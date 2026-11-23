प्रा. डॉ. अविनाश कोल्हे - sakal.avtaran@gmail.comजगाच्या इतिहासात काही देश भौगोलिक पातळीवर दुर्दैवी समजले जातात. त्यासंदर्भात चटकन समोर येणारं नाव म्हणजे युरोपातील पोलंड देश. हा देश जर्मनी आणि रशिया यांच्यात भरडला गेलेला आहे. तसंच आज ज्याचा घास घेण्यास व्लादिमीर पुतीन यांचा रशिया आतुर झालेला आहे तो युक्रेन. या देशांना त्यांच्या भौगोलिक स्थानामुळे तसेच शेजारच्या देशाच्या तुलनेत आकाराने लहान असल्यामुळे सतत परकीय आक्रमणांचा सामना करावा लागला. युक्रेनवर तर २०२२ सालापासून रशियाचं आक्रमण सुरू आहे. आशियातील असाच एक देश म्हणजे तिबेट. माओ त्से-तुंग यांच्या नेतृत्वाखाली चीनमध्ये १ ऑक्टोबर १९४९ रोजी कम्युनिस्ट सरकार सत्तेत आल्यावर त्यांनी देशाच्या सीमा सुरक्षित करायला सुरुवात केली. त्याचा एक बळी म्हणजे चिमुकला तिबेट (आज लोकसंख्या सुमारे ३६ लाख). ऑक्टोबर १९५० मध्ये माओ यांच्या फौजा तिबेटमध्ये शिरल्या. तेव्हापासून हा देश चीनच्या ताब्यात आहे.चीनने १९५० पासून तिबेटवर सर्व प्रकारे नियंत्रण प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न केले. त्यामुळे तिबेटची भाषा, संस्कृती, धर्म धोक्यात येत असल्याचं जाणवल्यामुळे संख्येने आणि लष्करी शक्तीने फार लहान असलेल्या तिबेटी समाजाने जमेल तसा संघर्ष सुरू केला. हे तपशील डोळ्यांसमोर ठेवत अभिषेक मजुमदार लिखित आणि तिबेटियन ल्हाक्पा त्सेरिंग-जर्मन हॅरी फुरमन दिग्दर्शित तिबेटी भाषेतील नाटक ‘फयुल’ला सामोरं जावं लागतं. तिबेटी भाषेत फयुल म्हणजे मातृभूमी. गेली तीन वर्षं या नाटकाचं काम सुरू होतं. त्यातील सर्व कलाकार तिबेटी आहेत. अलीकडेच मुंबईत पार पडलेल्या पृथ्वी थिएटरच्या नाट्यमहोत्सवात हे नाटक बघायला मिळालं..चीनने तिबेटचा घास घेतल्याच्या सुरुवातीचा म्हणजे १९५६ सालचा आसपासचा काळ या नाटकात घेण्यात आला आहे. तेव्हा तिबेटी समाज जमेल तसा चिनी आक्रमणाचा सामना करत होता. काही ठिकाणी चिनी सैन्याला जेरीससुद्धा आणत होता. लेखक आणि दिग्दर्शकांनी ‘फयुल’मध्ये हा रक्तरंजित संघर्ष, त्यातील ताणेबाणे आणि वैचारिक संघर्ष पकडले आहेत. तिबेटच्या पूर्व भागात झालेला रक्तरंजित लढा हा नाटकाचा विषय आहे. या लढ्यात जसं तेथील स्थानिक तिबेटी सत्ताधाऱ्यांचं सैन्य होतं तसंच साम्यवादी चीनला विरोध करणारे बौद्ध धर्मगुरूसुद्धा होते. यात गुंतलेल्या सर्वच शक्ती जीवाची बाजी लावून लढत असतात.नाटकाची सुरुवात होते एका तरुण कुटुंबाने, ज्यातील पुरुष चीनविरोधी लढाईत महत्त्वाची भूमिका बजावत असतो. त्याच्याजवळ असलेल्या रेडिओद्वारे तो तिबेटी सैन्याला चिनी सैन्याच्या हालचाली अचूक कळवत असतो. त्यामुळे संख्येने कमी असलं तरी तिबेटी सैन्य चीनसमोर हार पत्करत नाही. म्हणूनच चीनसमोर त्याला पकडणं हे मोठं आव्हान असतं. तो कुटुंबाच्या सुरक्षेसाठी, पाच-सहा वर्षांचा मुलगा आणि अगदी लहान बाळाला घेऊन पत्नीला पाठवून देतो. तो पुढे चीनच्या हाती लागतोच. त्या प्रसंगानंतर नाटकात अनेक पात्रं येतात. त्यात काही सच्चे देशभक्त असतात; तर काही चीनला फितूर झालेलेही असतात. तिबेटी सैन्याच्या एका गटाला एक चिनी अधिकारी युद्धकैदी म्हणून सापडतो. ते त्याला खायला-प्यायला देतात, माणुसकीने वागवतात आणि नंतर सोडून देतात. ही माणुसकी, ही मूल्यं विस्तारवादी चीनकडे नसतात. म्हणून ते युद्धकैद्यांचे हाल हाल करून त्यांना मारून टाकतात. हा सांस्कृतिक संघर्ष, मूल्यांतील विरोधाभास या नाटकातील महत्त्वाचं अंंग आहे. नाटकात एका प्रसंगी एक तिबेटी व्यक्ती तिबेटी सैनिकाला विचारतो, की या संघर्षात शेवटी आपला पराभव होणारच आहे. अशा स्थितीत शरणागती का पत्करू नये? त्यावर तो सैनिक उत्तर देतो, की आपण अशासाठी लढत आहोत की पुढच्या पिढ्या हे लक्षात ठेवतील की विजयाची शक्यता नसतानासुद्धा आपलं पूर्वज शौर्याने लढलं. आपल्या भाषेसाठी आणि संस्कृतीसाठी....Premium|Global Terrorism : ‘९/११’ला २५ वर्षे; दहशतवादाविरोधातील युद्धाने जगाला काय दिले आणि काय गमावले?.नाटकातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे तिबेटमधील राजेशाही आणि आधुनिक जगतात लोकप्रिय होत असलेली लोकशाही यातील स्वाभाविक ताण. माओ यांचा असा प्रामाणिक दावा होता, की आम्ही तिबेटी समाजाची साम्राज्यशाहीच्या जोखडातून सुटका करण्यासाठी आलो आहोत. त्यात थोडं तथ्य होतंच. नाटकातील एका प्रसंगात एक सामान्य तिबेटी व्यक्ती राजेशाहीच्या प्रतिनिधीला याबद्दल छेडतंसुद्धा. तरी तिबेटमधील बरेच सामाजिक घटक चीनविरोधी लढ्यात स्वतःहून सामील झाले होते. असं असलं तरी काही काळानंतर या संघर्षांबद्दल काही तिबेटींच्या मनात शंका निर्माण होतात. त्यातील एक तिबेटी माणूस संघर्षांचं नेतृत्व करत असलेल्या त्या जमातीच्या लढाऊ राणीवर चाकूने हल्ला करण्याचा प्रयत्न करतो. त्याच्या लक्षात येतं, की हा संघर्ष आपला तिबेटी समाज कधीच जिंकू शकणार नाही. अशा स्थितीत निष्कारण तिबेटी माणसं मरत आहेत. शरणागती जर पत्करली तर त्यांचे प्राण वाचतील. त्यात आडकाठी म्हणजे स्थानिक सत्ताधारी राणीचा शरणागती न पत्करण्याचा हट्ट. येथे मला २० जुलै १९४४ रोजी काही ज्येष्ठ जर्मन सेनाधिकाऱ्यांनी हिटलरला मारण्याचा केलेला प्रयत्न आठवला. जुलै १९४४ मध्ये दुसरं महायुद्ध आपण जिंकू शकणार नाही, हे अनेक जर्मन सेनाधिकाऱ्याच्या लक्षात आलं होतं. निष्कारण मनुष्यहानी करण्यापेक्षा शरणागती पत्करावी, असा विचार काही सेनाधिकाऱ्यांच्या मनात यायला लागला होता. पण जोपर्यंत हिटलर जिवंत आहे, तोपर्यंत शरणागती शक्य नाही, याची जाणीव असल्यामुळे हिटलरलाच उडवण्याचा कट आखला जातो. तो अयशस्वी होतो हा भाग वेगळा.नाटकाची परिणामकारकता अफलातून आहे. दर्जेदार राजकीय संहिता असेल तर प्रयोग फार रंगतो, याचं ताजं उदाहरण म्हणजे ‘फयुल’... यात फक्त वैचारिक चर्चा नाही; तर प्रत्यक्ष कृती आहे. नाटकाची निर्मितीमूल्यं उच्च दर्जाची आहे. रंगमंचावर हिमालयातील शिखरं, तेथील तिबेटी समाज, त्यांचे पोशाख, त्यांचं संगीत आणि चिनी सेनाधिकारी यांच्यातील संबंध वगैरे अनेक प्रसंग प्रेक्षकांना खिळवून ठेवतात. हे नाटक व्यापक पातळीवर एका समाजाचं आणि त्याने दिलेल्या अयशस्वी संघर्षांची कथा सांगतं..अशा जबरदस्त नाटकाची संहिता नाटककार अभिषेक मजुमदारने घेतलेल्या तिबेटींच्या प्रत्यक्ष मुलाखती आणि ही समस्या समजून घेण्यासाठी केलेल्या संशोधनावर आधारित आहे. त्यामुळे संहितेत एक प्रकारचा सच्चेपणा उतरला आहे. शिवाय या नाटकाच्या दोन दिग्दर्शकांपैकी एक स्वतः तिबेटी आहे. आज मुंबईसारख्या महानगरांतील नाट्यसृष्टीत स्थिरावलेलं तंत्रज्ञान म्हणजे नाटकातील संवाद स्थानिक भाषेत आणि मागे इंग्रजीत उपशीर्षकं.एका पातळीवर नाटकात घेतलेला विषय आज जगातील अनेक भागांत घडताना दिसतो. युद्धामुळे झालेले विस्थापित, हिंसा, मनुष्य आणि मालमत्तेची हानी संस्कृती भाषावर झालेलेे आक्रमण... आज हे युक्रेनमध्ये दिसतं तसंच काही प्रमाणात अरब-इस्राईल वादातही दिसतं. तिबेटची समस्या अशीच एक समस्या आहे जी तिबेटी समाजाचे धर्मगुरू दलाई लामा यांच्यामुळे जिवंत आहे. अशा समस्यांबद्दल एक नमूद केलं पाहिजे, की यांना कायमस्वरूपी उत्तर नाही. माओ यांच्या चीनने तिबेट ताब्यात घेतला हे खरं; पण त्यांच्यानंतर सत्तेत आलेल्या एकाही सत्ताधाऱ्याने तिबेटबद्दल पुनर्विचार करू, असं म्हटलं नाही. दोन-अडीच तास चालणारं हे नाटक सतत प्रश्न उपस्थित करतं अन् प्रेक्षक अस्वस्थ होत राहतात.लेखक राष्ट्रीय- आंतरराष्ट्रीय कलासंस्कृतीच्या घडामोडींचे अभ्यासक आणि प्रसिद्ध कांदबरीकार आहेत.nashkohl@gmail.com.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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