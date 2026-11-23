पुणे - पुणे जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या परिसरात बॉम्ब ठेवल्याची धमकी देणारा ई-मेल सोमवारी (ता. २३) दुपारी मिळाल्याने न्यायालय परिसरात खळबळ उडाली. खबरदारीचा उपाय म्हणून पोलिसांनी न्यायालयातील वकील, पक्षकार आणि न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना बाहेर काढून परिसर रिकामा केला. त्यानंतर बॉम्बशोधक व नाशक पथकाने न्यायालयाची तपासणी केली. मात्र, संशयास्पद वस्तू आढळून न आल्याने सायंकाळी साडेचारच्या सुमारास न्यायालयीन कामकाज पुन्हा सुरू करण्यात आले..जिल्हा न्यायालयात नेहमीप्रमाणे कामकाज सुरू असताना दुपारी अडीचच्या सुमारास न्यायालयाच्या अधिकृत ई-मेलवर बॉम्ब ठेवल्याची धमकी देणारा संदेश आला. प्रशासनाने तत्काळ याची माहिती प्रमुख जिल्हा न्यायाधीशांना दिली. त्यानंतर पोलिसांनी न्यायालय परिसरातील सर्वांना बाहेर काढून संपूर्ण परिसराची तपासणी सुरू केली. तपासणीदरम्यान कोणतीही संशयास्पद वस्तू आढळली नाही..सुरक्षेच्या कारणास्तव सुमारे दोन तास न्यायालयीन कामकाज बंद ठेवण्यात आले. त्यामुळे अनेक प्रकरणांच्या सुनावणीवर परिणाम झाला. कामकाज पुन्हा सुरू होणार की नाही, याबाबत स्पष्टता नसल्याने न्यायालयाच्या चौथ्या प्रवेशद्वाराजवळ वकील आणि पक्षकारांची गर्दी झाली होती. काही प्रकरणांच्या सुनावण्या पुढे ढकलण्यात आल्या..वीस दिवसांत दुसऱ्यांदा धमकीचा ई-मेल -जिल्हा न्यायालयाला यापूर्वी २ नोव्हेंबरला बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी देणारा ई-मेल आला होता. त्यावेळीही न्यायालय परिसर रिकामा करून तपासणी करण्यात आली होती. मात्र, कोणतीही संशयास्पद वस्तू आढळली नव्हती. दरम्यान, जुन्या आणि नव्या न्यायालयीन इमारतीतील काही मेटल डिटेक्टर अद्याप वापराविना असल्याचे दिसून येत आहे. वीस दिवसांत दुसऱ्यांदा धमकीचा ई-मेल प्राप्त झाल्याने न्यायालयाच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे..न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम -दोन नोव्हेंबरच्या धमकीनंतर काही प्रकरणांना पुढील तारखा देण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर दिवाळीची सुटी, तसेच न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे काही काळ कामकाजावर परिणाम झाला होता. संप संपल्यानंतर गेल्या काही दिवसांपासून कामकाज सुरळीत सुरू झाले होते. मात्र, सोमवारी पुन्हा धमकीचा ई-मेल आल्याने कामकाज विस्कळित झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.