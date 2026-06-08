पुणे

Police Officers Transfer : पुणे ग्रामीण पोलीस दलात ३० अधिकाऱ्यांच्या बदल्या: पोलीस अधीक्षक संदीप सिंह गिल यांनी आदेश केले जारी

पुणे ग्रामीण पोलीस दलातील प्रशासकीय कामकाज अधिक सक्षम व गतिमान करण्याच्या उद्देशाने ३० पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत.
sandeep singh gill

sandeep singh gill

sakal

डी. के. वळसे पाटील
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मंचर - पुणे ग्रामीण पोलीस दलातील प्रशासकीय कामकाज अधिक सक्षम व गतिमान करण्याच्या उद्देशाने ३० पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. जिल्हा आस्थापना मंडळाच्या शिफारशीनुसार पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक संदीप सिंह गिल यांनी सोमवारी (ता. ८) याबाबतचे आदेश जारी केले.

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