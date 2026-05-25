Pune District: उघड्या विद्युत रोहित्र पेटीचा चाकणच्या नागरिकांना धोका

चाकण : येथील माणिक चौकात काही दिवसांपासून विद्युत रोहित्र पेटीचे दरवाजे तुटलेल्या अवस्थेत असून त्यामधील विद्युत यंत्रणा, फ्यूज उघड्यावर पडले आहेत. त्यामुळे वर्दळीच्या ठिकाणी नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. या रोहित्राखाली रसवंतीगृह सुरू आहे. परंतु याकडे कोणाचेच लक्ष नाही..चाकण (ता. खेड) येथील माणिक चौकात वाहनांची आणि नागरिकांची वर्दळ असते. या मार्गाचा वापर पादचारी करतात. उघड्या रोहित्र पेटीजवळून नागरिकांना जीव मुठीत धरून जावे लागत आहे. पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर येथील धोका अधिक वाढला आहे. वीज वितरण विभागाकडे तक्रार करुनही याकडे लक्ष दिले जात नाही. त्यामुळे कोणतीच ठोस कारवाई झाली नाही..सरकारी रुग्णालयात खासगी लॅबचा सुळसुळाट; कमिशनखोर प्रशासनाचा वरदहस्त, रुग्णांची लूट .प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे एखादी दुर्घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे नागरिकांनी तातडीने रोहित्र पेटीची दुरुस्ती करून सुरक्षित झाकण बसविण्याची मागणी केली आहे. तसेच परिसरात इशारा फलक लावून आवश्यक सुरक्षा उपाययोजना करण्याची मागणी होत आहे.."माणिक चौकातील या विद्युत रोहित्राकडे लक्ष देण्यात येईल. पाहणी करून योग्य उपाययोजना केल्या जातील."- राजेंद्र गोरे, उप कार्यकारी अभियंता, वीज वितरण.