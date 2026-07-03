Pandharpur Wari: 'भीम' आणि 'अर्जुन' बैलजोडीला पालखी रथाचा मान; १२ जुलैला पायीवारी पालखीचे प्रस्थान, २१व्या सोहळ्याची जय्यत तयारी

-नागनाथ शिंगाडेतळेगाव ढमढेरे: श्रीक्षेत्र टाकळी भिमा (ता. शिरूर) येथील श्री संत सद्गुरु योगीराज बाबा महाराज पायीवारी पालखीचे प्रस्थान रविवारी (ता.१२) दुपारी दोन वाजता होणार आहे. पालखी सोहळ्याचे हे २१ वे वर्ष आहे. प्रस्थानापूर्वी सकाळी १० वाजता हभप ज्ञानेश्वर महाराज सरकटे यांचे कीर्तन होणार आहे. .Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...श्रीक्षेत्र टाकळी भिमा येथून पंढरपूरकडे पालखीचे प्रस्थान वाघोलीचे माजी सरपंच पंढरीनाथ कटके यांच्या हस्ते होणार आहे. यावेळी विविध मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत. पालखी रथाच्या बैलजोडीचा मान यावर्षी बुरुंजवाडी येथील डॉ. रवींद्र बाळासाहेब टेमगिरे यांच्या भीम व अर्जुन या बैलजोडीला मिळाला आहे. .या बैलजोडीचे पूजन पालखी सोहळ्याचे प्रमुख पंचायत समितीचे माजी सदस्य सुनील वडघुले, उपाध्यक्ष रामचंद्र शिवले, शेतकरी बाळासाहेब टेमगिरे, कमल टेमगिरे, पांडुरंग ढोरे, मोहन वडघुले, पोलीस पाटील प्रकाश करपे आणि ग्रामस्थ यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. बैलजोडीची पशुवैद्यकीय दवाखान्यातून चिकित्सा करण्यात आली असून, त्यांची विशेष काळजी घेतली जात असल्याचे डॉ. रवींद्र टेमगिरे यांनी सांगितले..दरम्यान, पालखीचा पहिला मुक्काम निमगाव म्हाळुंगी (ता.१२), वडगाव बांडे (ता.१३), खुटबाव (ता.१४), खोर (ता.१५), पानसरेवाडी (ता.१६), कऱ्हावागज (ता.१७), पिंपळी (ता.१८), डोंबाळेवाडी (ता.१९), रेडणी (ता.२०), नागठाणा (ता.२१), भंडी शेगाव (ता.२२), वाखरी (ता.२३), पंढरपूर (ता.२४)..Social Harmony: धर्मापलीकडची माणुसकी! मुस्लिम युवकाच्या वडाची वटसावित्रीला पूजा, गंगापूरमधील वटसावित्री उत्सव ठरला प्रेरणादायी... दरम्यान, श्री सद्गुरु योगीराज बाबा महाराज पायीवारी पालखी सोहळ्यात शिरूर तालुक्यातील श्रीक्षेत्र टाकळी भिमा, निमगाव म्हाळुंगी, खंडाळे, विठ्ठलवाडी, पारोडी, सातकरवाडी, दहिवडी, उरळगाव, तळेगाव ढमढेरे, अरणगाव, इंगळेनगर आदी गावातील वारकरी सहभागी होणार आहेत. टाकळी भीमा येथील पालखी सोहळा तालुक्यात सर्वात मोठा मानला जातो. पालखी सोहळ्याचे योग्य नियोजन करण्यात आले असल्याची माहिती पालखी प्रमुख सुनील वडघुले यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.