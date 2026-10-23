Baramati News : निवडणूक पदवीधरची....बारामतीचे राजकारण ढवळून निघाले...

बारामती - शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणूकीदरम्यान बारामतीत वेगळे राजकीय चित्र समोर आले. महायुतीत असलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमधील एका गटाने वेगळी भूमिका घेत थेट महाविकास आघाडीच्या उमेदवाराचा प्रचार व त्यांच्यासाठी काम केल्याची बाब मतदानाच्या दिवशी समोर आली. .बारामतीत महायुतीतील राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाचे प्राबल्य आहे. बहुसंख्य संस्था त्यांच्या वर्चस्वाखाली आहेत. नुकत्याच झालेल्या सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणूकीत सुनेत्रा पवार यांच्या पॅनेलच्या विरोधात पुरुषोत्तम जगताप यांना भाजपच्या संजय जगतापांनी उघड मदत केलेली होती. ही निवडणूक ताजी असतानाच आज राष्ट्रवादीतील काही प्रमुखांनी काहीशी वेगळी भूमिका घेत महाविकास आघाडीच्या हर्षदा देशमुख यांच्यासाठी काम केल्याचे चित्र दिसले..दुसरीकडे ज्या भाजपने सोमेश्वरमध्ये राष्ट्रवादीच्या विरोधात काम केले, त्याच भाजपच्या उमेदवारासाठी का प्रचार करायचा असा सवालही काही कार्यकर्त्यांनी उपस्थित केला होता, पण पक्षादेश असल्याचे सांगत बहुसंख्य कार्यकर्त्यांनी तो मान्य करत भाजपच्याच डॉ. स्मिता जाधव यांच्यासाठी काम केले.या निवडणूकीत पक्षीय अभिनिवेश बाजूला सारुन वैयक्तिक संबंधाला महत्व देत राष्ट्रवादीतील काही प्रमुखांनी प्रभाकर देशमुख यांच्यासोबतच्या संबंधांच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीच्या हर्षदा देशमुख यांचे उघड काम केले..अर्थात या निवडणूकीपुरतीच ही भूमिका असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केलेले असले तरी या वरुन बारामतीच्या राजकारणात याची मोठी चर्चा सुरु झाली आहे. राष्ट्रवादीला एक पर्याय तयार करण्याची ही राजकीय खेळी तर नाही ना अशीही चर्चा सुरु झाली आहे.दुसरीकडे बारामतीचेच बांधकाम व्यावसायिक व या निवडणूकीतील अपक्ष उमेदवार प्रफुल्ल तावरे यांनीही महाविकास आघाडीला समविचारी पक्ष असे संबोधत पाठिंबा देऊ केला. सतेज पाटील यांच्या समवेत पत्रकार परिषद घेत तावरे यांनी हा पाठिंबा देऊ केला..बारामती नगरपरिषदेच्या निमित्ताने सुरु असलेली धुसफूस आगामी काळात काही वेगळे राजकीय वळण घेणार का याचीच चर्चा आजच्या काही प्रमुखांनी घेतलेल्या भूमिकेवरुन बारामतीत सुरु आहे. या संदर्भात उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार याही काय भूमिका घेतात या बाबतही उत्सुकता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.