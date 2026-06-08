Police Officers Transfer : पुणे ग्रामीण पोलीस दलात ३० अधिकाऱ्यांच्या बदल्या: पोलीस अधीक्षक संदीप सिंह गिल यांनी आदेश केले जारी

मंचर - पुणे ग्रामीण पोलीस दलातील प्रशासकीय कामकाज अधिक सक्षम व गतिमान करण्याच्या उद्देशाने ३० पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. जिल्हा आस्थापना मंडळाच्या शिफारशीनुसार पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक संदीप सिंह गिल यांनी सोमवारी (ता. ८) याबाबतचे आदेश जारी केले..या बदल्यांमुळे जिल्ह्यातील विविध पोलीस ठाणे, शाखा व विभागांमध्ये नवीन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती होणार असून पोलीस प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेत वाढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..अधिकाऱ्याचे नाव व कंसात नियुक्तीचे ठिकाण -नारायण विनायकरावपवार (बारामती तालुका पोलीस ठाणे), दत्तात्रय किसन गुंड (जुन्नर), कुमार रामचंद्र कदम (रांजणगाव एमआयडीसी), चंद्रशेखर मोहनराव यादव (शिक्रापूर), विनोद भगवान पाटील (शिरूर), सचिन दिनकर पाटील (लोणावळा), संतोष वसंत तासगावकर (यवत), हेमंत गणपत शेडगे (दौंड), वैशाली रावसाहेब पाटील (महिला कक्ष, पुणे), नारायण शिवाजी देशमुख (पुणे ग्रामीण), नागनाथ गुरुसिद्ध पाटील (पुणे ग्रामीण), राजेश गणेश गवळी (पुणे ग्रामीण), निलेश पांडुरंग माने (भोर), संतोष श्रीमत घोळवे (सासवड), रवींद्र दत्तात्रय पाटील (जेजुरी), दीपक भाऊसाहेब वाघचौरे (पुणे ग्रामीण), जीवन शांताराम मोहिते (वडगाव निंबाळकर), सोमनाथ पांडुरंग शेंडगे (भिगवण), कुलदीप दत्तात्रय संकपाळ (माळेगाव), महेश रामेश्वर स्वामी (वाहतूक शाखा, बारामती विभाग), दीपरतन गोरख गायकवाड (पुणे ग्रामीण), विनोद जगन्नाथ महांगडे (पुणे ग्रामीण), विकास जगन्नाथ भुजबळ (पुणे ग्रामीण), संदीप दिनकर पाटील (लोणावळा), राजेश नारायणराव रामघरे (हवेली), संतोष शामराव जाधव (राजगड), विजयमाला महादेव पवार (उरुळी कांचन), महादेव नारायण वाघमोडे (आर्थिक गुन्हे शाखा), संदीप अरुण कोंडे (आर्थिक गुन्हे शाखा), महेश नामदेव मेघशाम (सायबर पोलीस ठाणे) आणि गोपाळ बासु पवार (जिल्हा वाहतूक शाखा, पुणे).'पोलीस दलातील मनुष्यबळाचे योग्य नियोजन, कार्यक्षमतेत वाढ आणि नागरिकांना अधिक दर्जेदार सेवा देण्याच्या उद्देशाने या बदल्या करण्यात आल्या आहेत.'- संदीप सिंह गिल,पोलीस अधीक्षक पुणे ग्रामीण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.