पुणे

Baramati News : निवडणूक पदवीधरची....बारामतीचे राजकारण ढवळून निघाले...

शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणूकीदरम्यान बारामतीत वेगळे राजकीय चित्र आले समोर.
baramati voting

baramati voting

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मिलिंद संगई
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बारामती - शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणूकीदरम्यान बारामतीत वेगळे राजकीय चित्र समोर आले. महायुतीत असलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमधील एका गटाने वेगळी भूमिका घेत थेट महाविकास आघाडीच्या उमेदवाराचा प्रचार व त्यांच्यासाठी काम केल्याची बाब मतदानाच्या दिवशी समोर आली.

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