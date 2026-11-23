बारामती : कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर शेतीमध्ये केल्यास उत्पादनवाढीसह खर्चातही मोठी बचत होऊ शकते, हे बारामतीतील गोविंद बाग येथे झालेल्या ऊस उत्पादनाच्या प्रयोगातून समोर आले आहे. कमी पावसाच्या परिस्थितीतही एआय आधारित ऊस व्यवस्थापनामुळे एकरी सरासरी १२० टन उत्पादन मिळाले आहे. विशेष म्हणजे, मागील १५ वर्षांच्या तुलनेत एकरी उत्पादनात तब्बल ६० टनांची वाढ झाली असून, मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदाचे उत्पादन दुप्पट झाले आहे. राज्यातील अनेक शेतक-यांनीही इतक्याच मोठया प्रमाणावर एआयच्या मदतीने उसाचे उत्पादन घेतले आहे. .ज्येष्ठ नेते शरद पवार, सकाळ माध्यम समूहाचे अध्यक्ष प्रतापराव पवार यांच्या पुढाकाराने व मार्गदर्शनाखाली तसेच बारामतीतील एडीटी एआय ट्रेनिंग फाउंडेशन यांच्या माध्यमातून एआय आधारित शेतीचा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या उपक्रमांतर्गत माती, पाणी, हवामान आणि पिकांच्या गरजांचा अभ्यास करून कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित मॉडेल विकसित करण्यात आले आहे..ASI Digital Heritage Audio Guide Maharashtra : इतिहासप्रेमींसाठी मोठी पर्वणी! विसापूर, सिंधुदुर्ग, जंजिरासह महाराष्ट्रातील १८ ऐतिहासिक वास्तूंवर आता 'ऑडिओ गाइड' सुविधा.एडीटी एआय ट्रेनिंग फाउंडेशन, अँग्रिकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट संचलित कृषी विज्ञान केंद्र आणि वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट (व्हीएसआय), यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा प्रयोग राबविण्यात आला. या तंत्रज्ञानामुळे पाणी, खते आणि पीक संरक्षणावरील खर्चात बचत झाली आहे. तसेच साखर उताऱ्यातही सुधारणा झाली आहे. जमिनीतील सेंद्रिय कर्बाचे प्रमाण ०.२ ते ०.३ टक्क्यांनी वाढल्याने मातीच्या आरोग्यातही सकारात्मक बदल झाला आहे..या प्रयोगात एकरी सरासरी २५ लाख लिटर पाण्याचा वापर झाला असून, या मुळे किमान 50 लाख लिटर पाण्याची बचत झाली आहे. पाण्याची मोठ्या प्रमाणात बचत झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. एकरी खत खर्चात १० हजार रुपये, तर पीक संरक्षण खर्चात ५ हजार ३३२ रुपयांची बचत झाली आहे. अतिरिक्त उत्पादन आणि खर्चातील बचत यामुळे आर्थिक उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता या प्रयोगातून अधोरेखित झाली आहे..Bird Flue Vaccine : देशातील पहिल्या स्वदेशी ‘एच५एन१’ बर्ड फ्लू लशीचे भोपाळमध्ये अनावरण; कुक्कुटपालन उद्योगाचे कोट्यवधींचे नुकसान टळणार.गोविंद बागेतील एआय ऊस प्रयोगाची ठळक वैशिष्ट्येएकरी सरासरी ऊस उत्पादन- १२० टनअतिरिक्त उत्पादन- ६० टनअतिरिक्त उत्पादनाचे मूल्य- २ लाख ३४ हजार रुपयेपीक कालावधी- १२ ते १४ महिनेएका उसाचे वजन- ५ ते ५.५ किलोफुटव्यांची संख्या- १० ते १२कांड्यांची संख्या- ४८ ते ५२सरासरी साखर उतारा- ११.३३ टक्केएकरी खत खर्चातील बचत- १० हजार रुपयेपीक संरक्षण खर्चातील बचत- ५ हजार ३३२ रुपयेसेंद्रिय कर्बातील वाढ- ०.२ ते ०.३ टक्के.शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक लाभाचे गणित• अतिरिक्त उत्पादनाचे मूल्य : २,३४,००० रुपये.• खत खर्चातील बचत : १०,००० रुपये.• पीक संरक्षण खर्चातील बचत : ५,३३२ रुपये.• एकरी अतिरिक्त लाभ : २,४९,३३२ रुपये.• शेतकऱ्यांचे सरासरी निव्वळ उत्पन्न : ४.६८ लाख रुपये..एआयमुळे शेतीला नवी दिशामाती, पाणी आणि हवामानाचा शास्त्रीय अभ्यास करून पिकांच्या गरजेनुसार व्यवस्थापन केल्यास कमी पावसातही ऊस उत्पादन वाढविता येऊ शकते, हे गोविंद बागेतील प्रयोगाने दाखवून दिले आहे. शेतीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर वाढल्यास उत्पादनवाढ, खर्चात बचत आणि जमिनीचे आरोग्य सुधारण्याच्या दृष्टीने शेतकऱ्यांना नवी संधी उपलब्ध होऊ शकते..शासनस्तरावर प्रचार प्रसार सुरु ....शेतीत एआय तंत्रज्ञान वापरासाठी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही पाठपुरावा केला. शासनस्तरावर अजित पवार यांच्या पुढाकारामुळेच या तंत्रज्ञानाचा वापर वेगाने वाढण्यास हातभार लागला. आता केंद्र व राज्य शासनही आता या तंत्रज्ञानाचा प्रचार व प्रसार वेगाने होण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. – प्रतापराव पवार, अध्यक्ष, सकाळ माध्यम समूह..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.