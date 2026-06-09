AI in Agriculture : ‘एल निनो’च्या मुकाबल्यासाठी ‘एआय’ची मदत, ४० लाख शेतकऱ्यांना होणार फायदा; कृषी विभागाकडून सूचना

El Nino Impact on Farmers : (मयुरेश प्रभुणे) : यंदाच्या मॉन्सून हंगामात ‘एल निनो’च्या प्रभावामुळे राज्यात अपुऱ्या आणि अनियमित पावसाची स्थिती निर्माण होऊ शकते, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांचे कमीत कमी नुकसान व्हावे, यासाठी राज्याच्या कृषी विभागातर्फे कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित (एआय) मार्गदर्शक प्रणाली (आय-सॅट) अवलंबण्यात येत आहे..संपूर्ण मॉन्सून हंगामात राज्याच्या नऊ कृषी हवामानशास्त्रीय विभागांतील ४० लाख शेतकऱ्यांना पावसाच्या संभाव्य प्रमाणानुसार पिकांची निवड, कालावधीनुसार शेतीसंबंधीचे निर्णय घेण्यासाठी वेळोवेळी मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. केंद्राच्या ‘मॉन्सून मौसम’ या प्रकल्पांतर्गत हैदराबाद येथील ‘इंटरनॅशनल क्रॉप्स रिसर्च इन्स्टिट्यूट फॉर सेमी अरिड ट्रॉपिक्स’ या संस्थेच्या पुढाकाराने महाराष्ट्रातील ‘एल निनो’च्या स्थितीसाठी कृषी नियोजनासाठीचा अहवाल तयार करण्यात आला. यामधून शेतकऱ्यांनी पिकांसंबंधी कोणती पावले उचलावीत याच्या ‘एआय’च्या मदतीने सूचना देण्यात आल्या आहेत..अभ्यासातून समोर आलेली तथ्ये‘एल निनो’ काळात सर्वाधिक संवेदनशील पिकांमध्ये कापूस, मका आणि सोयाबीन यांचा समावेश होतो. तांदूळ आणि कडधान्ये मध्यम प्रमाणात तग धरतात; तर ज्वारी, बाजरी आणि नाचणी यांसारखी भरडधान्ये सर्वाधिक तग धरणारी पिके आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रातील पर्जन्यछायेचा प्रदेश आणि मराठवाडा या कमी पर्जन्यमान असलेल्या प्रदेशांमध्ये अधिक पाणी लागणारी किंवा दीर्घ कालावधीची पिके घेणे सर्वाधिक जोखमीचे असेल. खरीप २०२६ च्या सध्याच्या अंदाजानुसार, विशेषत: मराठवाडा तसेच मध्य आणि पश्चिम महाराष्ट्रात सरासरीपेक्षा कमी पावसाची उच्च शक्यता आहे. ऑगस्ट-सप्टेंबर महिन्यांत त्याचा सर्वाधिक परिणाम अपेक्षित आहे..शेतकऱ्यांसाठी मार्गदर्शक सूचनायंदा उत्पादन कमाल करण्यापेक्षा टिकाऊपणाला प्राधान्य द्या.कमी खर्चिक आणि दुष्काळ सहिष्णू पिकांकडे वळा.विविध पिकांची आणि अल्पकालीन कालावधीची पीक पद्धती स्वीकारा..Monsoon Arrival Maharashtra : महाराष्ट्राच्या दिशेने मॉन्सूनची वाटचाल वेगवान; ७ ते ८ जूनदरम्यान आगमन, बंगालच्या उपसागरात मॉन्सून पट्टा अधिक तीव्र.सर्वाधिक विश्वासार्ह पिके : बाजरी, ज्वारी, तूर, हरभरा, मूग आणि तीळ.मध्यम जोखमीची पिके : मका, सोयाबीन आणि कापूस (फक्त चांगला पाऊस पडणाऱ्या भागांत).उच्च जोखमीची पिके : ऊस, दीर्घ कालावधीचा कापूस आणि अधिक पाणी लागणारी पिके.बाष्पीभवन कमी करण्यासाठी आणि तण नियंत्रणासाठी प्लास्टिक मल्चिंग.जलद उगवण आणि एक समान पीक स्थापना यासाठी बीज प्रक्रिया.उच्च मूल्याच्या पिकांसाठी सूक्ष्म सिंचनहवामान सल्ल्यानुसार लागवडीचे निर्णय.संभाव्य मोठे नुकसान कमी करण्यासाठी पीक व पशुधन विमा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.