Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त

खुटबाव : देलवडी (ता. दौंड) येथील ८२ वर्षीय पांडुरंग आबाजी शिर्के हे गेल्या ६० वर्षांपासून दररोज सायकल चालवत आहेत. दुचाकीला नकार देत सायकल चालवण्याच्या त्यांच्या या जिद्दीमुळे ते आजही विनाऔषध तंदुरुस्त आहेत. परिसरातील नागरिकांसाठी ते ‘फिट’ सायकल चालक म्हणून आदर्श ठरत आहेत..Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.शिर्के यांचा जन्म १ जानेवारी १९४५ रोजी झाला. सन १९६५ मध्ये मामांनी ५० रुपयांत घेऊन दिलेली सायकल आजही त्यांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. गेल्या सहा दशकांत त्यांनी तीन सायकली बदलल्या असून, आजही ते दररोज पारगाव, केडगाव, पिंपळगाव आणि राहू परिसरात सायकलने फेरफटका मारतात. .विशेष म्हणजे, त्यांनी सायकलवरून सहा वेळा पंढरपूर आणि १० वेळा आळंदी वारी केली आहे. दिवसातून तीन वेळा वेळेवर जेवण आणि इतर वेळी काहीही न खाणे, हा त्यांच्या आरोग्याचा मूलमंत्र आहे. आजही ते चष्म्याशिवाय ज्ञानेश्वरी वाचन करतात आणि शेतातील कामे करतात. सन २०१०मध्ये मुलांनी दुचाकीचा प्रस्ताव दिला असता, त्यांनी तो नाकारून आयुष्यभर सायकलच चालवण्याचा निर्धार व्यक्त केला. देलवडीतील सप्ताहात ३० वर्षे विनामूल्य ज्ञानेश्वरी वाचन करणाऱ्या शिर्केमामांचा उत्साह तरुणांना लाजवणारा आहे..Ujani Temple: उजनीतील प्राचीन स्थापत्यकलेचा वारसा पुन्हा उजेडात; पाणी साठा घटल्याने पळसनाथ मंदिराचे दर्शन, पाच दशकांनंतरही सुस्थितीत.आजतागायत हजारो किलोमीटर सायकल प्रवास केला आहे. एकही अपघात झाला नाही. सायकल प्रवासामुळे मला निरोगी जीवन लाभले आहे. किंबहुना सायकलीमुळेच मला माझे छंद जोपासता आले आहेत. जागतिक सायकल दिनाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा!- पांडुरंग शिर्के.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.