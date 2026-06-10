पुणे

Pune Accident: नवले पुलाखाली सिमेंट टँकर उलटला, दुचाकीसह चिरडलेल्या बीडच्या तरुणाचा मृत्यू; मध्यरात्री भीषण अपघात

Beed youth killed in Pune tanker accident: नवले पुलाखाली भरधाव सिमेंट टँकर पलटी होऊन दुचाकी टँकरखाली अडकली; बीडच्या ३१ वर्षीय युवकाचा जागीच मृत्यू, मध्यरात्री कात्रज बायपासवर खळबळ
Speeding Tanker Overturns on Katraj Bypass, Beed Native Dies in Tragic Accident

Speeding Tanker Overturns on Katraj Bypass, Beed Native Dies in Tragic Accident

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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धायरी : नवले पुलाखाली सोमवारी रात्री सुमारे १२.४५ वाजता भीषण अपघात घडला. कात्रज बायपास रस्त्यावरून सिमेंटने भरलेला दहा टायर टँकर भरधाव वेगाने येत असताना चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने टँकर नवले पुलाखाली पलटी झाला.

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