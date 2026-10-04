Pune Crime News : चाकणमध्ये भाईगिरीचा थरार! फक्त हॉर्न वाजवल्याच्या रागातून मुंबईकडे जाणाऱ्या एसटी बसची तोडफोड

चाकण : पुणे जिल्ह्यातील चाकण परिसरात भाईगिरी आणि गुंडगिरीचा आणखी एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. केवळ एसटी बसचा हॉर्न वाजवल्याच्या क्षुल्लक कारणावरून एका माथेफिरूने मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या भरधाव एसटी बसची रस्त्यातच तोडफोड केली. चाकण एसटी स्थानकाजवळ घडलेल्या या थरारक प्रकारामुळे बसमधील प्रवाशांमध्ये प्रचंड भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, एसटी प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे..लोखंडी रॉडने काचा फोडल्यामिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, सदर एसटी बस चाकण स्थानकावरून मुंबईकडे जाण्यासाठी निघाली होती. स्थानकाबाहेर रस्त्यावरील वाहतुकीदरम्यान बसचालकाने हॉर्न वाजवला. याचा राग अनावर झाल्याने एका संतप्त व्यक्तीने भररस्त्यात बस अडवली. हातातील लोखंडी स्टिकच्या सहाय्याने त्याने बसच्या समोरील भागावर आणि प्रवासी बसलेल्या खिडक्यांच्या काचांवर जोरदार प्रहार करत त्या फोडून टाकल्या..प्रवाशांमध्ये घबराट, संतप्त शिवीगाळअचानक काचांचा चुराडा झाल्याने बसमधील महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि इतर प्रवाशांमध्ये एकच घबराट उडाली. एवढ्यावरच न थांबता या व्यक्तीने बसमधील निष्पाप प्रवाशांनाही अर्वाच्य भाषेत शिवीगाळ केली. भरदिवसा घडलेल्या या प्रकारामुळे चाकण परिसरातील गुंडगिरीवर पोलिसांचा वचक उरला आहे का, असा सवाल नागरिकांमधून उपस्थित होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.