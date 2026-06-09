पुणे

AI in Agriculture : ‘एल निनो’च्या मुकाबल्यासाठी ‘एआय’ची मदत, ४० लाख शेतकऱ्यांना होणार फायदा; कृषी विभागाकडून सूचना

Weather Forecast for Farmers : एल निनोमुळे शेतीवर होणारा परिणाम कमी करण्यासाठी कृषी विभागाने एआयची मदत घेतली आहे. या उपक्रमाचा लाभ राज्यातील ४० लाख शेतकऱ्यांना होणार असून पीक नियोजनासाठी मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत.
AI in Agriculture Weather Forecast for Farmers

AI in Agriculture Weather Forecast for Farmers

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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El Nino Impact on Farmers : (मयुरेश प्रभुणे) : यंदाच्या मॉन्सून हंगामात ‘एल निनो’च्या प्रभावामुळे राज्यात अपुऱ्या आणि अनियमित पावसाची स्थिती निर्माण होऊ शकते, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांचे कमीत कमी नुकसान व्हावे, यासाठी राज्याच्या कृषी विभागातर्फे कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित (एआय) मार्गदर्शक प्रणाली (आय-सॅट) अवलंबण्यात येत आहे.

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