पुणे

Pandharpur Wari: 'भीम' आणि 'अर्जुन' बैलजोडीला पालखी रथाचा मान; १२ जुलैला पायीवारी पालखीचे प्रस्थान, २१व्या सोहळ्याची जय्यत तयारी

21st Sant Yogiraj Baba Maharaj Palkhi procession: टाकळी भिमा येथील श्री संत सद्गुरु योगीराज बाबा महाराज पायीवारी पालखीचा २१ वा सोहळा; १२ जुलैला भव्य प्रस्थान, ‘भीम-अर्जुन’ बैलजोडीला रथाचा मान, वारकऱ्यांत उत्साह
Bhim and Arjun bull pair selected for Palakhi chariot

Bhim and Arjun bull pair selected for Pandharpur Wari Palakhi chariot

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-नागनाथ शिंगाडे

तळेगाव ढमढेरे: श्रीक्षेत्र टाकळी भिमा (ता. शिरूर) येथील श्री संत सद्गुरु योगीराज बाबा महाराज पायीवारी पालखीचे प्रस्थान रविवारी (ता.१२) दुपारी दोन वाजता होणार आहे. पालखी सोहळ्याचे हे २१ वे वर्ष आहे. प्रस्थानापूर्वी सकाळी १० वाजता हभप ज्ञानेश्वर महाराज सरकटे यांचे कीर्तन होणार आहे.

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