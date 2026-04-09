Maharashtra 11th admission online: इयत्ता अकरावी प्रवेशासाठी राज्यभर ऑनलाइन नोंदणीला शुक्रवारपासून प्रारंभ; दहावीचा निकाल लागल्यानंतर अर्जाचा दुसरा भाग उपलब्ध

पुणे : तुम्ही इयत्ता अकरावीच्या प्रवेशाच्या प्रतीक्षेत आहात का! अहो मग हे तुमच्यासाठीच आहे. राज्यातील इयत्ता अकरावीच्या प्रवेशाची केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया आता सुरू होत आहे. अकरावीच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शुक्रवारी (ता. १०) सकाळी दहा वाजल्यापासून प्रवेश अर्जाचा भाग एक भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना शुक्रवारपासून अकरावीच्या प्रवेश अर्जाचा भाग एक भरता येणार आहे..होय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाने इयत्ता अकरावीच्या प्रवेशाचा पहिला टप्पा जाहीर केला आहे. या अंतर्गत शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये अकरावीच्या प्रवेशासाठी इच्छुक असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू करून देण्यात येत आहे. यामध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश अर्जाचा भाग एक भरून प्रवेशासाठी शुक्रवारपासून नोंदणी करता येणार आहे. प्रवेश अर्जाचा भाग दोन भरण्याची सुविधा महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने घेतलेल्या दहावीच्या परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यानंतरच उपलब्ध करून देण्यात येईल, अशी माहिती माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी दिली आहे..राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील इयत्ता अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ पासून केंद्रीय ऑनलाइन पद्धतीने राबविली जात आहे. त्यामुळे प्रत्येक विद्यार्थ्याला केवळ ऑनलाइन अर्ज भरूनच अकरावीला प्रवेश मिळणार आहे. राज्यात यापूर्वी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडसह, मुंबई, नाशिक, नागपूर, अमरावती महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील इयत्ता अकरावीच्या प्रवेशासाठी शिक्षण विभागातर्फे केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येत होती. परंतु, आता राज्यातील सर्व महाविद्यालयांमधील अकरावीच्या प्रवेशासाठी ऑनलाइन प्रक्रिया राबविली जात आहे..गेल्यावर्षी पहिल्यांदाच राज्यातील सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील अकरावीच्या प्रवेशासाठी केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात आली. दरम्यान, सुरवातीला खूप तांत्रिक अडचणींना सामोरे जावे लागले होते. परंतु, यंदा अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेत ऑनलाइन नोंदणी करताना कोणत्याही तांत्रिक अडचणी येऊ नयेत, म्हणून विशेष काळजी घेतल्याचे शिक्षण विभागातर्फे सांगण्यात येत आहे.