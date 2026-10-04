कर्जामुळे नातवानेच संपवले आज्जींना

सुपे, ता. ४ : बाबुर्डी (ता. बारामती) गावच्या शेरेचीवाडीत सहा दिवसांपूर्वी घडलेल्या ज्येष्ठ महिलांच्या दुहेरी हत्याकांडातील आरोपीला पकडण्यात सुपे पोलिसांना यश मिळाले. हत्या करणारा आरोपी त्यांच्याच घरातला जवळचा नातेवाईक चुलत नातू निघाला. त्याला न्यायालयाने पाच दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली असल्याची माहिती सुपे पोलिस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी शशिकांत शेळके यांनी दिली.
विकास राजेंद्र लडकत (वय २६, रा. शेरेचीवाडी, ता. बारामती) असे अटक केलेल्या तरुणाचे नाव आहे. पहाटेच्या सुमारास पोलिसांनी त्याला शिताफीने अटक केली. त्याच्याकडे गुन्ह्याबाबत विचारपूस केली असता त्याने गुन्हा कबूल केला. प्राथमिक माहितीनुसार कर्जबाजारीपणामुळे व पैशांची गरज असल्याने गुन्हा केल्याचे त्याने सांगितल्याची माहिती शेळके यांनी दिली. पोलिस अधीक्षक संदीपसिंग गिल सोमवारी (ता. ५) पत्रकार परिषद घेऊन घडलेल्या गुन्ह्याबाबत सविस्तर माहिती देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
इंदूमती लडकत (वय ७५) व कृष्णाबाई लडकत (वय ५५) या चुलत सासू-सुनांची मंगळवारी (ता. २९ सप्टेंबर) निर्घृण हत्या झाल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यामुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली होती. सोन्याच्या दागिन्यांची चोरी झाल्याने हत्येचे नेमके कारण काय असावे अशी ग्रामस्थांमध्ये चर्चा होती. तर आरोपींच्या शोधासाठी १० अधिकारी व ५५ पोलिस कर्मचाऱ्यांची पथके तपास करत होते. सीसीटीव्ही नसल्याने तांत्रिक तपासाला अडचणी येत होत्या. त्यामुळे आरोपीचा माग मिळत नव्हता. गोपनीय सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार पोलिस पथकाद्वारे शोध घेऊन विचारपूस केली असता आरोपीचा शोध लागला व त्याला लागलीच अटक केल्याचे शेळके यांनी सांगितले.
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