काउंटेड कॅश-फ्लो’ या तंत्राचा प्रामुख्याने उपयोग केला जातो. मात्र, मूल्यांकन करताना व्याजदर आणि कंपनीच्या वाढीचा अंदाज यांसारख्या काही बाबी व्यक्तिसापेक्ष असतात. त्यामुळे वेगवेगळ्या व्यक्तींनी केलेल्या मूल्यांकनांमध्ये मोठी तफावत पडू शकते. अशा वेळी निर्णय घेताना शास्त्राच्या पलीकडे जाऊन कलेचा, म्हणजेच विवेकी विचारांचा (जजमेंटचा) आधार घ्यावा लागतो.‘‘तुम्हाला बाजारापेक्षा (निर्देशांकापेक्षा) सरस परतावा मिळवायचा असेल, तर तुम्हाला सर्वसामान्य गुंतवणूकदारापेक्षा वरच्या पातळीवरचा विचार करावा लागेल.’’- हॉवर्ड मार्क्स, प्रसिद्ध गुंतवणूकदारशास्त्र महत्त्वाचे; पण पुरेसे नाही!मायक्रो इकॉनॉमिक्सचा अभ्यास म्हणजे व्यक्ती, ग्राहक आणि उद्योग-व्यवसाय यांचा अभ्यास. कंपनीचे फंडामेंटल ॲनालिसिस (मूलभूत विश्लेषण) म्हणजे एखाद्या कंपनीशी संबंधित आर्थिक, तांत्रिक आणि व्यावसायिक अशा सर्व पैलूंचे विश्लेषण करणे. ही गुंतवणुकीच्या अभ्यासाची सुरुवातीची पायरी आहे. त्याचबरोबर कंपनीचे प्रवर्तक आणि व्यवस्थापक यांची गुणवत्ता आणि निष्ठा हे दोन निकष अतिशय महत्त्वाचे असतात. कंपनीच्या आर्थिक पत्रकांची तपासणी करून हे निकष योग्य आहेत की नाहीत, याची माहिती शास्त्र देऊ शकते. मात्र, कंपनीच्या भांडवलाचा योग्य वापर करून व्यवस्थापन किती लाभदायी व्यवसायवृद्धी साधेल, याचा अंदाज घेणे ही कला आहे. कारण त्यासाठी सहजपणे न दिसणाऱ्या बाबींचाही विचार करावा लागतो..Premium|India Middle Income Trap : भारताची अर्थव्यवस्था मोठी होतेय, पण नागरिकांचे उत्पन्न कमीच; मध्यम उत्पन्नाच्या सापळ्यातून बाहेर पडण्याचे आव्हान.शास्त्राला कलेचा आधार हवा!साधारण परतावा मिळवण्याची अपेक्षा असेल, तर केवळ इंडेक्स फंडात गुंतवणूक केली तरी चालू शकते. परंतु, बाजारापेक्षा वरचढ परतावा मिळवायचा असेल, तर सर्वसामान्य गुंतवणूकदारापेक्षा वेगळा आणि अधिक सखोल विचार करणे आवश्यक असते. हॉवर्ड मार्क्स याला वरच्या पातळीची विचारक्षमता म्हणतात. त्यासाठी गुंतवणुकीचे निर्णय घेताना एकाच वेळी अनेक बाबींचा एकत्रित विचार करावा लागतो.‘‘शेअर्समधील गुंतवणूक ही कला आहे, शास्त्र नाही. जे फक्त गणिती पद्धतीने विचार करायला शिकले आहेत, त्यांना मोठा तोटा होतो.’’ - पीटर लिंचशास्त्र म्हणजे बिनचूकता, असे मानले जाते. काळा किंवा पांढरा यांपैकी एक रंग निवडून निर्विवाद निर्णय घेता येतो. त्याची वारंवार चाचणी करून खात्रीही करता येते. मात्र, गुंतवणुकीत असे करता येत नाही. काळ्या आणि पांढऱ्या रंगांच्या मिश्रणातून तयार होणाऱ्या करड्या रंगाच्या अनेक छटा ओळखून त्यांपैकी योग्य छटा निवडावी लागते.‘‘गुंतवणूक हे जेवढे शास्त्र आहे, तेवढीच कलाही आहे. त्यामुळे ती कधीच ठरावीक पद्धतीने करणे शक्य नसते. म्हणूनच मी नेहमी म्हणतो, की यांत्रिक आणि निश्चित रीतीने नव्हे, तर लवचीक राहून मानसिक शक्तीचा उपयोग करून गुंतवणुकीत यश मिळवावे लागते.’’ - हॉवर्ड मार्क्सगेम चेंजर घटक : आतला आवाजगुंतवणूक करताना अंतर्ज्ञानाचा, म्हणजेच अंतःप्रेरणेचा उपयोग महत्त्वाचा ठरतो. आतला आवाज काय सांगतो, याला विशेष महत्त्व असते. वरकरणी दिसणाऱ्या गोष्टींमध्ये दडलेली विशेष बाब हेरून त्यातून लाभ मिळवण्याच्या प्रक्रियेत गुंतवणूकदाराची समज आणि असामान्य विचार करण्याची क्षमता महत्त्वाची असते. ‘आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग’ म्हणजे रूढ पद्धतींपलीकडे जाऊन वेगळा विचार करणे. अशा विचारातून ‘मल्टिबॅगर शेअर’ शोधता येऊ शकतात. सर्वसाधारणपणे प्रचलित असलेली सूत्रे सर्वांनाच माहीत असतात. मात्र, त्यांचा योग्य उपयोग करण्याची दृष्टी असलेले फंड मॅनेजर गुंतवणुकीतून चांगला परतावा मिळवू शकतात. अंतःप्रज्ञा कमी-अधिक प्रमाणात सर्वांमध्ये असते. मात्र, काही जणांना तिचा उपयोग करण्याची विशेष क्षमता असते. या क्षमतेचा उपयोग करून फंड मॅनेजर लाभदायी गुंतवणूक करतात. कारण कंपनीचे मूल्यांकन करणे ही एक कला आहे. त्यात शास्त्राचा उपयोग महत्त्वाचा असला, तरी त्याला मर्यादा आहेत. फंड मॅनेजरने निवडलेले शेअर मल्टिबॅगर ठरतात, म्हणजेच त्यांच्यापासून अनेक पटींनी परतावा मिळतो, तेव्हा लक्षात ठेवले पाहिजे, की ही काही दिव्यदृष्टी किंवा दैवी शक्ती नसते. गुंतवणूकशास्त्राचा सखोल अभ्यास, दीर्घ अनुभव, पारखी नजर आणि त्याबरोबरीने थोडे नशीब, यांमुळे असामान्य कामगिरी घडते. जसा एखादा कलाकार सर्वसामान्य व्यक्तीपेक्षा वेगळा विचार करून कलाकृती निर्माण करतो, तसेच फंड मॅनेजर मेहनतीने आणि अभ्यासाने विकसित केलेली गुंतवणूक प्रक्रिया राबवतात. जोखीम कमी करण्याचा प्रयत्न करून मगच शेअरची निवड करतात. विश्लेषकांनी तयार केलेल्या यादीतून कोणते शेअर निवडायचे, याचा निर्णय घेताना फंड मॅनेजरच्या अनुभवाचा आणि अंतःप्रेरणेचा कस लागतो.कला म्हणजे मानवी कल्पकतेचे आणि प्रतिभेचे दर्शन. असे मानले जाते, की मानवी मेंदूचा डावा भाग विश्लेषण करणारा आणि तर्काने विचार करणारा असतो. शास्त्रीय व गणिती नियमांनुसार काम करणे हे या भागाचे वैशिष्ट्य मानले जाते. याउलट, उजव्या भागाचा संबंध कल्पकता आणि प्रतिभेशी जोडला जातो. विखुरलेले बिंदू जोडून एखादी आकृती तयार करायची असेल, तर कल्पकता महत्त्वाची ठरते. केवळ तार्किक विचार करून उपयोग होत नाही.उदा. एखाद्या कंपनीच्या आर्थिक पत्रकांमधील आकडेवारी आणि माहितीच्या पलीकडे जाऊन कंपनीचे व्यवस्थापन किती सक्षम आहे, तिची पुढील वाटचाल किती वेगाने होईल आणि नफा किती वाढू शकेल, याचा अंदाज घेण्यासाठी शास्त्रापेक्षा कलेचा उपयोग अधिक होतो. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे उपलब्ध माहितीच्या आधारे (जी अनेकदा अपुरी असते) दिसणारे बिंदू जोडणे (कनेक्टिंग डॉट) आणि दोन ओळींमधील अर्थ समजून घेणे (रीडिंग बिटवीन द लाइन्स), ही क्षमता कल्पकतेमुळे विकसित होते. भविष्यात अनेक गोष्टी बदलणार असतात. या सर्व बदलांचे अचूक गणिती प्रारूप तयार करता येत नाही. यासाठी अर्थातच गुंतवणुकीचा दीर्घ अनुभव गाठीशी असणे आणि शेअर बाजाराच्या उत्कर्ष व अपकर्षाच्या चक्रांतून प्रवास केलेला असणे गरजेचे असते. बाजारातील अनेक चक्रांचा अनुभव घेणे आणि त्यांचा डोळसपणे अभ्यास करणे, यातून परिस्थितीचा अंदाज घेण्याची क्षमता वाढू शकते, याचा अर्थ अंधारात तीर मारणे नव्हे किंवा केवळ टेक्निकल ॲनालिसिस करून ट्रेडिंग करणेही नव्हे! यापेक्षा कितीतरी अधिक प्रगल्भता आवश्यक असते. शास्त्रशुद्ध कार्यपद्धती (प्रोसेसेस) आणि अनुभवातून मिळालेल्या ज्ञानाला जेव्हा अंतर्मुख विचारांची आणि कल्पकतेची जोड मिळते, तेव्हा गुंतवणुकीतील यशात सातत्य येण्याची शक्यता वाढते. म्युच्युअल फंडांकडे तज्ज्ञ फंड मॅनेजर असतात. ते अनेक कंपन्यांचा समावेश असलेला पोर्टफोलिओ तयार करतात. समाजाच्या मानसिकतेचा अभ्यास करणारे फंड मॅनेजर शास्त्र आणि कला या दोन्हींचा आधार घेतात. त्यामुळे त्यांची कामगिरी बाजाराच्या निर्देशांकापेक्षा आणि अन्य म्युच्युअल फंड योजनांच्या तुलनेत सरस ठरू शकते. उदा. पूर्वी सरकारी बँका आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांचे शेअर फारसा परतावा देणारे नाहीत, अशी अनेक फंड मॅनेजरची धारणा होती. त्यामुळे त्यांची पसंती खासगी बँका आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या शेअरना असे. मात्र, २०१४ पासून सरकारी बँकांच्या कामकाजात लक्षणीय सुधारणा झाली. त्यांच्या अनुत्पादक कर्जांचे (एनपीए) प्रमाण खाली आले आणि नफा वाढू लागला. तंत्रज्ञानाच्या बाबतीतही त्यांनी खासगी बँकांशी स्पर्धा करत आपले स्थान बळकट केले. या सर्व बदलांची दखल घेऊन ज्या फंड मॅनेजरनी सरकारी बँकांचे शेअर खरेदी केले, त्यांच्या योजनांमधील गुंतवणूकदारांना चांगला फायदा झाला. ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर संरक्षण क्षेत्रातील सरकारी आणि खासगी कंपन्यांनाही विशेष प्रोत्साहन मिळाले आणि त्यांच्या शेअरच्या भावात वाढ झाली. म्हणजेच, रूढ समजुतींना छेद देऊन बदलत्या परिस्थितीचा वेगळ्या दृष्टिकोनातून विचार करण्याची कला ज्या गुंतवणूकदारांकडे असते, ते यशस्वी ठरू शकतात..शास्त्र आणि कलेचा समन्वयजीवनातील प्रत्येक क्षेत्रात शास्त्र आणि कला यांच्या संगमातून भव्य-दिव्य निर्मिती होऊ शकते. या संदर्भात प्रसिद्ध संगीततज्ज्ञ तालयोगी पं. सुरेश तळवलकर यांनी सांगितले आहे, की शास्त्र, तंत्र, विद्या आणि कला या चारही गुणांचा समावेश असलेले कलाकार संगीत क्षेत्रात मोठे होतात. संगीताची उपासना करणारा विद्यार्थी सुरुवातीला गायनाचे किंवा वादनाचे तंत्र आत्मसात करतो. त्यानंतर त्याचे शास्त्र, म्हणजे यम-नियम (काय करावे आणि काय करू नये), समजून घेतो. त्याबरोबरीने संगीतविद्येचा, म्हणजे राग-रागिण्या, बंदिशी आणि ताल यांचाही अभ्यास करतो. या तिन्ही गोष्टी गुरूंकडून शिकता आणि शिकवता येतात. परंतु, या तिन्हींत पारंगत झालेल्या विद्यार्थ्याच्या सादरीकरणाला कलेचा स्पर्श होणे आवश्यक असते. कला केवळ शिकवता येत नाही, तर ती आत्मसात करावी लागते. म्हणजेच, कलाकार होण्यासाठी तंत्र आणि शास्त्र यांची साधना करावी लागतेच; पण कलेची जन्मजात देणगी नसेल, तर कलाविष्कार अपुरा राहू शकतो.‘‘विद्या (म्हणजे ज्ञान) हे बाहेरून आत येते, तर कला ही आतून बाहेर येते. विद्या सुपारीसारखी देता येते, तर कला तपकिरीसारखी उचलावी लागते.’’- ‘कट्यार काळजात घुसली’, लेखक : पुरुषोत्तम दारव्हेकरहे तत्त्व गुंतवणुकीतही लागू करता येते. केवळ सांख्यिकी (क्वांट) प्रारूपांमधील सूत्रांच्या आधारावर गुंतवणूक करणे अपुरे ठरते. त्याला मानवी कल्पकतेची जोड दिली, तर अधिक चांगले यश मिळू शकते.‘ॲसेट ॲलोकेशन’ची कलाआर्थिक नियोजन करताना कोणत्या गुंतवणूक प्रकारात किती प्रमाणात पैसे गुंतवावेत, हे ठरवण्याच्या प्रक्रियेला ‘ॲसेट ॲलोकेशन’ म्हणतात. इक्विटी शेअर, निश्चित उत्पन्न देणारे गुंतवणूक प्रकार (डेट), सोने-चांदी आणि स्थावर मालमत्ता (रिअल इस्टेट) यांचे प्रमाण किती असावे, हा निर्णय प्रत्येक गुंतवणूकदाराला घ्यावा लागतो. ‘ॲसेट ॲलोकेशन’ करण्यासाठी सर्वांना लागू होतील, असे निश्चित नियम नाहीत. या बाबी सापेक्ष असतात (सब्जेक्टिव्ह असतात; ऑब्जेक्टिव्ह म्हणजे वस्तुनिष्ठ नसतात). अपेक्षित परतावा आणि स्वतःची जोखीम घेण्याची क्षमता यांचा एकत्रित विचार करून प्रत्येकाने हे प्रमाण ठरवायचे असते. यातील शास्त्राचा भाग असा, की गुंतवणुकीत विविधता ठेवल्यामुळे जोखीम कमी होण्यास मदत होते. मात्र, कोणत्या गुंतवणूक प्रकारात किती प्रमाणात पैसे गुंतवावेत आणि हे प्रमाण कधी व कसे बदलावे, ही कला आहे.डेट, इक्विटी, सोने आणि स्थावर मालमत्ता हे गुंतवणूक प्रकार आपल्या पोर्टफोलिओमध्ये किती प्रमाणात असावेत, यासाठी काही सर्वसाधारण ठोकताळे असले तरी प्रत्येक गुंतवणूकदाराला स्वतंत्रपणे विचार करून हे प्रमाण ठरवावे लागते. प्रवाहाविरुद्ध जाऊन ‘कॉन्ट्रा बेट्स’ घेणारे गुंतवणूकदारही यशस्वी होऊ शकतात. जेव्हा बहुसंख्य गुंतवणूकदार विक्री करत असतात, तेव्हा लोभी बनून खरेदी करण्याची योग्य वेळ असते, हे वॉरन बफेट यांचे तत्त्व परिस्थितीनुसार आचरणात आणले पाहिजे. याचा अर्थ, बाजार पडत असतानाही ‘एसआयपी’ सुरू ठेवणे, स्मॉल कॅप आणि मिड कॅप योजनांचे मागील परतावे कितीही चांगले असले, तरी त्यांतील गुंतवणुकीचे प्रमाण मर्यादित ठेवणे आणि त्या काळात लोकप्रिय असलेल्या (फ्लेव्हर ऑफ द सीझन) योजनांमध्ये, उदा. डिफेन्स सेक्टर फंडमध्ये, केवळ लोकप्रियतेच्या प्रभावाखाली येऊन गुंतवणूक न करणे, अशा लाभदायी गोष्टी करण्यासाठी प्रवाहाविरुद्ध पोहण्याची कला शिकावी लागते. त्यासाठी आपल्या आर्थिक उद्दिष्टांनुसार पोर्टफोलिओची रचना करणे आणि काळानुसार व गरजेनुसार त्यात बदल करणे, काही गुंतवणुकी कमी करणे किंवा नव्याने भर घालणे आवश्यक असते. यातून परतावा आणि जोखीम यांचा समन्वय साधता येतो. ही कला ज्याला साधते, तो यशस्वी गुंतवणूकदार होण्याच्या दिशेने वाटचाल करू शकतो.‘‘गुंतवणूक करणे ही कला आहे, शास्त्र आहे की कौशल्य? माझ्या मते, पहिले कला, दुसरे कौशल्य आणि शेवटी शास्त्र!’’ - सेठ क्लारमनमी काय करू शकतो?अनेक वर्षे सातत्य राखून शेअरमधून किमान दोन अंकी, म्हणजे वार्षिक १० टक्के चक्रवाढ दराने परतावा (सीएजीआर) मिळवणे सोपे नाही. फार थोड्या गुंतवणूकदारांना हे साध्य होते. त्यासाठी आवश्यक असलेला भरपूर वेळ देऊन गुंतवणुकीचे शास्त्र आणि कला आपण आत्मसात करू शकतो, याची खात्री असेल, तरच शेअरमधील गुंतवणुकीची बिकट वाट धरावी; अन्यथा, म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करणे हा तुलनेने सोपा आणि लाभदायी पर्याय ठरू शकतो. गुंतवणुकीतील जोखीम कमी करण्याचा सर्वाधिक परिणामकारक आणि सहज अवलंबता येणारा उपाय म्हणजे गुंतवणुकीत विविधता (डायव्हर्सिफिकेशन) ठेवणे. म्युच्युअल फंडांच्या विविध योजनांमध्ये ‘एसआयपी’च्या माध्यमातून गुंतवणूक करून हे सहजसाध्य करता येते. आपली नोकरी किंवा व्यवसाय उत्तम रीतीने सांभाळूनही आर्थिक स्वप्ने साकार करता येतात. कोट्यवधी गुंतवणूकदारांनी हे साध्य केले आहे.(लेखक गुंतवणूक क्षेत्रातील अनुभवी सल्लागार आहेत. ९८५०५६९०७५).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.