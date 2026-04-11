Premium|Vidarbha dairy revolution setback : अचलपूरचा 'अमूल' प्रयोग का फसला? ४० महिला दूध संस्थांचा प्रवास आणि राजकीय आयुष्यातील एका मोठ्या अपयशाची प्रामाणिक कबुली!

बच्चू कडू - Bacchuprahar41@gmail.comपश्चिम महाराष्ट्रात दुग्ध व्यवसाय हा छंद नव्हता; तर एक गरज होती. दुष्काळी परिस्थितीत जगण्यासाठी लोकांनी हा व्यवसाय स्वीकारला. सहकारातून दुग्ध व्यवसायाच्या क्रांतीचा आमचा प्रयोग अपेक्षेप्रमाणे यशस्वी झाला नाही; पण आम्हाला एक शिकवण देऊन गेला. आम्ही जेव्हा अचलपूर विधानसभा मतदारसंघाचा विकास कसा करायचा, याचा विचार करत होतो तेव्हा एक गोष्ट आमच्या डोक्यात ठाम होती - विकास कागदावर होत नाही, तो प्रत्यक्षात घडवावा लागतो. म्हणून आम्ही काही निवडक सहकारी-कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी यांचा अभ्यास दौरा आयोजित केला. तो साधा नव्हता; तर आमच्या विचारांना दिशा देणारा होता.संगमनेर, फलटण, राहुरी - पश्चिम महाराष्ट्रातील हा संपूर्ण पट्टा आम्ही अक्षरशः पिंजून काढला. मोठ्या डेअऱ्यांपासून ते छोट्या शेतकऱ्यांच्या गोठ्यांपर्यंत आम्ही भेटी दिल्या. लोकांच्या घरात जाऊन चर्चा केली. त्यांच्या आयुष्याचा अभ्यास केला. दुग्ध व्यवसाय त्यांच्या कुटुंबाचा कणा कसा बनला, हे समजून घेतलं. .गरजेतून उभा राहिलेला व्यवसाय यशाचं खरं सूत्रया अभ्यासातून आम्हाला एक गोष्ट स्पष्ट झाली, की पश्चिम महाराष्ट्रात दुग्ध व्यवसाय हा छंद नव्हता; तर गरज होती. दुष्काळी परिस्थितीत जगण्यासाठी लोकांनी हा व्यवसाय स्वीकारला. त्याच गरजेतून त्यांनी त्याला आकार दिला. ज्यांच्याकडे पर्याय नव्हता, त्यांनी मार्ग तयार केला आणि तोच पुढे विकासाचा पाया ठरला.महिलांचा सहभाग ः दुग्ध व्यवसायाचा खरा आधारपश्चिम महाराष्ट्रात एक गोष्ट ठळकपणे दिसली, दुग्ध व्यवसायाचा कणा म्हणजे महिला. जनावरांचं संगोपन, दूध काढणं, त्यांची काळजी घेणं हे महिलांनी जबाबदारीने केलं. पुरुषांनी चारा आणि बाजारपेठ सांभाळली. या एकत्रित सहभागामुळे व्यवसाय उभा राहिला; पण विदर्भात परिस्थिती वेगळी होती. इथे दुग्ध व्यवसायाची सवय नव्हती. लोक शेतीवर अवलंबून होते. जोडधंदा हा विचारच अनेकांच्या मनात नव्हता. तेव्हा आम्ही ठरवलं - इथे विकास करायचा असेल; तर विचार बदलावा लागेल..Premium| Usagaon social movement: पुनर्वसन, प्रशिक्षण आणि परिवर्तनाची भूमी असणारे उसगाव .अमूल मॉडेल ः महिलांच्या जिद्दीचा धडाआम्ही गुजरातमध्ये जाऊन अमूल मॉडेलचा अभ्यास केला. तिथे महिलांनी उभा केलेला दुग्ध व्यवसाय पाहून आम्हाला दिशा मिळाली. महिलांनी उद्योग उभा केला, चालवला आणि वाढवला - ही गोष्ट आमच्यासाठी प्रेरणादायी होती. आम्ही ठरवलं, महिलांच्या माध्यमातून दुग्ध व्यवसाय उभा करायचा. सहकारी महिला दूध उत्पादक तयार करायच्या, सहकारी दूध संस्था उभ्या करायच्या आणि त्यातून एक सहकार दूध संघ तयार करायचा.गावागावात बैठका घेतल्या. महिलांना प्रशिक्षण दिलं. चारा व्यवस्थापन, दुग्ध व्यवसायाचं नियोजन. पशूंचं आरोग्य व्यवस्थापन या सगळ्यावर बारकाईने अभ्यासपूर्ण काम केलं.गाईंची निवड ः आमचा महत्त्वाचा टप्पादुग्ध व्यवसाय उभा करताना आम्ही गाईंच्या निवडीवर विशेष लक्ष दिलं. विदर्भाच्या मातीमध्ये कोणत्या गाई सूट होतील, त्या किती दूध देतील, आरोग्य कसं राहील, याचा अभ्यास केला. सुरुवातीला महाराष्ट्र शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाच्या मार्गदर्शनातून आम्ही पश्चिम महाराष्ट्रातून जर्सी आणि होल्स्टीन फ्रिजियन गाई खरेदी केल्या. त्या गाई सुरुवातीला चांगल्या वाटल्या.दूध उत्पादनही ठीक होतं; पण काही दिवसांनी अडचणी सुरू झाल्या. विदर्भाच्या उष्ण वातावरणात त्या गाई टिकल्या नाहीत. वारंवार आजारी पडू लागल्या. काही गाईंचा मृत्यूही झाला. त्यातच दुधातील फॅट कमी असल्यामुळे बाजारभाव कमी मिळत होता. संगोपनाचा खर्च मात्र वाढत होता. तेव्हा आम्ही ठरवलं - या गाई आपल्या भागासाठी योग्य नाहीत..हरियाना मॉडेल ः नव्या दिशेचा शोधयानंतर आम्हाला हरियानातील गाईंबद्दल माहिती मिळाली. आम्ही काही कार्यकर्त्यांसह करनाल येथे जाऊन अभ्यास केला. आठ दिवस तिथे राहून निरीक्षण केलं. त्या गाई अधिक काटक वाटल्या. वातावरणाशी जुळवून घेणाऱ्या वाटल्या. तयारी, प्रशिक्षण आणि शिस्त, या वेळी आम्ही घाई केली नाही. हरियानातील तज्ज्ञांना अचलपूर आणि चांदूरबाजार येथे बोलावलं. त्यांनी गोठे, चारा प्लॉट पाहिले. त्यांनी स्पष्ट सांगितलं - हिरवा चारा हा दुग्ध व्यवसायाचा कणा आहे. मग आम्ही चारा व्यवस्थापन सुधारलं. साठा तयार केला.योग्य वेळ... योग्य निर्णयगाई खरेदी करताना आम्ही वेळ निवडली - हिवाळा. जेणेकरून गाईंना वातावरणाशी जुळवून घेता येईल. हिरवा चारानिर्मितीही मोठ्या प्रमाणात करता येईल. काही गोठे बांधकामात दुरुस्त केले. व्यवस्थापनात काही आवश्यक ते बदल करून घेतले. सर्व तयारीनंतर आम्ही हरियानातून गाई खरेदी करून आणल्या. या वेळी आम्ही अधिक सावध होतो.४० महिला दूध संस्थांची उभारणीया सगळ्या प्रयत्नांतून सहकाराच्या माध्यमातून ४० महिला दूध संस्था उभ्या राहिल्या. दूधनिर्मिती सुरू झाली. दूध संकलन सुरू झालं. केंद्रे उभी राहिली. काही गावांत महिलांनी जोरदार सुरुवात केली; पण काही महिन्यांतच अडचणी आल्या. काही गावांत व्यवस्थापनात समस्या आल्या.दूध व्यवसायात फॅट आणि एसएनएफ या घटकांवर आधारित दर ठरवले जातात; मात्र पश्चिम महाराष्ट्र आणि आपल्या भागामध्ये त्यामध्ये स्पष्ट तफावत दिसून येते. पश्चिम महाराष्ट्रात उच्च फॅट-एसएनएफ असलेल्या दुधाला अधिक दर मिळतो आणि तेथील शासकीय दरनिर्धारणही त्या निकषांवर प्रभावीपणे आधारलेले आहे. परिणामी, आपल्या भागातील शेतकऱ्यांना तुलनेने कमी दर मिळून आर्थिक फटका अधिक प्रमाणात बसतो. त्याशिवाय, पश्चिम महाराष्ट्रात सहकार तत्त्वावर उभा राहिलेला मजबूत दुग्ध व्यवसाय हा त्यांच्या प्रगतीचा मुख्य आधार ठरला आहे; तर आपल्या भागात सहकाराची ही साखळी कमकुवत असल्यामुळे त्या प्रमाणात विकास साधता आलेला नाही. त्यातून संयम संपला आणि पुढे तक्रारी वाढल्या..अपयश ः एक कठोर सत्यआम्हाला या दुग्ध व्यवसायाच्या अपयशातून समजलं, की दुग्ध व्यवसाय हा उत्पादनावर नाही; तर अनुभवातून व अचूक व्यवस्थापनावर चालतो. सहकारातून दुग्ध व्यवसाय हे आमचं सर्वात मोठं अपयश होते, ही आमची प्रामाणिक कबुली आहे.सहकारातून दुग्ध व्यवसायाची क्रांती हा प्रयोग अपेक्षेप्रमाणे यशस्वी झाला नाही. आम्ही स्पष्ट सांगतो, हा आमच्या राजकीय आयुष्यातील सर्वात मोठा फसलेला प्रयोग होता. अपयशातून शिकलेला धडा; पण आम्ही खचून बसलो नाही. प्रयोग फसला; पण आम्हाला शिकवून गेला. संघर्षातून विकासाकडे नेण्याचा आमचा निर्धार होता, संघर्ष हा कायमच आमच्या रक्तात आहे. आम्ही थांबणार नाही. अचलपूर बदलणार, हा आमचा निर्धार आहे. 